Los libros más vendidos: 24 de octubre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 44
4. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
5. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
6. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 66
7. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
9. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
10. Alchemised
SenLinYu / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
11. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 41
12. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 28
13. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
14. ¿Qué pasa con Baum?
Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
15. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
16. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
17. Corazón de oro
Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
18. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
19. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
20. La casa de huéspedes
Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
No ficción
1. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
3. Ego y Supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
4. Inevitablemente yo
Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
5. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 202
6. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 20
7. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29
8. La Supraconciencia existe
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55
9. El infinito en un junco
Irene Vallejo / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 156
10. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
11. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 20
12. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
13. Las fuerzas que mueven el mundo. La geopolítica y la economía global en mapas
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
15. Mi 69
David Trueba / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 13
17. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
18. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 27
19. España monumental. Una historia a través del patrimonio
Eduardo Manzano / Crítica / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
20. Próspero viento. Una vida política
Andrés Trapiello / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. La casa encendida
Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
3. Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 112
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
6. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15
7. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 131
8. Antología poética. Del rayo al viento
Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
9. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 22
10. Romancero gitano
Federico García Lorca (ilustr. Ricardo Cavolo) / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 109
11. Cantar de Mio Cid
Anónimo / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 21
12. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 170
14. Antología poética del Siglo de Oro
VV. AA. / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
15. En esta noche, en este mundo
Alejandra Pizarnik / Literatura Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
16. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
17. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal
Sylvia Plath / Literatura Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17
18. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 52
19. El niño que bebió agua de brújula
Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
20. Paradero desconocido
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
Infantil y juvenil
1. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 44
3. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 185
4. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 54
5. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
6. Dan Da Dan 17
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
7. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31
8. Aliada del villano
Hannah Nicole Maehrer / Faeris / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
9. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 81
10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 69
11. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41
12. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 50
13. Welcome, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
14. Naruto Jump Remix nº 09/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
15. La Academia 2. Aurora
Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
16. Una maldición tallada en hueso
Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
17. Crepúsculo (edición 20.º aniversario)
Stephenie Meyer / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
18. El Vado de los Zorros
Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
19. Finis Mundi
Laura Gallego / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
20. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 443
Bolsillo
1. El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 58
2. El monje que vendió su Ferrari
Robin Sharma / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 160
3. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 109
4. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 70
5. Pack El capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
6. El Clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
7. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 109
8. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 33
10. Nada
Carmen Laforet / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 67
11. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 57
13. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 40
14. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 47
15. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11
16. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
17. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 38
18. Rebelión en la granja
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34
20. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 27
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 195
2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 197
3. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 75
4. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 234
5. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Tu cuerpo sabe tu historia
Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Ciencias del comportamiento
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
8. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 42
9. El gran libro de Lucía, mi pediatra
Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
10. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 23
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).