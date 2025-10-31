Los mejores libros infantiles de octubre: una Caperucita moderna y otros 15 títulos más allá del truco o trato

El consultorio de la señora Ánser Meritxell Martí. Ilustraciones de Rocío Bonilla Flamboyant. 44 páginas. 16,50 €. A partir de 3 años ¿Cómo convencer a mi madre de que no me gusta el salmón? Cuando juego al fútbol con las gallinas no me pasan la pelota. Me hielo en la montaña. Me muero de calor en el oasis. ¿Cómo empiezo un cuento? Todos piden consejo a la señora Ánser y ella para todos tiene una respuesta que aparece sin demora en el buzón. Pero ¿quién es la dispuesta consejera? Solo hay que seguir al cartero para salir de dudas. Un libro ilustrado con un aire vintage inspirado en el famoso consultorio radiofónico de la señora Francis. Me pregunto si la señora Ánser seguirá recibiendo cartas en su consultorio de Barcelona…

Pataslargas y el misterio de las profundidades Matthias Picard Fulgencio Pimentel. 64 páginas. 21,90 €. A partir de 4 años Preciosismo técnico y sorprendente en fondo y forma. Así es este bello álbum sin palabras que sigue a Pataslargas en su viaje al interior de la tierra. Hay que ponerse unas gafas 3D (de las de toda la vida, de las de filtro rojo y filtro cian) para apreciarlo en su máximo esplendor y cuando eso ocurre, la experiencia se transforma y las páginas nos llevan, literalmente, a otra dimensión. Seguimos a Pataslargas por simas calcáreas y bosques de cristal, lo vemos enfrentándote a murciélagos (impresionan esas viñetas), tormentas abisales y la inagotable belleza del inframundo. Todo un espectáculo en forma de libro.

La panadería Lucía Belarte. Ilustraciones de David Lorenzo Kalandraka. 40 páginas. 16 €. A partir de 4 años Una familia de lobos panaderos se muda de la ciudad al campo en busca de una vida mejor. Pero los recelos y la desconfianza que despiertan en su nueva comunidad no ayudan. Cuando todo parece perdido, la solidaridad en la tragedia los une al pueblo que, por fin, les acepta como vecinos y amigos.

Una fábula actual que promueve la tolerancia, la diversidad, la integración y la ayuda mutua. En los maravillosos dibujos a grafito de David Lorenzo, varios guiños a Keith Haring -con uno de sus singulares animales dibujados en una pared, en el llavero del padre, el juguete del hijo pequeño…- pero también a libros como La metamorfosis de Kafka. Un descubrimiento.

Juan Rex Joaquín Camp Libros del Zorro Rojo. 56 páginas. 19,90 €. A partir de 5 años Juan Rex desciende de una noble estirpe de profesionales del miedo y se traslada a la ciudad para poner en práctica todo lo aprendido de la mano de los mejores y aterrorizar a todos sus habitantes. Pero las cosas no siempre salen como deberían y, a pesar de su enorme tamaño, de sus afilados dientes y de sus fuertes gruñidos, allí parece ser invisible. La ciudad tiene para él otros planes y descubriendo la ópera descubre su gran pasión. Ha nacido un cantante: Juan Rex, el Cantor. Un álbum de gran formato con divertidos dibujos que, con sentido del humor y ternura, representa una oda a la diferencia y al derecho de ser uno mismo más allá de lo que los demás tengan previsto para uno.

Capibara y sus amigos Carla García. Ilustraciones de Pau Valls La Galera. 64 páginas. 13,95 €. A partir de 6 años La autora de Perfectamente imperfecta (Catedral), uno de los éxitos en catalán de este año, estrena nueva serie infantil en La Galera. Los entrañables dibujos de Pau Valls dan forma a un divertido cómic con un humor muy tierno. Tras años triunfando en el circo, el barco donde viajaba Capibara y el resto de la troupe se hunde. Él consigue llegar a nado hasta la costa de una isla, pero allí no sabe a qué dedicar su tiempo, se siente solo y está un poco aburrido... Hasta que conoce a Ai-ai y se da cuenta que lo que mejor se le da es escuchar a los demás: un cocodrilo con dolor de muelas, un pájaro afónico y una tortuga sin caparazón. Con letra mayúscula, es una lectura perfecta para primeros lectores.

Coreografías animales Nuria Solsona Zahorí Books. 24 páginas. 22 €. A partir de 8 años Muchos animales necesitan formar parte de un grupo para sobrevivir. Agrupaciones que pueden llegar a ser de más de 40.000 compañeros de viaje… Pero ¿cómo se organizan para volar, caminar o nadar todos a la vez sin chocarse? Desde la formación en ‘V’ de los gansos para ahorrar energía hasta las cadenas de pingüinos para conservar el calor, pasando por las espirales de sardinas en el mar y las redes cooperativas de hormigas, este libro revela seis increíbles coreografías naturales. Riguroso, documentado y entretenido, con un breve glosario muy ilustrativo, las páginas desplegables de gran formato hacen de este libro un objeto sorprendente. Otra maravilla de la editorial Zahorí.

El ABC del arte para niños Phaidon. 192 páginas. 24,95 €. A partir de 7 años Hace dos décadas, Phaidon publicó el primer volumen de El ABC del arte para niños, adaptación del icónico El ABC del arte, uno de los longsellers de la editorial especializada en grandes libros de arte. Un volumen que rápidamente se convirtió en un éxito entre niños y padres de todo el mundo. Ahora, esta nueva edición presenta, con un diseño nuevo y actualizado, lo mejor de los dos volúmenes originales. Además, incluye nuevas entradas seleccionadas en colaboración con el historiador de arte y escritor Ferren Gipson. Así, el libro combina una selección de los artistas más destacados de la serie original con 30 nuevas obras contemporáneas hasta llegar a los 60 artistas y superar las 100 obras. A Velázquez, Monet, Warhol y Pollock se unen aquí nombres como Rachel Whiteread, Cindy Sherman, Yayoi Kusama y Félix González-Torres. Una modernización necesaria para que los pequeños aprendan a mirar el arte.

Telmo Lobo 2, El secreto del pirata Emilio Aragón Alfaguara. 256 páginas. 15,95 €. A partir de 9 años Tras el éxito de la primera entrega de la serie creada por Emilio Aragón hace justo un año, el polifacético artista da continuidad a El misterio del capitán, el volumen donde presentó a sus lectores a Telmo, Mia y Sammy Lobo. Coincidiendo con el 175 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro sirve de escenario principal para esta nueva historia. Los hermanos Lobo viven esta aventura junto a Jim Hawkins en busca del tesoro del capitán Flint. La trama combina literatura clásica, aventuras y elementos de ciencia ficción, mientras los protagonistas intentan rescatar a su padre, Alonso, prisionero del antagonista Vértigo en una cueva de La isla del tesoro. Aragón rinde con este nuevo libro su particular homenaje al maestro Stevenson.

Un lobo llamado Fire Rosanne Parry. Ilustraciones de Mónica Armiño Errata Naturae. 256 páginas. 20,50 €. A partir de 10 años Con delicadas ilustraciones de Mónica Armiño, fotografías y datos sobre los lobos, las autoras han armado una conmovedora historia basada en la historia real de un lobo que, como dice el libro, eligió la generosidad frente a la fuerza. Parry, que escribe sus novelas en una casa en un árbol, en una granja de Portland, Oregón, es también autora de Un lobo llamado Wander (Errata Naturae, 2022). Ha observado los lobos en libertad y ha investigado acerca de su hábitat, aprendiendo mucho de ellos, según dice ella misma en la nota al final del libro. Relata aquí una historia de compañerismo para resaltar que, para ser el líder, no hace falta ser el más fuerte y que siendo compasivo y generoso también se pueden llevar las riendas de la mayor manada que ha existido en el parque nacional de Yellowstone.

Warren XIII. Los murmullos del Bosque Tania del Río. Ilustraciones de Will Staehle Edelvives. 237 páginas. 19,50 €. A partir de 10 años En esta narración fantástica, el hotel ambulante más insólito del mundo se detiene junto a un bosque lleno de secretos. Todo comienza con un accidente inesperado y la aparición de un impostor que pretende arrebatarle a Warren lo que más valora. Pero él no está dispuesto a rendirse: armado con inteligencia, valor y el apoyo de sus amigos, se lanza a desentrañar los enigmas que lo rodean. Es el segundo título de una trilogía repleta de magia, acertijos y criaturas sorprendentes. Con un estilo visual original y muy cuidado y una narrativa ágil, el libro propone una lectura envolvente. A lo largo del relato, Warren deberá descubrir quién es su misterioso rival, qué esconden las voces del bosque y por qué su nombre ha sido susurrado entre los árboles.

Asterix en Lusitania Fabcaro. Ilustraciones de Didier Conrad Salvat. 48 páginas. 10,90 €. A partir de 11 años Siguiendo a rajatabla los preceptos de los maestros René Goscinny (guionista) y Albert Uderzo (dibujante), padres de los originales Asterix y Obelix a finales de 1959, los actuales autores sitúan en Portugal esta nueva aventura de los famosos guerreros galos. "Necesitábamos un destino donde nuestros amigos nunca hubieran estado. Y parece que el abanico de posibilidades se reduce poco a poco, pues nuestros galos ya han viajado mucho [70.000 kilómetros, según la cifra facilitada por la editorial]. Y quería un álbum soleado y luminoso, en un país no muy lejano ideal para pasar unas vacaciones. Así que Lusitania surgió rápidamente", explica Fabcaro. Así que, entre el fado, el bacalao y la saudade, esa melancolía poética tan difícil de traducir, entre el humor y la aventura, los autores rinden homenaje a la historia lusitana, evocando figuras legendarias como Viriato, el caudillo que resistió a Roma, y recreando con humor la identidad portuguesa. Teniendo en cuenta los 400.000.000 ejemplares de Astérix vendidos en el mundo desde el inicio de la serie, el éxito está garantizado.

El club de las canguro 14. Con Stacey en Nueva York Ellen T. Crenshaw Maeva Young. 160 páginas. 16,90 €. A partir de 11 años Nueva entrega de la exitosa serie de El club de las canguro, basada en las novelas de Ann M. Martin -conocida autora de ficción infantil estadounidense-, de las ha escrito 35 volúmenes en solitario y varias en colaboración con otros escritores. Este de Con Stacey en Nueva York es el número 14 de la colección de novela gráfica. Stacey está muy emocionada porque sus amigas del club van a visitarla en Nueva York: fiesta el viernes, trabajo de canguros el sábado y mucho turismo. El problema es que las chicas se sienten fuera de lugar en la Gran Manzana... Así que el reto de Stacey será lograr que todas sus amigas se sientan cómodas para conseguir disfrutar de un fin de semana inolvidable. ¿Lo conseguirá?

Caperucita en Manhattan Helena Bonastre y Catalina González Vilar Siruela. 140 páginas. A partir de 12 años En el año de las celebraciones por el centenario de Carmen Martín Gaite, la ilustradora y animadora Helena Bonastre y la escritora de literatura infantil y juvenil Catalina González Vilar se adentran en una de las novelas más queridas de la escritora. Una adaptación colorista de un clásico leído por varias generaciones de jóvenes, que, trasladado aquí al lenguaje del cómic, ofrece una nueva vida de este clásico de los 90. Sara Allen vive en Brooklyn y su mayor deseo es ir sola a Manhattan para llevarle a su abuela una tarta de fresa. En esta travesía conocerá a brillantes y excéntricos personajes que, cada uno a su manera, reafirmarán en ella su anhelo de libertad y de vivir de acuerdo con sus ideales. A través de este viaje iniciático, la escritora refleja los miedos, deseos y contradicciones de esta moderna Caperucita en el Nueva York de los 80. Una puerta de entrada a los jóvenes al universo de la autora de Entre visillos (Premio Nadal 1957), El cuarto de atrás (Premio Nacional de Narrativa 1978) o la estupenda Nubosidad variable (2017).

¿De qué tienes miedo? Nuria Díaz Lunwerg. 120 páginas. 16,90 €. A partir de 12 años El guiño a Halloween de esta lista es esta "Guía ilustrada de terrores de la A a la Z". Un catálogo visual que muestra el miedo en sus múltiples representaciones: desde brujas, zombies o payasos hasta criaturas de leyenda, como el kraken, o personajes de ficción. También lugares, como el barrio de Whitechapel, donde Jack el Destripador campaba a sus anchas. O una útil cronología de las películas de miedo ("cada época teme lo que no logra entender", apunta la autora). Muy acertada la lista de "El club de los niños que abrazan lo oscuro", siempre siniestros: desde Cole, de El sexto sentido, a Regan, la terrorífica niña de El exorcista, pasando por Miércoles Adams, ahora tan de moda. Una guía perfecta (y divertida) para amantes de lo oscuro pero, también, para aprender a superar nuestros propios miedos.

Ottoline y el veterinario de monstruos Yann Apperry. Ilustraciones Laurent Gapaillard Duomo. 400 páginas. 18 €. A partir de 12 años Ottoline y el veterinario de monstruos fue la novela galardonada con el Premio Pépite de Ficción de la Feria del Libro de Montreuil. Se trata de una historia escalofriante escrita por el multipremiado Yann Apperry, novelista, guionista, traductor y músico que ha ganado, entre otros, el Prix Médicis, el Prix Goncourt des lycéens y la Beca de escritores de la Fundación Hachette. Todo empieza a la vez que las vacaciones de verano… Ottoline vive en el lúgubre castillo de su horrible tía abuela Eudora. Para ella, todos los días de verano son igual de aburridos, hasta una noche en la que una misteriosa criatura alada, gravemente herida, aterriza en su habitación. ¿A quién puede llamar Ottoline para conseguir ayuda? La aventura convertirá a la niña en una heroína entrañable y diferente. Una entretenida novela de aventuras muy bien editada, con las ilustraciones de Laurent Gapaillard, que incluye un bestiario de criaturas fantásticas para no perder el hilo de la narración -de “achusapopótamo” a “zorvo”-.