Los libros más vendidos: 24 de octubre de 2025

Ficción

1. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 44

4. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

5. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

6. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 66

7. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

9. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

10. Alchemised

SenLinYu / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

11. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 41

12. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 28

13. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

14. ¿Qué pasa con Baum?

Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

15. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

16. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

17. Corazón de oro

Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

18. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

19. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

20. La casa de huéspedes

Ana Lena Rivera / Grijalbo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

No ficción

1. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

3. Ego y Supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

4. Inevitablemente yo

Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

5. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 202

6. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 20

7. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29

8. La Supraconciencia existe

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55

9. El infinito en un junco

Irene Vallejo / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 156

10. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

11. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 20

12. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

13. Las fuerzas que mueven el mundo. La geopolítica y la economía global en mapas

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

15. Mi 69

David Trueba / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 13

17. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

18. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 27

19. España monumental. Una historia a través del patrimonio

Eduardo Manzano / Crítica / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

20. Próspero viento. Una vida política

Andrés Trapiello / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. La casa encendida

Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

3. Coplas a la muerte de su padre

Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 112

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

6. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

7. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 131

8. Antología poética. Del rayo al viento

Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

9. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 22

10. Romancero gitano

Federico García Lorca (ilustr. Ricardo Cavolo) / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 109

11. Cantar de Mio Cid

Anónimo / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 21

12. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 170

14. Antología poética del Siglo de Oro

VV. AA. / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

15. En esta noche, en este mundo

Alejandra Pizarnik / Literatura Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

16. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

17. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal

Sylvia Plath / Literatura Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

18. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 52

19. El niño que bebió agua de brújula

Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

20. Paradero desconocido

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

Infantil y juvenil

1. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 44

3. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 185

4. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 54

5. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

6. Dan Da Dan 17

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

7. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31

8. Aliada del villano

Hannah Nicole Maehrer / Faeris / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

9. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 81

10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 69

11. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41

12. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 50

13. Welcome, Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

14. Naruto Jump Remix nº 09/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

15. La Academia 2. Aurora

Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

16. Una maldición tallada en hueso

Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

17. Crepúsculo (edición 20.º aniversario)

Stephenie Meyer / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

18. El Vado de los Zorros

Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

19. Finis Mundi

Laura Gallego / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

20. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 443

Bolsillo

1. El Príncipe de la Niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 58

2. El monje que vendió su Ferrari

Robin Sharma / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 160

3. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 109

4. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 70

5. Pack El capitán Alatriste

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

6. El Clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

7. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 109

8. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 33

10. Nada

Carmen Laforet / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 67

11. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 57

13. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 40

14. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 47

15. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

16. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

17. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 38

18. Rebelión en la granja

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34

20. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 27

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 195

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 197

3. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 75

4. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 234

5. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Tu cuerpo sabe tu historia

Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Ciencias del comportamiento

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

8. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 42

9. El gran libro de Lucía, mi pediatra

Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

10. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 23

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).