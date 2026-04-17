La escritora Cristina Fernández Cubas, maestra del relato breve, gana el V Premio Albert Camus

La escritora y periodista Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona 1945), reconocida maestra del relato, es la ganadora del V Premio Albert Camus, como "heredera del espíritu" del nobel de literatura francés, han anunciado este viernes los organizadores.

Creado por las Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus, encuentros anuales que se celebran desde hace una década en Sant Lluís, Menorca, el galardón será entregado el próximo 9 de mayo durante la celebración de la décima edición de esta cita.

El comité organizador ha destacado que Fernández Cubas, ganadora entre otros del Premio Nacional de Narrativa 2016, el Premio Nacional de las Letras Españolas 2023 y el Premio de la Crítica, es "heredera del espíritu de Albert Camus", con el que comparte la convicción de que "solo desde la lucidez, incluso cuando duele, es posible ensanchar el espacio de lo humano".

El comité también ha valorado cómo su escritura, lejos de los géneros cómodos, "elige siempre el riesgo, el de mirar de frente aquello que preferimos no ver" y ha calificado su obra como "un acto de resistencia frente a la indiferencia".

Fernández Cubas es autora de libros de relatos como Mi hermana Elba o Lo que no se ve y su obra está reunida en el volumen Todos los cuentos.

El Premi Mediterrani Albert Camus se concede cada dos años, en el marco de las Trobades, para homenajear la trayectoria de una persona cuya obra desvele los retos mediterráneos y contemporáneos, y reconocer la trayectoria personal y la obra de un creador o pensador actual, testigo y actor de su tiempo, como lo fue Albert Camus.

Los encuentros nacieron de una idea de Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien promueve su organización junto con el Ayuntamiento de Sant Lluís en Menorca, localidad donde nació la abuela de Camus, el Govern Balear, el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Maó, y cuentan con el respaldo de la familia del escritor y de la Sociedad de Estudios Camusianos de Francia.

Este año tendrán como lema "Fraternidad. Poética del vínculo".

Los premiados en sus cuatro anteriores ediciones han sido la artista plástica libanesa de origen palestino Mona Hatoum (2018), el filósofo francés Edgar Morin (2020), el escritor galo Mathias Énard (2022) y el artista multidisciplinar chileno Alfredo Jaar (2024).