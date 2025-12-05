Los libros más vendidos: 5 de diciembre de 2025

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Ande, ande, ande, la Mari Morena

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

3. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

4. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 50

5. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11

6. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

7. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

9. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

10. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

12. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 72

13. La península de las casas vacías (tapa dura)

David Uclés / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33

16. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

17. La mala costumbre (edición especial)

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 90

19. Blacksad Stories: Weekly

Juan Díaz Canales/Giovanni Rigano / Norma Editorial / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Tango satánico

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

No ficción

1. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 33

2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

3. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

4. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

5. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

7. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 208

9. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 29

10. El disturbio eterno

Joe Sacco / Reservoir Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

11. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

12. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento

Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

13. No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco

Miguel Ángel Aguilar / Ladera Norte / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

15. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 35

16. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

17. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo

Fernando Hernández Sánchez/Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

18. El diablo está entre nosotros. Los agentes del caos del nuevo orden mundial

Lorenzo Ramírez / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. La amiga que me dejó

Nuria Labari / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

20. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 21

3. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 176

4. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas

Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

5. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 114

6. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 83

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 137

8. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

9. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

10. Una luz imprevista. Poesía completa

María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

11. Poesía reunida. Edición conmemorativa

César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

12. Campos de Castilla

Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

13. Primero de poeta (edición 10.º aniversario)

Patricia Benito / Aguilar / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

14. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 10

15. Divina Comedia

Dante Alighieri / Penguin Clásicos / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

16. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

17. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

18. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

19. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 28

20. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 191

5. Un amor de diciembre

Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

6. Amigo invisible

Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

7. Dragon Ball Super nº 23

Akira Toriyama/Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa

Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 146

9. Gatito. Mi primer libro cinemágico

Rufus Butler Seder / Magazzini Salani / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

10. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

11. Naruto Jump Remix nº 10/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Nana nº 04/07

Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La infancia de Papá Noel

Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

14. Ho, ho, Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Blue Lock n.º 28

Yusuke Nomura/Muneyuki Kaneshiro / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Alfa

Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

17. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 60

18. Haikyû!! nº 38/45

Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Nausicaa nº 03

Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

Bolsillo

1. 84, Charing Cross Road

Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 115

5. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 76

6. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

7. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

8. Silvia

Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

9. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

10. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 44

11. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 39

12. Una Navidad muy fun, fun, fun

Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

13. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

14. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 115

15. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12

16. Un mundo feliz

Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 30

17. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

18. La larga marcha

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. La grieta del silencio

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 15

20. 1984

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 230

Otros libros

1. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 201

4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 202

6. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 240

7. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 48

8. Cocina con Coqui

Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

9. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

10. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).