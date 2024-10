Brujas, momias, zombis y calaveras, 16 historias infantiles para un Halloween de libro

La calavera

Jon Klassen

Blackie Books. 120 páginas. 18,90 €. A partir de 9 años

"Una noche, en plena noche, mientras todos dormían, Otilia por fin se escapó". Así empieza este libro, best seller en The New York Times, finalista del Kirkus Book Prize y libro infantil del año para The New York Times y The Wall Street Journal. No es de extrañar que sea una de las grandes apuestas infantiles de la colección Blackie Little. El autor canadiense, uno de los ilustradores más destacados del mundo, adapta una leyenda tirolesa en la que la misteriosa niña llega a una enorme casa donde una calavera solitaria trata de huir cada noche de un esqueleto sin cabeza. Otilia le ayuda y ambos se quedan en ese mundo fantástico y mágico, que parece congelado en el tiempo. Una historia que atrapa.