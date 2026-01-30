Los mejores libros infantiles y juveniles de enero 2026

Detalle de la ilustración de Suzuka para la portada de 'El ratón de biblioteca. Temporada 2' (Kitsune Manga)

¡Buenas noches pequeño cocodrilo! Eva Montanari Editorial Juventud. 36 páginas. 13 €. A partir de 2 años Todo el ritual del "vamos a la cama" acompañado de las onomatopeyas que guían al pequeño cocodrilo desde la cena a la cama. Los últimos juegos (fiuuu, chucuchú, patapum), el momento del baño (psss), los llantos (buaaaa), el libro y el beso de buenas noches (muac), sonidos que se repiten cada día y que sin ellos el final de la jornada no es igual. Con actividades y audiolibro descargable a través un código QR.

Una vuelta al año Mariana Ruiz Johnson Kalandraka. 50 páginas. 16 €. A partir de 3 años La lectura en el sofá, bajo la manta, y los muñecos de nieve, dejan paso a los estornudos, la ropa ligera y los paseos en bici. De pronto huele a crema solar y suena el zumbido de los mosquitos: los días transcurren entre la piscina y la playa. Hasta que las noches se vuelven más oscuras y el viento hace volar las hojas de los árboles. Llueve. Es invierno otra vez. Así pasan los días de este entretenido libro que despertará la curiosidad en los más pequeños y la nostalgia en los mayores. Preciosos los dibujos de la reconocida escritora e ilustradora argentina (Premio Compostela al Álbum Ilustrado por su libro Mamá en 2013).

El fantasma de Avelino busca oficio Cinta Jiménez. Ilustraciones de Agustina Mattar Bruño. 144 páginas. 13,95 €. A partir de 3 años “Avelino es un fantasma distinto a los demás; aburrido de dar sustos, se quiere reinventar”. Así empieza este cuento con letra ligada y texto rimado, pensado para aprender a leer. Domador de leones, encargado de lavandería, pescador, peluquero o electricista, de cada oficio se lleva algo, aunque de todos sale escaldado. Está claro que a veces hay que probarlo todo para darnos cuenta de que en realidad estamos donde debemos estar, aunque para eso Avelino tenga que dar muchas vueltas.

La bruja en la torre Júlia Sardà Blackie Books. 64 páginas. 17,90 €. A partir de 5 años Carmela, la protagonista de este libro, no puede evitar sentirse desplazada: Franca, su admirada hermana mayor ha hecho nuevos amigos. En uno de sus solitarios paseos en los que juega a “Caminar Hasta No Poder Más”, llega a una torre habitada por una bruja que parece haber estado esperando su llegada. La bruja le muestra otros mundos posibles y la empuja a descubrir su voz interior, enfrentar sus miedos y aprender a crecer con más confianza y libertad. Júlia Sardà, autora de La reina en la cueva, primer libro de la saga de Las Tres Hermanas, ofrece una historia sobre atreverse a ser diferente, para las niñas solitarias y que no encajan en el molde.

Gaudí. El arquitecto de los sueños imposibles Jordi Folck. Ilustraciones de Ximena Maier Anaya. 48 páginas. 13,95 €. A partir de 7 años Cuando acaban de empezar los fastos del año Gaudí, de quien se conmemora este 2026 el centenario de su nacimiento aparece muy oportunamente este álbum para acercar a los más jóvenes la figura del arquitecto catalán. Autor de la Pedrera y del Parque Güell, ya de niño dibujaba en la arena puertas y ventanas o fabricaba jaulas con palillos. No fue buen estudiante porque su pasión era pintar y crear. De Reus se trasladó a Barcelona, a estudiar arquitectura y el modernismo le atrapó. A los 31 años empezó a dirigir las obras de la Sagrada Familia. Genio o loco (ni sus profesores sabían cómo calificarlo), en estas páginas descubrimos a un joven entusiasta, hijo de un calderero, que, sobre todo, sueña.

Historias inspiradoras de las pioneras del mar Silvia Diez y Elisabet Agea Alba. 56 páginas. 17, 90 €. A partir de 7 años En este nuevo título de la colección Chicas STEAM las autoras (dos ingenieras que trabajan en el sector de la automoción) ponen en valor las fabulosas vidas de seis mujeres excepcionales. Desde Jeanne Barret (botánica francesa y primera mujer en circunnavegar el globo entre 1766 y 1769) a la inventora Maria Beasley que, entre otras cosas, mejoró los botes salvavidas de los barcos, pasando por Janet Taylor, Jeanne Villepreux, Martha Coston y Sarah Mather, el libro quiere romper estereotipos dando a conocer a mujeres que lucharon incansablemente para construir un mundo mejor. Con preguntas en cada página para hacer pensar a los lectores preguntándoles por conceptos concretos así como por sensaciones y sentimientos que despierta la lectura. Un buen libro para conocer a las pioneras y avivar la curiosidad.

Pequeña historia de los grandes personajes. Eduardo Torrilla. Ilustraciones de Quino Marín Espasa. 272 páginas. 22,90 €. A partir de 10 años Otro libro para descubrir a personajes históricos. Esta vez, más conocidos y reconocidos, pero no por ello menos interesantes. Con afán enciclopédico y divulgativo, esta colección de nombre famosos empieza por Hatshepsut, la reina que fue faraón en el Antiguo Egipto. Por sus páginas desfilan Homero y Sócrates, Gutenberg y Darwin. Pero también Alejandro Magno y Cristóbal Colón. Y, más recientes, Clara Campoamor, luchadora por el voto femenino, la filósofa Simone Weil y la actriz e inventora Hedy Lamarr. Un recorrido ameno y de fácil lectura, para descubrir a los hombres y mujeres que han cambiado el rumbo de la historia.