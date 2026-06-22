Margaret Atwood: "Nunca en la era moderna se han prohibido tantos libros como ahora en EEUU"

La escritora canadiense Margaret Atwood es nombrada doctora "Honoris Causa" por la Universidad de Granada durante una solemne ceremonia de investidura en el Crucero del Hospital Real. Foto: EFE/ Miguel Ángel Molina.

La escritora canadiense Margaret Atwood ha advertido este lunes sobre el aumento de la censura en países como Estados Unidos, considerado "un faro de libertad" durante la Guerra Fría, y ha asegurado que nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros como ahora en las bibliotecas y escuelas.

Así lo ha manifestado la autora de novelas como El cuento de la criada en su discurso tras ser investida doctora honoris causa por la Universidad de Granada (UGR), un acto en el que ha criticado que algunos partidos políticos reivindiquen la libertad de expresión cuando se encuentran en la oposición, pero, una vez alcanzado el poder, promuevan restricciones y ejerzan presión sobre los medios de comunicación.

Atwood ha afirmado que los profesores de humanidades están "sitiados" en las universidades norteamericanas, donde sus materias están siendo tachadas como "no esenciales" en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico y la innovación científica.

La escritora, que ha defendido el papel de las humanidades, ha subrayado que es precisamente esta área del conocimiento la que enseña a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente "a quienes son diferentes a uno mismo".

Según ha sostenido, es fundamental que los individuos conserven la capacidad de cuestionar sus propias certezas: "Una sociedad que ya no puede pensar con claridad y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones se dirige hacia el precipicio", ha aseverado en su discurso en el Hospital Real de Granada.

La escritora canadiense Margaret Atwood (C) es nombrada doctora "Honoris Causa" por la Universidad de Granada durante una solemne ceremonia de investidura en el Crucero del Hospital Real. Foto: EFE/ Miguel Ángel Molina

La también autora de Los testamentos ha recordado que el régimen retratado por George Orwell en su novela 1984 persigue consolidar su poder eliminando del lenguaje cualquier palabra que permita a la gente pensar y tener una opinión crítica.

En esa línea se ha preguntado si la inteligencia artificial desempeñará un papel similar a esa "policía del pensamiento" de Orwell: "¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo", ha expresado.

Atwood ha enmarcado esta situación de las humanidades y el pensamiento en un contexto internacional que ha definido como una "tormenta perfecta" de crisis simultáneas, como la económica, las guerras de Ucrania, Gaza e Irán, y la degradación del medioambiente.

En este sentido ha compartido su preocupación por la extinción de especies, el deterioro de los ecosistemas y la destrucción de hábitats animales, vegetales y humanos: "Necesitamos oxígeno para respirar, y si destruimos la vida de los océanos, se acabará", ha subrayado.

A estos desafíos ha añadido las dificultades económicas, como el aumento de los precios y la pérdida de empleos, además del endeudamiento público y el riesgo de hambrunas, factores que, como ha recordado, precedieron históricamente a episodios de gran inestabilidad como la Revolución Francesa.

Pese a este escenario, Atwood ha considerado que España se encuentra en una posición "relativamente favorable" y ha destacado que cuenta con una rica historia y una notable diversidad cultural, por lo que no ha considerado probable que se convierta en una dictadura totalitaria en un futuro próximo.

Además, ha planteado incluso la posibilidad de que, si el contexto internacional se vuelve "más sombrío", España se podría convertir en un "santuario para la preservación de la alfabetización y el saber": "No es algo descabellado", ha expresado.

Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado los valores de Margaret Atwood y su defensa de los derechos humanos.

Así, ha señalado que su nombramiento como doctora honoris causa representa la convergencia entre una trayectoria "excepcional" y una institución que desde 1531 se ha comprometido con el conocimiento, la libertad y su responsabilidad con la sociedad.