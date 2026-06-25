El bebé que sabía demasiado: Clara Sánchez narra un caso de reencarnación en 'Lo inexplicable', su nueva novela

La reencarnación, un concepto común a las religiones orientales, consiste en creer que la esencia de una persona –su alma o espíritu– se integra en otro cuerpo después de su muerte biológica; incluso que el ánima aprenderá sucesivamente de las vivencias de los individuos que la acogen con el tiempo. Sobre este tema, aunque no solo, trata Lo inexplicable, la novela de Clara Sánchez (Guadalajara, 1955) que estos días ocupa la mesa de novedades de las librerías.

Cubierta del libro 'Lo inexplicable' Lo inexplicable Clara Sánchez Planeta, 2026

197 páginas. 20,90 €

En la nota con la que la autora cierra el texto, cuyo título –"No me lo explico"– resulta revelador, ella misma refiere situaciones en las que lo incomprensible nos asalta y nos sorprende: un sueño extraño sobre la muerte que, al despertar, no trae alivio sino nostalgia; la densidad que algunos niños tienen en la mirada y que resulta impropia de su edad; el llanto que en ocasiones llega sin motivo aparente; o la rara sabiduría de algunas personas, son para Sánchez circunstancias ilustrativas de lo misterioso.

Lo inexplicable tiene como protagonista y principal narradora a Alicia, una joven opositora que, para ganarse la vida, cuida de Rafael, un bebé que posee cualidades no habituales. Rafael aprende con una rapidez inusitada, tiene más fuerza de lo normal, su mirada refleja un brillo inquietante y su enorme sensibilidad le permite captar lo que pasaría inadvertido para otros.

Al salir del jardín de infancia donde la niñera lo recoge, cierto día se inclina hacia un lugar que se aparta de su recorrido habitual en un gesto que se repetirá con el paso de las jornadas. Alicia descubre, entonces, que algo insólito le sucede a Rafael y que, lo que quiera que sea, tiene que ver con una calle concreta de Madrid y con una casa determinada, la que ocupa el piso quinto A del número 39 de Velázquez.

Mientras Alicia trata de entender qué pasa por la cabeza del bebé, la relación que mantienen los padres de Rafael entra en crisis, lo que, de forma irremediable, les conduce al divorcio.

La novela está dividida en siete partes, todas narradas en primera persona por voces que responden a diferentes personajes (Alicia, Rafael, Hugo) de forma alterna, aunque el mayor peso recae sobre la cuidadora, que actúa como testigo de la acción.

Ante la desatención de los padres –una pareja que vive para trabajar y roza el cliché–, Alicia tratará de atender las necesidades de Rafael y, haciendo uso de sus dotes detectivescas, se adentrará en una situación insólita relacionada con la extraña muerte de Hugo Estévez, un muchacho que vivió en la casa por la que el bebé se siente atraído.

La novela de Clara Sánchez, bien escrita, resulta en ocasiones inverosímil por la actitud de los personajes

La novela –bien escrita– resulta en ocasiones inverosímil y no por lo aparente, es decir, no por las referencias constantes al tema de la reencarnación, sino por la actitud de los personajes. Alicia, por ejemplo, se lleva un elefante de marfil de la vivienda, pero solo repara en la figura tiempo después.

Tampoco parece verosímil el cambio repentino que experimenta el vínculo entre Lira, la madre de Rafael, e Irene, la hermana de Alicia; o la relación entre esta y Duarte, por citar solo algunos casos. Además, aunque ciertas reflexiones sobre la muerte y la transmigración resultan interesantes, las palabras de Hugo no siempre son creíbles, a pesar de que se trata de un muerto y de que no es fácil imaginar cómo "siente" y qué le "preocupa" a alguien que ya no pertenece al mundo de los vivos.

En la novela, finalmente, se recupera la historia de Caín y Abel y se abordan otros temas como la maternidad, las relaciones de pareja, los malos tratos o la soledad de los adolescentes.