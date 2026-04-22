Han Kang, Nobel de Literatura: "El arte y la literatura siempre están al lado de la vida"

A pocas horas de vivir "emocionada" su primer Sant Jordi en Barcelona, la Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang, ha defendido este miércoles el arte y la literatura en esta época "oscura", porque ayudan a las personas a ser "más sensibles", a colocarlas "en el lugar de la vida y no en el de la muerte".

"El arte y la literatura siempre están al lado de la vida y ponen a las personas de ese lado", ha recalcado la escritora surcoreana en una rueda de prensa junto a la directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), Judit Carrera, y a sus editores en castellano y catalán, Albert Puigdueta (Random House) y Joan Riambau (La Magrana).

En su cuarta visita a la capital catalana, la primera tras el Nobel, Kang participó ayer en el CCCB en una charla multitudinaria con la editora Mar Garcia Puig sobre su obra, marcada por la memoria colectiva y la vulnerabilidad del cuerpo.

Con "altas expectativas" sobre lo que puede ocurrir mañana –siendo una lectora irredenta, librera hasta hace dos años en Seúl–, ya le han informado de que Barcelona mutará su piel y que se convertirá en una ciudad dedicada a los libros.

"Será muy agradable para mí andar por calles engalanadas de lectura y libros, con sol", ha dicho, además de poder firmar ejemplares de sus títulos.

En su comparecencia, no ha rehuido las preguntas sobre el auge actual de la ultraderecha en el mundo o sobre las guerras en diferentes partes del planeta y ha opinado que la humanidad vive "en una época oscura", aunque ha advertido de que la historia siempre se repite.

"Una de las cosas que más me sorprende –ha señalado– es que las personas que están en medio de un conflicto tratan de sobrevivir y se cuidan y se curan las heridas. Mientras sigamos vivos y manteniendo el corazón abierto, podemos seguir viviendo, no se puede hablar de esperanza de forma ligera, la vemos como algo frágil, pero nos debemos aferrar a ella con el corazón lleno de propósito, no debemos dejarnos arrastrar".

A su juicio, el arte y la literatura contribuyen a estar del lado de la vida, a "estar más llenos de esperanza, a ser más sensibles, tolerantes, empáticos, para poder percibir los sentimientos de los otros, porque en este mundo tan oscuro podemos ser intolerantes y pensar que lo que pasa no va con nosotros, pero nos tenemos que mantener firmes, aunque no seamos partícipes".

A pesar de haber recibido el Nobel hace un par de años, un premio "tan importante y valioso", la escritora ha afirmado que nada dentro de ella ha cambiado y que sigue "viviendo la misma vida que antes", con ganas de terminar una novela que tiene pendiente. Ha advertido de que si abunda en ella públicamente "desaparecerá la magia" y, por tanto, sin desvelar ningún detalle, sí ha avanzado que será su obra "más personal", en la que su familia será protagonista.

Ha precisado que tiene los mismos "pensamientos y sensaciones internas que antes del Nobel" y que lo único que ha cambiado es que hay gente que le para por la calle, le habla e incluso la quieren abrazar, lo que la deja un poco "perpleja" porque es algo que antes no ocurría.

Por lo demás, sigue igual, "escribiendo y viviendo", contenta de que la literatura coreana se esté traduciendo más y que en el resto del mundo la puedan descubrir.

Sobre la novela Tinta y sangre, que se publicó en su país en 2010 y que se acaba de editar en castellano y catalán, ha rememorado que la creó después de La vegetariana, con la idea de hacer algo muy diferente, con una protagonista que dedica su vida a demostrar que la muerte de su amiga Inju, una pintora, no es un suicidio.

Aunque se ha dicho de esa novela que tiene aires de thriller, ha aclarado que no sigue las "pautas tradicionales" del género, porque "al final, de lo que va es del amor", del choque entre la vida y la muerte.

En aquel momento, quería transmitir que a pesar de todos los sufrimientos, "vale la pena vivir, hay que sobrevivir, quería expresar el amor a través de esta novela", ha dicho.

A sus 56 años de edad, reconoce que ahora tiene ganas de descubrir a Mercè Rodoreda tras conocer la exposición que el CCCB le ha dedicado, y que ve ciertas concomitancias con su obra. Además, ha dejado caer que Borges ha sido una de sus influencias y que también le gusta Mariana Enriquez.