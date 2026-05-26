Jaime Siles, galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El poeta valenciano Jaime Siles (Valencia, 1951) ha sido galardonado con el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el reconocimiento más prestigioso en el ámbito de la poesía en español y portuguesa. Dotado con 42.100 euros, lo convocan Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca y tiene como objetivo ponderar el conjunto de la obra poética de un autor vivo.

El jurado ha destacado que cumple a la perfección con "el ideal renacentista de artista total". Según detalló la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, al hacer público el fallo, Siles representa de forma magistral la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica y la poesía de pensamiento crítico.

En su 35.ª edición, el galardón ha reafirmado su proyección internacional al recibir un total de 65 candidaturas procedentes de 15 nacionalidades distintas. Además de la dotación económica, conlleva la edición de un poemario antológico, la celebración de jornadas académicas en torno a la figura del premiado y un estudio pormenorizado de su obra a cargo de un profesor de la Universidad de Salamanca.

Con esta distinción, Siles se incorpora a un selecto palmarés que, desde la creación del premio, ha reconocido a las grandes voces de la poesía en lengua española y portuguesa, entre las que destacan Gioconda Belli, José Hierro, Mario Benedetti, Joan Margarit, Piedad Bonnett o Luis Alberto de Cuenca, quien recibió el galardón el pasado año 2025.

El poeta valenciano fue incluido en la célebre generación de los Novísimos, la corriente literaria que a comienzos de la década de los setenta revolucionó el panorama poético español.

Su producción lírica comenzó a despuntar pronto, con obras como Génesis de la luz (1969) y Canon (1973), libro por el que obtuvo el Premio Ocnos. La crítica especializada siempre ha elogiado su capacidad para fusionar el rigor formal de la cultura grecolatina con una profunda reflexión metafísica en torno al lenguaje, el tiempo y la identidad. Esta estética alcanzó uno de sus cotas más altas con Música de agua (1983), obra reconocida con el Premio Nacional de la Crítica.

A lo largo de su dilatada trayectoria, el autor ha publicado cerca de una veintena de títulos, algunos de ellos memorables, entre los que destacan Poemas al revés, Semáforos, semáforos, Pasos en la nieve o el más reciente Doble fondo.

A este último se refirió, en la tercera semanal que cada semana publica en El Cultural, Luis María Anson. Para el presidente de la revista, Doble fondo es "tal vez su libro de más alta dimensión poética, donde los poemas, bajo el ruido del mar, florecen en la arena abisal y se convierten en la Nada que nos crea". Se refiere, además, al poeta como "el catedrático sabio, el inacabable filólogo, el poeta profundo, hecho de letras bajo el equipaje de una cultura literaria inmensa".

Además de su indiscutible peso en la poesía contemporánea, Siles ha desarrollado una prolífica labor como ensayista, crítico literario y traductor de grandes figuras europeas de la talla del poeta en lengua alemana Paul Celan o el romántico inglés William Wordsworth.

Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, ha compaginado a lo largo de las décadas su profunda vocación creativa con una brillante carrera académica, ejerciendo como catedrático en diversas instituciones internacionales de Austria, Suiza y Alemania, así como en la Universidad de Valencia, su ciudad natal.

Con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el escritor valenciano suma un nuevo hito a un palmarés extraordinario que ya incluía galardones de la talla del Premio Internacional Loewe de Poesía, el Premio Generación del 27, el Premio de las Letras Valencianas y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca.