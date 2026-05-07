Sergio Ramírez, único candidato para ocupar la silla 'L' de la RAE, vacante desde la muerte de Vargas Llosa

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) ha aprobado este jueves la proclamación de la candidatura de Sergio Ramírez (Masetepe, Nicaragua, 1942) para ocupar la silla 'L', vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 14 de abril de 2025.

La lectura de los elogios y méritos del escritor, reconocido con el Premio Cervantes en 2017, se efectuará en el pleno del 14 de mayo, que se celebrará en el Ayuntamiento de San Marcelo (León), y la votación se llevará a cabo en el de la semana próxima, 21 de mayo.

La propuesta de candidatura ha sido avalada por tres académicos, tal y como señala el artículo X de los estatutos de la Academia. Se trata del exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez, reconocido con el Cervantes en 2023, y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Miembro de la Academia de la Lengua de su país, en 2018 fue despojado de su nacionalidad y confiscaron su casa en su Masetepe natal. Vive exiliado en Madrid desde entonces –y cuenta con nacionalidad española– por su oposición al régimen de Daniel Ortega, antiguo compañero de revolución convertido hoy en un tirano como era Somoza, el dictador que derrocaron juntos en 1979. Ramírez llegó a ser vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990.

La RAE ha informado en el comunicado que daba cuenta de la candidatura que cuenta con un total de 46 sillas académicas. Actualmente, además de la 'L', está vacante la letra 'o', cuyo anterior titular fue el arquitecto Antonio Fernández de Alba. Esta última fue la que se disputaron el poeta Luis Alberto de Cuenca y el arquitecto Luis Fernández-Galiano, aunque los académicos no alcanzaron el consenso.

Con respecto a la silla 'p', que ocupó Francisco Rico Manrique hasta su fallecimiento el 27 de abril de 2024, el Pleno de la Academia eligió en marzo de 2025 a la filóloga Cristina Sánchez López (Madrid, 1966), cuyo ingreso está pendiente.