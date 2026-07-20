Libros para llevar en la maleta: más de ochenta recomendaciones

"No vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países, de todas las creencias". Aunque estos días abrasadores convierten el consejo de Amin Maalouf casi en una certeza, nunca ha sido tan fácil hacerlo. De hecho, solo se necesita un buen libro, sabio, hondo, entretenido... Esta es nuestra selección de lecturas veraniegas: novelas, thrillers, clásicos, libros de viajes, de arte, ensayos, de historia, de música...

Las gratitudes. Anagrama Las gratitudes Delphine de Vigan Anagrama. 18,90 €

Seis años después de su publicación, la novela de De Vigan sigue arrasando entre los lectores, deslumbrados ante esta vibrante reivindicación de la amistad, la memoria, la gratitud y la palabra a través de la historia de una anciana traductora recluida en una residencia y enferma de afasia.

Los fabuladores Random House Los fabuladores José Ignacio Carnero Random House. 19,90 €

Basada en un hecho real, Carnero aborda la aventura de tres resistentes a las dictaduras de España y Portugal que secuestran el transatlántico Santa María para provocar la caída de Franco y de Salazar. Tras la conmoción inicial, todo acabará cayendo en la mediocridad y en el olvido.

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Impedimenta El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes Tatiana Tibuleac Impedimenta. 22,50 €

"Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea". Así comienza un relato sobre la reconciliación de una madre y su hijo que está venciendo al tiempo y a las modas.

Despedidas. Anagrama Despedidas Julian Barnes Anagrama. 19,90 €

En la última vuelta del camino, el flamante premio Princesa de Asturias de las Letras se desnuda en un libro que tiene mucho de autobiografía, de ensayo y de confesión, y en el que se retrata a sus 80 años, enfermo de un tipo de leucemia que lo debilita sin matarle, y con cada vez menos amigos vivos.

Olive Kitteridge. Alfaguara Olive Kitteridge Elizabeth Strout Alfaguara. 21,90 €

Vuelve, gracias a Alfaguara, la emblemática novela de Strout. Galardonada con el Pulitzer en 2009 y convertida en serie televisiva, narra, a través de relatos que conforman una suerte de puzle, la historia de una maestra jubilada, irascible y brutalmente honesta, en un pueblo de Maine.

La intriga del funeral inconveniente. Seix Barral La intriga del funeral inconveniente Eduardo Mendoza Seix Barral. 20,90 €

Como decía Sanz Villanueva al reseñar esta novela protagonizada por un joven reportero –que con su crónica de un funeral desata una tormenta–, Mendoza y su detective sin nombre siguen dándonos felicidad con su jocosa y caótica visión del mundo.

La trilogía Nova. Anagrama La trilogía nova William Burroughs Anagrama. 29,90 €

A principios de los 60, un Burroughs en estado casi constante de alucinación escribió una trilogía de novelas experimentales (La máquina blanda, El ticket que explotó y Expreso Nova) utilizando la técnica del collage en un intento de "crear una nueva mitología para la era espacial".

La hija del gran invierno. Nórdica La hija del gran invierno Isabelle Autissier Nórdica. 19,50 €

Arnarulunguaq, una inuit de siete años, "reconoce el hambre". Por su culpa, su madre intentó matarla para a cambio salvar a su familia. Y por otro tipo de ansia, de aventura y descubrimiento, años más tarde se enroló en la expedición de Knud Rasmussen, del Ártico al Pacífico.

Caja 808. De Conatus Caja 808 Tom McCarthy De Conatus. 24,90 €

Vanguardista autor de culto, MacCarthy nos lanza como un reto Caja 808, una novela que no da tregua en torno a la misteriosa desaparición de una caja de los archivos de Lilian Gilbreth, primera dama de la ingeniería industrial moderna, que podría contener un secreto crucial para el futuro de la humanidad.

La Cámara de las Maravillas. Plaza & Janés La cámara de las maravillas María Oruña Plaza & Janés. 23,90 €

En el Palacio Dorado de Madrid la familia Mendoza inaugura Pentimento, un museo excepcional. Un intento de robo y un asesinato encienden este thriller sobre el mundo del arte y la legitimidad o no de poseer tesoros de otros países en nombre de la cultura.

Antes de que todo cambie. Planeta Antes de que todo cambie Manuel Loureiro Planeta. 22,90 €

Samuel Hoyos, un asesino a sueldo de turbio pasado, marcado para siempre por una tragedia familiar, recibe el encargo de asesinar a todos los mandatarios de la Unión Europea durante una cumbre que se celebrará en la isla de A Toxa. ¿Podrá la inspectora Julia Duarte impedirlo?

El sotano. Espasa El sótano Roberto Leal Espasa. 22,90 €

El popular presentador debuta como novelista con este noir sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública. En él, contemplamos cómo Samuel, principal sospechoso de la desaparición de su pareja, desarrolla años más tarde una inesperada obsesión por otra mujer al recibir por error unas cartas.

Hijos de Eva. Tusquets Hijos de Eva John Connolly Tusquets. 22,90 €

El legendario detective Charlie Parker investiga la desaparición de Wyatt Riggins, novio de una amiga, que huyó dejando un angustioso mensaje de móvil: CORRE. La investigación se complica al descubrir que el huido está implicado en el secuestro de cuatro niños y relacionado con el narco.

La mano que mueve los hilos. Salamandra La mano que mueve los hilos Miyuki Miyare Salamandra. 22 €

En un parque de Tokio aparece un brazo descuartizado y una cadena de televisión recibe una llamada angustiosa, porque tal vez los culpables del crimen sean unos asesinos en serie que manipulan a sus víctimas, a la policía y a los medios, para entretener al público.

Nocturno de Venecia. Alfaguara Nocturno de Venecia John Banville Alfaguara. 21,90 €

Joven escritor, tan ambicioso como falto de escrúpulos y de talento literario, se casa con la hija de un millonario, sin saber que este la ha desheredado. En plena la luna de miel en Venecia, ella desaparece. Y, para sorpresa de nadie, él resulta el principal (el único, en realidad) sospechoso.

Un asunto pendiente. Siruela Un asunto pendiente Teresa Cardona y Eric Damien Siruela. 21,95 €

La hija del teniente Andreani pide ayuda a su padre para averiguar la identidad de un paciente fallecido en la residencia en la que ella trabaja. Acepta, claro, sin intuir que sus indagaciones le llevarán a una de las etapas más siniestras de la Francia moderna: la guerra de Argelia.

Fiesta. Lumen Fiesta Ernest Hemingway Lumen. 21,90 €

Publicada en 1926, al concederle el Nobel a Hemingway la Academia Sueca reconoció la influencia que esta novela "ha ejercido en el estilo contemporáneo", y eso que narra una historia aparentemente trivial: la de unos jóvenes americanos que viajan a España para disfrutar de los Sanfermines.

Persuasión. RBA Persuasión Jane Austen RBA. 21,90 €

Un año después de la avalancha editorial que celebró el 250 aniversario del nacimiento de Austen, RBA recupera su última novela, en la que a través de los amores imposibles de Anne Elliot y del capitán Wentworth, la novela habla de segundas oportunidades y de la necesidad de superar convenciones y miedos.

Cuentos selectos. Edhasa Cuentos selectos F. Scott Fitzgerald Edhasa. 17,50 €

De "El extraño caso de Benjamin Button" a "Sueños de invierno" o "La década perdida", he aquí una decena de magistrales relatos que retratan los sueños de esa generación de jóvenes americanos tan sedienta de diversión, lujo y amor que dilapidó alegremente los felices años veinte.

El profesor. RBA El profesor Charlotte Brontë RBA. 22,90 €

Escrita antes de Jane Eyre, (1847) pero publicada póstumamente (1857), narra la historia de William Crimsworth, un hombre que debe ir a Bélgica y ejercer de profesor en un internado. La novela, una defensa de la ética del trabajo, es también una denuncia de la hipocresía social.

El doctor Zhivago. Feltrinelli El Doctor Zhivago Boris Pasternak Feltrinelli. 26,90 €

El triángulo sentimental entre el médico y poeta Yuri Zhivago, su esposa Tonia y Lara, su gran amor, recorre los años convulsos de la Revolución rusa, mientras los protagonistas se mecen entre el deseo y el deber, la dignidad y la pasión, la vida cotidiana y el cambio de régimen.

Odisea. Alianza Odisea Homero Alianza. 15,95 €

Como antiguos griegos, también ahora imploramos a la Musa que nos cuente las aventuras de Ulises, "que viajó de aquí para allá después de saquear la famosa ciudad de Troya", y que supo vencer la crueldad de los cíclopes, la magia de Circe, el canto de las sirenas y la ambición de los pretendientes que devastaron Ítaca.

Persépolis. Reservoir Books Persépolis Marjane Satrapi Reservoir Books. 29,90 €

Vuelve la obra magna de la autora iraní, en la que cuenta la revolución islámica con sus ojos de niña. Se presenta en su formato original en cuatro tomos en esta edición conmemorativa de su 25.º aniversario que coincide, tristemente, con el reciente fallecimiento de la historietista y cineasta.

El viaje. Astiberri El viaje Paco Roca Astiberri. 22 €

La capacidad de Paco Roca para conmover con historias sencillas vuelve a quedar patente en su último cómic. Un escritor atrapado en la Patagonia por un vuelo cancelado y recién separado de su pareja después de casi veinte años de relación, bucea en sus recuerdos y trata de construir un relato que le permita seguir adelante.

Retratos. Nuevo Nueve Retratos VV. AA. Nuevo Nueve. 25 €

De Juan Ramón Jiménez a Rosalía, de Pau Casals a Tamara Rojo, son muchos los creadores españoles que han tenido una relación especial con Estados Unidos. La embajada española en Washington celebra el 250.º cumpleaños del país norteamericano con este ramillete de estampas a cargo de una docena de autores.

Einstein en el país de Kafka. Salamandra Graphic Einstein en el país de Kafka Ken Krimstein Salamandra Graphic. 26 €

Dos historias paralelas en la Praga de 1911, el año en el que Einstein se convirtió en Einstein y Kafka se convirtió en Kafka. Un inesperado cruce de caminos narrado, con su peculiar estilo gráfico y narrativo, por el autor de Las tres vidas de Hannah Arendt.

Nadie más. Dibbuks Nadie Más R. Kikuo Johnson Dibbuks. 20 €

Ambientada en Hawái y protagonizada por una madre soltera al cargo de su padre dependiente desde hace siete años, esta historia ganadora del premio Ignatz narra con sensibilidad el cansancio vital de quienes se ven obligados a convertirse en cuidadores a tiempo completo y posponer sus propias vidas.

Melón con jamón. Temas de Hoy Melón con jamón Enrique Rey Temas de Hoy. 19,90 €

El periodista Enrique Rey logra hacer muy atractivo un tema tan desazonante como el turismo masivo. Entre el ensayo y la crónica, este Melón con jamón está lleno de sabrosas curiosidades acerca de nuestra historia sin desplazar el foco del verano.

Melancolía de los confines. Random House Melancolía de los confines. Norte Mathias Enard Random House. 21,90 €

Una soberbia reflexión histórica y literaria sobre Berlín. El impacto de la enfermedad de una amiga funciona como vector dramático de un texto digresivo que florece a medida que el autor camina por "una ciudad donde es imposible escapar de la ruina".

Enviado especial. Alfaguara Enviado especial Arturo Pérez-Reverte Alfaguara. 23,90 €

El creador de Alatriste recoge sus crónicas y reportajes acerca de las guerras más cruentas de finales del siglo XX. Entonces todas las guerras eran la misma, mientras que el reporterismo era completamente distinto al actual. "El público ya no quiere que le enseñes la verdad".

Adolfo Suárez. La opción más difícil Taurus Adolfo Suárez. La opción más difícil Juan Francisco Fuentes Taurus. 22,90 €

El seductor que reinventó la democracia ya tiene una biografía a la altura de su legado. Juan Francisco Fuentes recorre los momentos vitales y políticos de uno de los hombres clave de la Transición. Su audacia y su talante negociador marcaron el camino.

Un metro cuadrado. Libros del Asteroide Un metro cuadrado Llucia Ramis Libros del Asteroide. 19,95 €

Ramis va de lo autobiográfico a lo ensayístico en este libro (IV Premio de No Ficción de Libros del Asteroide), que mira de frente a uno de los grandes problemas del momento: la vivienda. De vocación didáctica, no elude el dictamen: "Yo no quería invertir, solo vivir tranquila".

Aunque ya no me leas Funambulista Aunque ya no me leas Teo Camino Rodés Funambulista. 19 €

Teo Camino rinde homenaje a su padre, el cineasta Jaime Camino, a través de documentos, recuerdos y referencias al cine, la literatura y la música. Es, al tiempo, un autorretrato sentimental del propio autor, mientras evoca la sombra del padre muerto, con sus olvidos y sus certezas.

El club de las modernas. Seix Barral El club de las modernas Eva Cosculluela Seix Barral. 22,90 €

Periodista cultural y traductora, Cosculluela rastrea el legado del revolucionario Lyceum Club Femenino, un espacio olvidado al que, en los años 20 y 30, pertenecieron, entre otras, las feministas María de Maeztu, Victoria Kent, Clara Campoamor y María Lejárraga.

La sombra de los perros románticos. Navona La sombra de los perros románticos Jose Serralvo Navona. 23 €

La biografía del gran autor chileno se aleja de los tópicos y los lugares comunes. Hay que leerla para decir algo más que nació en el seno de una familia humilde y acabó convertido en un mito. Podría haber sido abogado o ingeniero, pero prefirió la trasgresión.

No me encontraron. Aguilar No me encontraron Ian Gibson Aguilar. 22,90 €

El biógrafo de Lorca revisa el polémico caso de los restos del poeta. La nebulosa de versiones acerca de su paradero se va estrechando y Gibson ofrece una hipótesis. Además, el convencimiento de que España tiene una deuda con su memoria. Una trama intrincada, un verdadero thriller.

Elogio de la literatura. Akal Elogio de la literatura Santiago Alba Rico Akal. 26,90 €

Ante la cacareada teoría de la inutilidad de la literatura, el pensador, siempre lúcido, nos propone el redescubrimiento de los clásicos. Una telaraña de obras y autores para combatir la polarización, el sectarismo... Un libro para que el lector tome partido. Por la literatura, siempre.

Clásicos sin filtros. Crítica Clásicos sin filtro Mary Beard Crítica. 22,90 €

La célebre historiadora tiende un puente entre el mundo Antiguo y nuestro presente en su último libro. En estas páginas aprenderemos que el legado grecorromano, tan remoto a veces, todavía moldea la realidad que vivimos, desde estrellas pop como Beyoncé a nuestro sistema de gobierno.

Esparta. Ático de los Libros Esparta Andrew Bayliss Ático de los Libros. 25,95 €

¿Saben ustedes algo más de los espartanos más allá de la heroicidad de sus 300 hombres en las Termópilas? Bayliss ofrece una oportunidad única para conocer en profundidad la gran polis del Peloponeso y las tradiciones de sus pobladores: la férrea educación de sus niños, su monarquía bicéfala...

El cielo y las ruinas. Akal El cielo y las ruinas Juan Andrade Akal. 32 €

Una panorámica de la fiebre sociopolítica que sacudió Europa desde el estallido de la Primera Guerra Mundial al inicio de las hostilidades en nuestra guerra civil. Miseria, fascismo y revolución se entrelazan en una obra de la que el mismísimo Paul Preston ha admitido envidiar su enfoque y estilo.

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Libros del Asteroide Historia verdadera de la conquista de la Nueva España Bernal Díaz del Castillo Libros del Asteroide. 24,95 €

Harto de los ‘bulos’ sobre la conquista del imperio mexica, Díaz del Castillo escribió esta formidable crónica 25 años después de servir a las órdenes de Hernán Cortés. Nos llega adaptada al español actual y antologada.

Una breve historia de casi todo. RBA Una breve historia de casi todo 2.0. Bill Bryson RBA. 23,90 €

El magistral recorrido por los grandes hitos de la historia de la ciencia con el que Bill Bryson nos deslumbró hace 20 años vuelve ahora actualizado. La nueva edición repasa las grandes novedades científicas que se han dado desde su publicación original.

La respuesta. Destino La respuesta Juan Luis Arsuaga Destino. 22,90 €

Icónico miembro del triunvirato al frente del yacimiento de Atapuerca, Arsuaga reclama para sí mismo el puesto de "viejo de la tribu" en este libro. Se encarga así de compartir la historia de la humanidad, desde el mismo momento en que por primera vez nos sostuvimos sobre dos pies.

Eclipses. GeoPlaneta Eclipses Rafael Bachiller GeoPlaneta. 25 €

El astrónomo español Rafael Bachiller coordina este crisol de textos científicos en el que comparece una pléyade de expertos en eclipses. Imprescindible para aquellos que quieran aprender más sobre el fenómeno astronómico estrella de este verano en nuestro país.

Profecía. Debate Profecía Carissa Véliz Debate. 22,90 €

El futuro es un asunto que desde hace milenios nos quita el sueño. Los antiguos griegos acudían al oráculo de Delfos. Ahora, la IA se ha convertido en nuestro augur favorito. Es este un excelente libro que nos anima a oponernos a esta tendencia y a abrazar con valentía la incertidumbre.

Un matrimonio en alta mar. Salamandra Un matrimonio en alta mar Sophie Elmhirst Salamandra. 19,95 €

Basado en hechos reales, narra las desventuras de un matrimonio británico que en 1973 daba la vuelta al mundo en un velero que se hundió tras chocar con un cachalote. A la deriva durante casi 120 días, acabaron descubriendo que la convivencia puede ser peor que los tiburones.

Viaje de Egeria. Cuadernos de Horizonte Viaje de Egeria Carlos Pascual Línea del Horizonte. 15,90 €

De Constantinopla a Jerusalén, de Egipto a Mesopotamia y el Sinaí, Egeria, una viajera procedente de la Hispania romana, emprendió en el siglo IV un largo peregrinaje hasta Tierra Santa. El relato, lleno de sorpresas, retrata minuciosamente las gentes y ciudades del Imperio romano.

Kabluna. Capitán Swing Kabluna. Mi vida con los inuits Gontran de Poncis Capitán Swing. 22,50 €

Entre 1938 y 1939 el noble francés Gontran de Poncis viajó al norte del círculo polar ártico hasta la isla del Rey Guillermo y comenzó a convivir con los inuits, para acabar narrando en esta obra su transformación de kabluna (demonio blanco) a inuk (hombre).

Antártida. Libros del K.O. Antártida, 25 días encerrados en el hielo Federico Bianchini Libros del K.O. 18,90 €

Podría parecer un destino apetecible, pero, como descubrió Bianchini, viajar a la Antártida puede convertirse en una odisea. En su caso, los diez días previstos para realizar un reportaje sobre unos científicos se convirtieron en veinticinco.

Viajes y flores. Edhasa Viajes y flores Mercè Rodoreda Edhasa. 21,50 €

Si, como decía Pavese, en los viajes no se recuerdan los días, sino los momentos, Rodoreda agavilló muchos de los más íntimos y secretos, vividos y soñados por ella misma, mientras recorría "El pueblo de los guerreros", "El de cristal" o "El de toda pena" o "El de los gandules".

Algunos cafés italianos. Elba Algunos cafés italianos Patrick Mauries Elba. 26 €

En estos tiempos de multinacionales y baristas, Patrick Mauries recupera el aroma de los viejos cafés italianos, al tiempo que reivindica la memoria y la afabilidad europeas. Una buena taza de nostalgia de otros tiempos, ajenos a wifis y otros códigos contemporáneos.

Ruta 61. Anaya Ruta 61 Elena Ortega Anaya Touring. 27,50 €

Como subraya el subtítulo del libro, Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi, he aquí una suerte de guía geomusical a lo largo de los 5.000 kilómetros de la legendaria ruta que atraviesa de Nueva Orleans a Chicago (y los cantos de los esclavos, y el jazz), con las sombras de B. B. King, Elvis o Mark Twain como compañeras.

Pompeya. La Fábrica Pompeya Luigi Spina La Fábrica. 150 €

Sepultada por la lava y las cenizas del Vesubio en el año 79 d. C., Pompeya, "la más viva de las ciudades muertas" según Plinio el Joven, sigue fascinando a curiosos y viajeros, atentos a cada novedad sobre esta ciudad varada que es minuciosamente retratada por Luigi Spina en un libro excepcional.

En el Japón sagrado. Errata Naturae En el Japón sagrado Michiko Barbieri Errata Naturae. 23 €

Hija de japonesa e italiano, y criada en Europa, Michiko Barbieri recorre desde el asombro y la admiración la tierra de sus antepasados, de Kioto y la región de Kansai a Osaka, pasando por Tokio y las regiones septentrionales, sin olvidar mitos y leyendas, templos y santuarios.

La música sabía lo que yo siento. Galaxia Gutenberg La música sabía lo que yo siento Enrique Juncosa Galaxia Gutenberg. 29,90 €

El escritor y comisario de exposiciones, subdirector del IVAM y del Reina Sofía, además de poeta, reúne sus escritos sobre arte de entre 2011 y 2025 Es el más extenso de todos sus libros y el título proviene de un poema de Borges. De Joan Miró a Miki Leal.

Historiones del arte. GeoPlaneta Historiones del arte Miguel Calvo Santos GeoPlaneta. 21,90 €

Duelos a espada, fraudes millonarios, robos, censuras, venganzas, pasiones desbordadas... La historia del arte contada a través de sus secretos, escándalos, obsesiones y personajes más fascinantes, de la mano del historiador del arte y divulgador Miguel Calvo Santos.

Comer con los ojos. Espasa Comer con los ojos Jorge Guitián Espasa. 22,90 €

Del plato al lienzo y viceversa. Este tomo destripa los códigos ocultos en algunos cuadros, por ejemplo, cómo una naranja en un bodegón nos habla de un conflicto geopolítico. También destila los platos que aparecen en piezas de Clara Peeters o Sánchez Cotán. Apetecible.

A quién pertenece la belleza. Cátedra ¿A quién pertenece la belleza? Bénédicte Savoy Cátedra. 19,95 €

Un repaso por emblemas del arte universal, desde el busto de Nefertiti hasta el Altar de Pérgamo pasando por el Retrato de Adele Bloch-Bauer de Klimt. La autora se pregunta por la pertenencia de esas obras, su expolio y su restitución. Y quién decide sobre esta categoría.

Los robos de Napoleón en España. La Esfera de los Libros Los robos de Napoleón en España Francisco García del Junco La Esfera de los Libros. 23,90 €

Uno de los expolios más devastadores y dolorosos del patrimonio español contado con un estilo asequible y cercano. Mientras que lo robado por los nazis se devuelve, lo sustraído por los franceses permanece silenciado. Un escándalo.

Esas palmas, coño. Roca ¡Esas palmas, coño! Miguel Costas Roca. 22,90 €

El himno más canalla del fundador de Siniestro Total da nombre a este relato de una de las leyendas del punk español. Un recorrido desde el barrio vigués del Calvario hasta los escenarios abarrotados. Entre guitarras y resacas, son las memorias de un superviviente. Bailaré sobre tu tumba.

De gira con Alice Cooper. Es Pop De gira con Alice Cooper Bob Greene Es Pop Ediciones. 24,95 €

Clásico del periodismo gonzo aplicado al rock. En 1973, el joven reportero Bob Greene viajó 30 días con la banda más popular del momento (acababa de publicar Billion Dollar Baby). Compartió con ellos aviones y limusinas, hoteles e incluso escenarios para escribir este libro único.

Never mind the bollocks. Efe Eme Never Mind The Bollocks Fernando Ballesteros Efe Eme. 22 €

Con el subtítulo El testamento punk de los Sex Pistols, el libro reconstruye la caótica historia del único álbum de estudio del grupo británico desde sus inicios. El autor analiza, a modo de thriller musical, a una banda rodeada de violencia y mala prensa, pero con canciones enormes.

Jane Birkin. Circe Jane Birkin Marisa Meltzer Circe. 26 €

Actriz, cantante e icono de moda, Birkin fue más que una musa de los 60 y 70. Artista original y libre, la biografía parte de una escena del documental que le dedicó Agnès Varda para llevarnos de su Londres natal a París, de sus tempestuosas relaciones a sus hijas. Enigmática y contradictoria, su influjo todavía pervive.