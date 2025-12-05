Los libros más vendidos: 5 de diciembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
3. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 50
5. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11
6. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
7. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
8. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
9. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
10. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
12. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 72
13. La península de las casas vacías (tapa dura)
David Uclés / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33
16. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
17. La mala costumbre (edición especial)
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 90
19. Blacksad Stories: Weekly
Juan Díaz Canales/Giovanni Rigano / Norma Editorial / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Tango satánico
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5
No ficción
1. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 33
2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
3. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
4. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
5. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
7. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 208
9. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 29
10. El disturbio eterno
Joe Sacco / Reservoir Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
11. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
12. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
13. No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco
Miguel Ángel Aguilar / Ladera Norte / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
15. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 35
16. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
17. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo
Fernando Hernández Sánchez/Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
18. El diablo está entre nosotros. Los agentes del caos del nuevo orden mundial
Lorenzo Ramírez / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. La amiga que me dejó
Nuria Labari / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
20. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 21
3. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 176
4. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas
Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
5. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 114
6. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 83
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 137
8. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
9. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
10. Una luz imprevista. Poesía completa
María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
11. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
12. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
13. Primero de poeta (edición 10.º aniversario)
Patricia Benito / Aguilar / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
14. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 10
15. Divina Comedia
Dante Alighieri / Penguin Clásicos / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
16. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
17. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
18. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
19. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 28
20. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 191
5. Un amor de diciembre
Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
6. Amigo invisible
Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
7. Dragon Ball Super nº 23
Akira Toriyama/Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa
Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 146
9. Gatito. Mi primer libro cinemágico
Rufus Butler Seder / Magazzini Salani / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
10. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
11. Naruto Jump Remix nº 10/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Nana nº 04/07
Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La infancia de Papá Noel
Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
14. Ho, ho, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Blue Lock n.º 28
Yusuke Nomura/Muneyuki Kaneshiro / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Alfa
Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
17. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 60
18. Haikyû!! nº 38/45
Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Nausicaa nº 03
Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
Bolsillo
1. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 115
5. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 76
6. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
7. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
8. Silvia
Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
9. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
10. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 44
11. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 39
12. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
13. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
14. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 115
15. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
16. Un mundo feliz
Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 30
17. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
18. La larga marcha
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. La grieta del silencio
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 15
20. 1984
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 230
Otros libros
1. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 201
4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 202
6. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 240
7. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 48
8. Cocina con Coqui
Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
9. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
10. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).