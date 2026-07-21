'Superé a los soldados', de Laura Chivite: un debut poético dantesco y feliz

En el poema "Buscando el lirismo", título que anuncia una indagación metapoética, se leen cosas como "buscando el lirismo / cometo insensateces" o "confundo un grito / con música", pero lo relevante del poema es el final: "en busca de lirismo viajé a América / en busca de lirismo volví".

Cubierta del libro 'Superé a los soldados'. La Bella Varsovia Superé a los soldados Laura Chivite La Bella Varsovia, 2026

72 páginas. 13,90 €

Búsqueda, pues, que no ha alcanzado el objetivo, tarea pendiente se diría o, mejor, la declaración de que la escritura poética de Laura Chivite (Pamplona, 1995) tiene poco que ver con la idea tradicional de lirismo y cabe entonces leer este poema como gesto puramente irónico y, en este sentido, un verdadero logro, por lo que no puede entenderse que desmarcarse del lirismo tradicional es caer en la apoeticidad.

Nada de eso. Lo que marca la escritura poética de Chivite es fundamentalmente la narratividad, no en vano sus publicaciones anteriores son el libro de relatos Gente que ríe (2022, Premio Ojo Crítico de Narrativa) y la novela El ataque de las cabras (2025, Premio Euskadi de Plata), una narratividad que ejemplifica el extenso poema inicial, "Epopeya de una presentadora de televisión", trabajo, por cierto, que Laura Chivite ha desempeñado en el programa Un país para leerlo de RTVE.

Este libro merece toda la atención. Sobre una base biográfica o autobiográfica –"durante cuatro meses / presenté un programa de libros y viajes / para la televisión española"–, el personaje que toma la palabra narra episodios de su vida sobre el modelo de la Commedia de Dante: hasta en quince ocasiones usa "vi", índice léxico del poema dantesco y una de sus palabras fundacionales.

Si Dante comienza dando su edad: "Nel mezzo del cammin di nostra vita", Laura Chivite escribirá: "Yo, viva a mis treinta años", y en cierto momento se dirá: "la suma de todo esto fue / infernal", pues de las tres partes de la Commedia el modelo aquí es "L'Inferno". Siendo que no es lírico, este poema es extraordinario en su fuerza poética.

También metapoético es "Preguntas sin importancia", donde se afirma que "La mayoría de las cosas importantes / anteceden al lenguaje y desde el lenguaje / tratamos de atraparlas / Y ahí ocurre una lucha / un baile frustrado que no acabará / nunca". Declaración de frustración que el poema, y todo el libro, supera con éxito.

El habla del personaje de Superé a los soldados es también ajena al lirismo tradicional. La mujer que habla lo hace en un registro cotidiano y que no excluye, sino todo lo contrario, esas partes del léxico groseras para muchos. Así, en "Voy a visitar a mi amiga", que resulta que trabaja en un sex shop, la amiga le muestra a un cliente "todas las pollas gigantes pollas con y sin venas pollas gordas estrechas y pollas de dragón", y las amigas recordarán años después al cliente que ardía "en deseos de meterse una de esas pollas de plástico por el culo ardiente", etc.

O, con un efecto fuertemente humorístico, en otro poema, en el que, viajando en coche con una amiga, esta, la conductora, "colocó su mano derecha entre mis piernas […] y pasó veinte minutos / masturbándome" con el resultado de que "me corrí / justo en el instante en el que apareció / el cartel que decía: 'Bienvenidos a Murcia'".

Laura Chivite presenta aquí poemas en verso libre y algunos en prosa y con una retórica nada artificiosa, la adecuada para estos textos confesionales muchos de ellos y que forma serie con sus otras publicaciones, así, la noticia del nacimiento de una sobrina en el poema final no puede sino proyectarse sobre el papel decisivo de Tía Lidia en El ataque de las cabras.

Superé a los soldados, si bien es un primer libro de poemas, es un gran libro.