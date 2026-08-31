Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados

El mercado editorial atraviesa sus mejores momentos –los más altos índices de lectura y facturación de libros en la historia– y la rentrée es la constatación de este fenómeno. Las editoriales reservan siempre algunos de sus platos fuertes para este periodo. Al contrario que en años anteriores, en los que íbamos citando uno por uno los muchísimos autores importantes que publicaban nueva obra durante el otoño, esta vez desde El Cultural hacemos una selección de los veinte títulos más atractivos que llegarán a las librerías en lo que queda de año.

Cubierta de 'Esta es tu casa'. Impedimenta Esta es tu casa Jon Bilbao

31 de agosto. Impedimenta El asturiano Jon Bilbao (Ribadesella, 1972) construye en estas páginas un espacio inquietante que oscila entre el cobijo y la amenaza. Erigida sobre un macizo calcáreo lleno de cuevas, una vivienda en un pueblo marinero del norte sirve como escenario de nueve relatos donde la intimidad se distorsiona. La posguerra, los miedos infantiles y el terror contemporáneo conviven en este volumen de piezas breves centradas en un refugio doméstico con memoria propia.

Cubierta de 'Pajaritos preñados', de Andrea Abreu. Anagrama Pajaritos preñados Andrea Abreu

2 de septiembre. Anagrama La vida de Cathaysa cambia al cumplir dieciséis años en un pueblo del norte de Tenerife marcado por la precariedad y el peso del pasado. El paso a la madurez quebranta su entorno familiar, donde la búsqueda personal, las tensiones con su madre y el despertar del deseo abren horizontes inciertos. Con esta obra, Andrea Abreu (Icod de los Vinos, 1995) regresa a la novela tras el éxito de su ópera prima, Panza de burro, desplegando una prosa rica en oralidad insular.

Cubierta de 'Lo que podemos saber', de Ian McEwan. Anagrama Lo que podemos saber Ian McEwan

9 de septiembre. Anagrama En el año 2119, los supervivientes de un desastre global contemplan el inicio del siglo XXI como un periodo de esplendor cultural. La investigación alrededor de un texto desaparecido sobre una famosa pareja articula esta ficción especulativa donde la reconstrucción del pasado entrelaza misterio, ambición e intimidad. Con este ingenioso juego literario sobre la memoria, Ian McEwan (Aldershot, 1948) entrega una de sus obras más estimulantes.

Cubierta de 'Tesoro oculto', de Pascal Quignard. Galaxia Gutenberg Tesoro oculto Pascal Quignard

9 de septiembre. Galaxia Gutenberg ¿Qué ocurre cuando la muerte de una mascota revela una fortuna sepultada? Para la protagonista de este relato, desenterrar ese enigma junta a la orilla de un río marca el punto de partida hacia una deriva de sombras y descubrimientos por el Mediterráneo italiano. Pascal Quignard (Verneuil-sur-Avre, 1948), uno de los intelectuales más brillantes de Europa y galardonado con el Premio Goncourt, reflexiona sobre el duelo y los laberintos de la memoria a través de su prosa, siempre contemplativa y al mismo tiempo profunda.

Cubierta de 'Una familia moderna', de Julia Navarro. Plaza & Janés Una familia moderna Julia Navarro

15 de septiembre. Plaza & Janés Las dinámicas de convivencia, los secretos soterrados y la redefinición de los lazos de sangre en la sociedad contemporánea articulan este ambicioso retrato coral. La escritora y periodista madrileña Julia Navarro (1953), superventas consagrada de la narrativa histórica y de intriga, apuesta por el drama psicológico más intimista. Un perspicaz retablo sobre la complejidad de las relaciones paternofiliales y las contradicciones morales que afloran tras la apariencia de normalidad.

Cubierta de 'El Silk Road'. Malas Tierras El Silk Road Angélica Liddell

16 de septiembre. Malas Tierras En un recóndito café regentado por dos ancianos, el del título de esta novela, una mujer extranjera coincide con un insólito cliente habitual. A partir de esa premisa, una serie de figuras deshabitadas recorren estos relatos explorando la quimera de la felicidad y la atracción hacia el abismo. Liddell (Girona, 1966), una de las figuras más radicales y aclamadas de la dramaturgia contemporánea, traslada su violenta poética escénica a la narrativa breve en esta indagación sobre el deseo y la decadencia.

Cubierta de 'Un día en la vida de Clarita'. Alfaguara Un día en la vida de Clarita Rosa Montero

17 de septiembre. Alfaguara Tras tres décadas de discreta labor en un banco marcada por la monotonía y el desprecio de sus compañeros, la meticulosa rutina de una empleada invisible se tambalea el día previo a su jubilación. Un suceso inesperado durante esa jornada final la impulsa a reaccionar, desafiar lo establecido y tomar rumbos imprevistos. Con este relato de reafirmación personal e intriga, Rosa Montero (Madrid, 1951) reivindica la capacidad de reinventarse a cualquier edad.

Cubierta de 'Glifo'. Nórdica Glifo Ali Smith

21 de septiembre. Nórdica Treinta años después de un distanciamiento familiar, la reaparición de un misterioso caballo fantasma destroza los muebles de una habitación y obliga a dos hermanas a reencontrarse. La trama cuestiona la función del pensamiento creativo en una sociedad fracturada y hostil. La autora escocesa Ali Smith (Inverness, 1962), una de las voces más audaces y renovadoras de la narrativa británica actual, defiende en este texto el poder de la imaginación frente al aislamiento contemporáneo.

Cubierta de 'Sin respeto'. Paidós Sin respeto Byung-Chul Han

23 de septiembre. Paidós La paulatina erosión de la consideración mutua en el espacio público digital articula esta severa radiografía sobre la cultura de la indignación inmediata y la pérdida de distancia crítica. A través de un análisis del hiperconsumo y la sobreexposición en redes, la obra examina cómo la pérdida del decoro destruye el tejido democrático. El famoso pensador surcoreano (Seúl, 1959), referente imprescindible del ensayo filosófico contemporáneo, disecciona con su habitual concisión conceptual las trampas de la hipercomunicación moderna.

Cubierta de 'La balada del último cliente'. Alianza La balada del último cliente Peter Handke

24 de septiembre. Alianza Tras una prolongada ausencia, Gregor reaparece en su tierra natal encontrando un panorama completamente ajeno y transformado. Conforme explora este entorno desdibujado por el paso del tiempo, el protagonista se adentra en un proceso de introspección cargado de tensión sutil, dudas y secretos familiares. El nobel Peter Handke (Griffen, Austria, 1942) levanta una narración inquietante sobre el extrañamiento, la pérdida de referentes y la búsqueda identitaria.

Cubierta de 'Tío grande'. Libros del Asteroide Tío grande Jacobo Bergareche

28 de septiembre. Libros del Asteroide Jacobo Bergareche (Londres, 1976) se apoya en el relato de su propio duelo tras la muerte de su hermano en África para cruzarse con el testimonio de Amadou, un joven migrante huido de Guinea-Conakri. De esa reveladora conversación surge un viaje compartido a la aldea de origen que entrelaza ausencias, peligros y memoria. El autor de Los días perfectos explora el valor de las historias como refugio frente a la pérdida.

Cubierta de 'Desde el odio'. Altamarea Desde el odio Luisgé Martín

30 de septiembre. Altamarea A raíz de la cancelación editorial de su anterior proyecto sobre el trágico caso vinculado a José Bretón, que quemó a sus propios hijos para hacer daño a la madre de estos, su exmujer, Luisgé Martín (Madrid, 1962) ahora encara las circunstancias que impidieron su publicación y examina los límites éticos de la creación literaria. El autor plantea una profunda reflexión acerca de la libertad de expresión, las tensiones morales en la narrativa de no ficción y los mecanismos de censura en la sociedad actual.

Cubierta de 'La sedimentación'. Rosa Berbel Rosa Berbel

30 de septiembre. Tusquets La sevillana Rosa Berbel (Estepa, 1997), una de las voces poéticas más deslumbrantes de su generación, entrega su esperado nuevo poemario, de nuevo en Tusquets. El libro indaga en los estratos de la memoria, el poso del tiempo sobre los objetos y la transformación de la intimidad. Una propuesta donde Berbel consolida su finísima sensibilidad estética y su magistral dominio de la tensión lírica.

Cubierta de 'Hotel Vaim'. Random House Hotel Vaim Jon Fosse

1 de octubre. Random House A bordo de un ferry rumbo a la remota isla que da título a la obra, dos hombres entablan una conversación que poco a poco desvela las aristas de su pasado. El noruego Jon Fosse (Haugesund, 1959), galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2023, despliega de nuevo en este volumen su inconfundible prosa hipnótica y musical para adentrarse en la soledad y la búsqueda incesante de sentido a través del encuentro humano.

Cubierta de 'Contenta'. Blackie Books Contenta Santiago Lorenzo

7 de octubre. Blackie Books Un encargo tan absurdo como complejo aterriza en manos de Cecilia: elaborar un vídeo promocional sobre un municipio feísimo donde no hay nada potable que filmar. Sin embargo, su reciente y próspero romance con Josito le permite encajar el reto con un optimismo imperturbable. El autor de Los asquerosos despliega su inconfundible inventiva verbal y su mirada mordaz para firmar una luminosa comedia sobre la búsqueda de la dicha en lo cotidiano. Vuelve Santiago Lorenzo (Portugalete, 1964) y eso es siempre una gran noticia.

Cubierta de 'Cosamala'. Seix Barral Cosamala Alana S. Portero

14 de octubre. Seix Barral Tras el arrollador éxito crítico y editorial de La mala costumbre, la autora madrileña Alana S. Portero (1978) regresa a las librerías con una narración ambientada en el madrileño barrio de San Cristóbal. El tránsito por la marginalidad, la resistencia comunitaria y la búsqueda de la belleza entre los escombros de la periferia vertebran esta obra. Un relato lírico e incisivo sobre la identidad, los afectos de trinchera y las heridas colectivas.

Cubierta de 'La hipótesis más peligrosa'. Alfaguara La hipótesis más peligrosa Arturo Pérez-Reverte

20 de octubre. Alfaguara Un adolescente emprende un viaje fascinante por el Mediterráneo a bordo de un velero dedicado al tráfico de arte robado para encontrar al padre que lo abandonó. Durante esta travesía, en la que su búsqueda personal converge con un misterioso enigma histórico y una intensa trama policial, el aprendizaje de la navegación y las normas a bordo se transforman en una lección esencial de supervivencia para afrontar su propia vida. Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) vuelve a su universo más reconocible.

Cubierta de 'Todas las noches, todas las ciudades'. Destino Todas las noches, todas las ciudades Dolores Redondo

21 de octubre. Destino Un violento interrogatorio policial pilla por sorpresa a Benedict Newman, el autor más célebre de su generación, a quien acusan de cometer unos crímenes calcados a los de su última novela. El impacto del arresto provoca en el escritor un colapso tras el cual su personalidad e identidad quedan completamente alteradas. Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) expande su universo narrativo con esta intriga psicológica sobre los límites entre la realidad y la propia ficción.

Cubierta de 'El hombre que solo escribía en los aviones'. Reservoir Books El hombre que solo escribía en los aviones Pedro Almodóvar

29 de octubre. Reservoir Books El trayecto entre rodajes y festivales sirve como singular gabinete de creación para este compendio de relatos concebidos a miles de metros de altura. Fantasías intimistas, digresiones autobiográficas y pasajes de pura efervescencia pop vertebran la primera novela del director de cine manchego, tres años después de convencer a buena parte de la crítica con El último sueño, su libro de cuentos. La icónica mirada de Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949) sobre el deseo, la memoria y el dolor se proyecta en el texto de largo aliento con la misma frescura narrativa y vocación fabuladora de su cinematografía.