'Milagrería y escalas disonantes', de Alfred Brendel: un viaje ecléctico de Beethoven a Saura y Buñuel

Acantilado publicó en 2013 De la A a la Z de un pianista y en 2016 Sobre la música, dos textos esclarecedores del gran pianista Alfred Brendel (Loucná nad Desnou, Checoslovaquia, 1931-Londres, 2025), siempre gustoso de explicar sus concepciones musicales y de contar sus experiencias como intérprete, como pensador y como testigo de tantas cosas de su tiempo.

Milagrería y escalas disonantes Alfred Brendel Traducción de Juan Luis Milán

Acantilado, 2025.140 páginas. 14 €

En este nuevo volumen, Milagrería y escalas disonantes, se recogen artículos y ponencias de distinta procedencia, relieve y significación.

De los siete trabajos que alberga el libro, de signo variado y relieve dispar, nos quedamos sobre todo con el cuarto, "Diversidad y dogma", y el quinto, "Música de cámara audaz".

En aquel, subtitulado "Sobre las costumbres interpretativas", se exponen y analizan algunos aspectos fundamentales de la interpretación y se discuten algunas de las máximas habituales y engañosas. También se entra en análisis fundamentados y esclarecedores estudiando, por ejemplo, las cuestiones rítmicas del movimiento lento de la Novena sinfonía de Beethoven, donde se afirma que "los finales fuertes y enérgicos se han convertido hoy en una rareza".

Concluye Brendel que "una parte de la práctica historicista ha expulsado radicalmente al cantabile de la música". No podemos estar más de acuerdo. Muy interesantes las consideraciones acerca del uso del staccato.

En el capítulo siguiente nos fascinan e ilustran las explicaciones en torno a la formación y desarrollo del cuarteto de cuerda, con enjundiosos análisis de obras de Schubert y Beethoven. El "sonámbulo" y el "arquitecto".

Sustanciosa disquisición acerca del conflicto mayor-menor en la obra del primero, con estudio pormenorizado de su Cuarteto en Sol mayor. Y aseveraciones sustanciadas sobre la original y rompedora Gran fuga del segundo. Apreciaciones reveladoras sobre el llamativo acorde de décima.

Hay en el capítulo sexto una breve loa al Sistema instaurado por José Antonio Abreu en Venezuela. Un ejemplo a seguir.

El libro se cierra, inesperadamente con una reflexión cinematográfica, "Entre el horror y la risa", donde el pianista nos cuenta sus impresiones sobre un ciclo de cine comisariado por él en Viena, Praga y Berlín, con referencias a varios títulos famosos y a obras artísticas que van de lo literario (Kafka, Bulgákov, Canetti, Beckett, Ionesco) a lo musical (Ligeti, Kagel).

Y nos cuenta sus vivencias infantiles en el terreno del cine. Todo se da la mano. Y se extiende, por ejemplo, en comentar aquello que afirmaba Buñuel de que "el cine es una invitación voluntaria del sueño". Habla, entre otras muchas películas, de Cría cuervos de Carlos Saura y de Zelig de Woody Allen.

Como colofón, el libro incluye un enjundioso artículo de Andreas Dorschell, "Brendeliana", en el que se analizan brevemente las bases interpretativas del pianista. Se habla, entre otras cosas, de su "filosofía del sonido".

Los tres primeros capítulos —"Mis grabaciones discográficas", "Viuda musical en transformación" y "Dos tipos de pianista"— tienen a juicio del firmante menor interés. Aunque nos informen también de aspectos ligados a la vida y al pensamiento del artista. Excelente y llana traducción de Juan Luis Milán.