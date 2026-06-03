'Hombres enamorados', de Irvine Welsh: la resaca de 'Trainspotting' entre drogas, sexo y diferencias de clase

Hombres enamorados, del escritor Irvine Welsh (Edimburgo, 1958) se presenta como la secuela de la célebre Trainspotting, aquella obra de 1993 que tanto éxito cosechó en su adaptación cinematográfica. Pasados más de treinta años. Welsh retoma las andanzas de aquellos protagonistas: Renton, Simon, Spud, Begbie y Robert ‘Segundo premio’, aunque este último no interviene hasta la página 270 del libro.

22 Hombres enamorados.jpg Hombres enamorados Irvine Welsh Traducción de Arturo Peral y Laura Salas Anagrama, 2026. 592 páginas. 25,90 €

La peripecia no transcurre en nuestros días, sino que se centra aún en tiempos de Margaret Thatcher, atentados del IRA y fiestas acid house, justo tras la traición de Renton (“el Judas pelirrojo”) al grupo de amigos, cuando escapa con el dinero de una compraventa de droga en la que todos tenían parte.



Son los últimos años de los ochenta y se refugia en Ámsterdam, destino que sus colegas ignoran, y buena parte de la obra gira en la obsesión de varios de ellos por saber de su paradero y ejecutar la correspondiente venganza.

Pese a la diversidad de carácter, les une el origen humilde y peligroso del barrio portuario de Leith y una misma adicción a las drogas (especialmente la heroína, de la que tratan de salir) y al sexo.

Muchos de sus compañeros de generación cayeron por sobredosis, alcoholismo o sida, o cumplen condena en prisión, pero ellos siguen milagrosamente en pie, entre trapicheos, robos y encargos violentos, o aguardando un golpe de suerte que les cambie el destino “como la carta que te saca de la cárcel en el Monopoly”.

La novela es sobre todo un duro retrato de época que se estructura en cinco partes con sus correspondientes 61 capítulos. Un admirado mentor de taberna, el marino Eddie Reece, animó a la pandilla desde la adolescencia a enfocar sus vidas a la conquista sin ataduras de cuantas mujeres se cruzaran a su paso y ese es el motor de la existencia de personajes como el atractivo y calculador Simon, el salvaje y carcelario Frank Begbie (“el tarugo psicótico”) o el propio y fugado Renton.

No es extraño que Welsh utilice, en esta larga pero ágil peripecia del micromundo canalla, un lenguaje coloquial descarnado, brutal y machista, tanto que declara en una nota final que ese modo de hablar, hoy inconcebible, es una imitación de los patrones de aquel tiempo.

Renton vive su exilio holandés entre mujeres hermosas como Monique y fiestas en pisos junto a los canales donde se consume ácido y pastillas variadas, pero la palma de la seducción y de la manipulación de unas y otras mujeres se la lleva Simon (“Sick Boy”), sea en Londres, en Edimburgo o en su improvisado viaje a París.

Aquí la literatura no se mide en términos de una elegante prosa, sino en un retrato grupal bien construido

Simon se dedica a la fotografía y a la producción fílmica, aunque en realidad trabaja en un sex shop y convive con un grupo de hampones que capta mujeres jóvenes para rodajes de películas pornográficas. Un giro de la vida será encapricharse de Amanda, una hermosa y en principio inalcanzable chica de buena familia (una “falda pija”) que también coqueteó con las drogas y cuyo padre es un importante y rico funcionario del Ministerio del Interior.

La novela lleva por subtítulo La búsqueda del amor, pero relata sobre todo conquistas en serie y el miedo a sentar cabeza y a enterrar así la supuesta autenticidad de una juventud que quiso “experimentarlo todo”.



Aquí la literatura no se mide en términos de belleza o de una elegante prosa, sino en el cohesionado y entretenido artefacto que crea Welsh, una trama vertiginosa y un retrato grupal bien construido donde las certeras escenas de un accidentado banquete de boda (a través del duelo entre el poderoso suegro y el plebeyo e inapropiado yerno) saben mostrarnos el irreconciliable abismo que separa y separará a las clases sociales británicas.