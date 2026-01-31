Esther García Llovet, escritora: "Cada lector de cualquier libro encuentra lo que quiere. Y lo que no quiere también"

¿Qué libro está leyendo?

Funny Weather de Olivia Laing (Picador).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Pasos hacia una ecología de la mente, de Gregory Bateson, hace cuarenta años. Cualquiera de la Escuela de

Palo Alto.

Si no hubiera podido ser escritora, ¿qué habría querido ser?

Periodista, antropóloga, oceanógrafa, neuropsicóloga. Esto hoy, mañana no sé.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

El descubrimiento de la Isla de Pascua. Menuda movida, eh.

¿Qué va a encontrarse el lector en Las jefas?

Cada lector de cualquier libro encuentra lo que quiere. Y lo que no quiere también.

¿Por qué la ha ambientado en un resort de Villajoyosa (Alicante)?

Porque es el libro que cierra la trilogía de los Países del Este.

Los jardines del lujoso hotel son un decorado. ¿Por qué?

La idea original era irme un par de días al Asia Gardens Hotel & Thai Resort de Alicante y ambientarlo ahí, pero costaba setecientos euros la noche y tuve que tirar de la imaginación. Y de instagramers.

El movimiento es, a priori, uno de los atributos inseparables de la novela negra, pero esta novela está marcada por la quietud…

Esta novela ocurre en un resort de lujo, es decir, en el paraíso, y de ahí la gente no se va ni a tiros. Aunque después de la expulsión del paraíso es cuando de verdad empieza la fiesta.

Como es habitual en su obra, los personajes vuelven a ser muy desmesurados. ¿Siempre concibe la literatura desde el exceso o la rareza?

¿Exceso? ¿Rareza?

Un disco o una canción que se ponga en bucle estos días.

Tarareo mucho por la calle pero me lo voy inventando sobre la marcha. Si acaso Messy, de Lola Young.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Devoro realities tipo Real Housewives o Selling Sunset. Mi favorita de ficción: todo Fargo y recientemente Superestar de Nacho Vigalondo.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

En El Tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas, del cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul o en cualquiera de Werner Herzog o de Paul Thomas Anderson. Creo que no hay peli mala, hasta la peor película tiene algo que salvar.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

A los pies de la Garganta del Diablo de las cataratas de Iguazú y en el Gran Cañón del Colorado.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No lo sé porque nunca he estado ahí. Me da pereza.

Una obra sobrevalorada.

Le tengo una tirria muy fuerte a El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? ¿Qué impresiones le dejó?

Grand Vide de Noémie Goudal, en el festival Loop de Barcelona y el Gran Friso de Miguel Ángel Tornero en el Palacio de Cristal de Madrid. Son monumentales en el sentido de que fragmentan la imagen en proporciones muy locas y desconcertantes y que no te dejan en paz. Hay mucha belleza ahí.

España es un país…

España es como José Luis López Vázquez, un actor que nos parecía genial cuando hacía comedia y cuando pasó a papeles serios vimos que era aún mejor.