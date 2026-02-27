Del millón de euros de Aena a la "palmadita en la espalda" del Goncourt: la recompensa de los premios literarios

El anuncio de un nuevo premio literario español este jueves 26 de febrero ha despertado la curiosidad del mundo cultural por dos motivos. Uno es la entidad encargada de impulsar este nuevo galardón, concretamente la empresa pública aeroportuaria Aena. El otro es el importe con el que se premiará al ganador: un millón de euros.

Con esta cantidad, se equipara a la recompensa de otros reconocimientos como el Nobel de Literatura, dotado de 11 millones de coronas suecas —un poco más de un millón de euros al cambio actual— y el Planeta, que ofrece también un millón de euros a la novela ganadora (la última fue Vera, una historia de amor del tertuliano Juan del Val) y 200.000 € a la finalista (en el caso del Aena, habrá cuatro obras finalistas que serán recompensadas con 30.000 € cada una).

Cada uno de los tres galardones, eso sí, tiene su propia naturaleza. El nuevo Aena de Narrativa Hispanoamericana premiará a la mejor obra ya publicada del año que se haya presentado al certamen. Por su parte, el Planeta reconoce al mejor manuscrito inédito presentado al Premio. Por último, el Nobel se centra en la trayectoria del escritor.

Son, en todo caso, cantidades imponentes que difieren, en mucho, de la retribución que ofrecen otros premios asimismo prestigiosos.

Atendiendo al panorama internacional, sorprende la humilde recompensa económica que acompañan a los galardones estadounidenses de mayor renombre, más aún en comparación con los antes mencionados. El National Book Award está dotado con 10.000 $, mientras que los premiados en las diferentes categorías del Pulitzer (entre ellas, la de Mejor obra de ficción) reciben 15.000 $.

Por su parte, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara otorga el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, entre cuyos ganadores están Enrique Vila-Matas (2015), Ida Vitale (2018), Mircea Cartarescu (2022) y el franco-libanés Amin Maalouf (2025). El monto que acompaña al premio mexicano es de 150.000 $.

Siguiendo en el ámbito latinoamericano, encontramos el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, acompañado de 100.000 $ en metálico. De carácter bienal y que en un principio se creó para reconocer novelas hispanoamericanas (entre sus premiados están Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes), pero desde los años 90 se expande a todo el territorio hispanohablante (Javier Marías fue el primer galardonado en esta nueva etapa).

Aunque sea española, la editorial Alfaguara también busca cierta proyección en el ámbito latinoamericano con su Premio de Novela, cuyo último ganador fue el mexicano David Toscana, con El ejército ciego. Prueba de ello es que su recompensa viene dada en dólares, concretamente 175.000.

En este lado del Atlántico, el Booker, el premio más prestigioso dentro del Reino Unido, recompensa a la mejor novela de habla inglesa (dentro del ámbito de la Commonwealth) y a la mejor novela internacional con 50.000 libras esterlinas.

Más al sur, en Italia, encontramos el célebre Premio Strega, que ha ensalzado a las grandes figuras de las letras italianas (Alberto Moravia, Primo Levi, Umberto Eco...) desde su creación en 1947 y está dotado con tan solo 5.000 €. Una cantidad sorprendentemente pequeña, teniendo en cuenta que se trata del galardón de mayor prestigio del país.

A nivel europeo destacamos el Premio al Libro Europeo Jacques Delors, cuyo último ganador fue Javier Cercas con El loco de Dios en el fin del mundo, con el que se embolsó los 10.000 € del galardón.

Dentro de nuestras fronteras —aunque se reconoce al autor o la novela independientemente de su lugar de procedencia, siempre y cuando se escriba en español o, en algún caso, en los idiomas cooficiales— encontramos un amplio abanico de reconocimientos.

Por un lado, los Premios Nacionales otorgados por el ministerio de Cultura llevan aparejados una dotación de 30.000 € en la mayoría de casos (Narrativa, Poesía, Escritura dramática...). La excepción es el Premio Nacional de las Letras, que reconoce la trayectoria de un autor hispanohablante al que se recompensa con 50.000 €. En lo que se refiere al Premio Cervantes, el más importante en la lengua española, se gratifica al ganador con 125.000 €.

Las editoriales españolas también ofrecen un amplísimo abanico de premios a manuscritos inéditos. Conocido es, por ejemplo, el histórico Premio Nadal (Editorial Destino, 30.000 €) cuya primera ilustre ganadora fue Carmen Laforet y que hace unas semanas ganó David Uclés. Por su parte, Anagrama cuenta con el Premio Herralde de Novela (25.000 €), cuyo primer galardón fue a parar a Álvaro Pombo, que asimismo fue finalista de la edición con otra obra.

El Premio Azorín de Novela, de la editorial Planeta, está dotado con 45.000 €. El sello Seix Barral, por su parte, cuenta con el Premio Biblioteca Breve, cuyo ganador es recompensado con 30.000 €.

El Premio Primavera de Novela, impulsado por la editorial Espasa (entre cuyos ganadores están Juan José Millás o Antonio Soler) se distingue por su abultada retribución: 100.000 €. Ocurre lo mismo con el RBA Internacional de Novela Negra, con 125.000 € y el Premio Fernando Lara de Novela, con el mismo monto.

Volviendo al ámbito europeo, cabe destacar el desconcertante caso del Premio Goncourt. El galardón de más renombre de la literatura francesa tiene una dotación simbólica de 10 euros, que viene, eso sí, acompañado de la publicación de la obra, con la correspondiente remuneración que acompañe a las ventas, y algo tan intangible como "la proyección garantizada por el prestigio del premio".

Puestos a elegir recompensas simbólicas, nos quedamos con la del Andréi Biely. El ganador del galardón de mayor calado dentro del territorio ruso se lleva a casa, a falta de uno, tres premios: un rublo, una manzana y, cómo no, una botella de vodka.