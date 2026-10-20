El investigador Xavier Nueno gana el 54.º Premio Anagrama de Ensayo con 'La revuelta de los copistas'

El ensayista e investigador Xavier Nueno (Barcelona, 1990) se ha alzado con el 54.º Premio Anagrama de Ensayo por su obra La revuelta de los copistas. Cómo el conocimiento perdió el juicio. El galardón, dotado con 10.000 euros, ha contado en esta edición con la participación de 340 originales procedentes de 24 países. La obra ganadora saldrá a la venta el próximo miércoles 21 de octubre.

El jurado encargado del fallo ha estado compuesto por los críticos e investigadores Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico y Remedios Zafra, junto a las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols. Todos ellos coinciden en señalar la agudeza y la oportunidad de Nueno para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la cultura contemporánea y en las humanidades.

En su valoración sobre el manuscrito premiado, Jordi Gracia destaca el dinamismo narrativo y el alcance crítico del libro: "A medida que avanza, crecen la excitación y la intriga para acabar descubriendo el origen del simulacro de conocimiento de la IA, y de dónde viene todo este camelo gigantesco, al menos para las humanidades".

Por su parte, Pau Luque incide en el desmontaje conceptual que realiza el autor respecto a los discursos tecno-optimistas reinantes: "Expone los límites de una ciencia basada solo en macrodatos, impugna el valor del algoritmo como forma de conocimiento y revela lo nefasto de haber convertido la estadística en fetiche".

El investigador Daniel Rico subraya el marco histórico y sociopolítico que sostiene el ensayo, vinculándolo con la precariedad laboral y el origen frío de estas tecnologías: "Nos cuenta la historia de cómo el juicio, la razón, el entendimiento, ha sido desplazado por el cálculo, la estadística, el algoritmo, de la mano de una tecnología que se fraguó en los sótanos de ciertos archivos y bibliotecas de la Guerra Fría y se ha convertido en uno de los mayores factores de desigualdad social, privatización del conocimiento y degradación de la cultura".

Cubierta de 'La revuelta de los copistas' de Xavier Nueno. Anagrama

Asimismo, Remedios Zafra pone el acento en las implicaciones éticas y académicas que acarrea la automatización masiva:"Este imprescindible ensayo rastrea historias silenciadas y juicios perdidos, y muestra por qué la automatización comienza mucho antes que la inteligencia artificial. Su lectura perturbará no solo a quienes hoy leen y escriben, sino también a quienes, queriendo hacerlo en la academia, no pueden, porque andan demasiado entretenidos persiguiendo índices de impacto".

En La revuelta de los copistas, Nueno plantea que las corporaciones tecnológicas han privatizado el acervo intelectual acumulado durante siglos en las bibliotecas para comercializarlo mediante suscripciones. La obra propone un doble juego semántico sobre cómo el conocimiento "ha perdido el juicio": por un lado, al sustituir el entendimiento por el cálculo estadístico; por otro, al enfrentarse a decenas de litigios judiciales promovidos por autores y editoriales contra los gigantes de la IA.

A través de un recorrido por la labor histórica de copistas, bibliotecarios, archiveros y programadores, el libro rescata la fuerza de trabajo que ha organizado la información a lo largo del tiempo. Con una perspectiva que esquiva las profecías apocalípticas, Nueno sostiene que, si la inteligencia artificial se ha nutrido de la memoria colectiva, los modelos de lenguaje deberían ser de acceso público, reivindicando así el ideal humanista del saber universal.

Xavier Nueno es doctor en Estudios Visuales y de Medios por la Universidad de Harvard y docente en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). En 2023 publicó El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información, y es coautor de los volúmenes Napa(s). Persistir en lo inacabado (2017) y Chaque Mercredi Caracas (2020).