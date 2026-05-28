Neuroestética: el impacto cerebral de la poesía en el Taller de Poesía #LdeLírica

Llega el último Taller de Poesía #LdeLírica de la temporada con una propuesta muy especial: averiguar el impacto de la poesía en el cerebro.

Y es que a nuestro cerebro le encanta la poesía. Su memoria profunda y sus redes emocionales se activan en presencia de versos y estrofas. Una buena metáfora le obliga a crear nuevas conexiones sinápticas.

Si quieres que tu pensamiento sea flexible y que tu imaginación esté en forma, no hay nada mejor que ponerte frente a un poema y dejarte supervitaminar.

Gonzalo Escarpa se pone en esta ocasión la bata de científico, recoge la propuesta del poeta David Leo García y responde al deseo de explorar un aspecto teórico de la creación poética.

Será el viernes 5 de junio a las 19:30 h. La asistencia será presencial hasta completar el aforo. Se puede seguir en streaming a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.