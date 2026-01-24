Fanatismo, vida y supervivencia de Israel Yehoshua Singer, el gigante olvidado de la ficción yidis

Como tantos judíos polacos, Israel Yehoshua Singer (Bilgoraj, 1893 - Nueva York, 1944) emigró en 1934 a Estados Unidos. Si se le considera “el gigante olvidado de la ficción yidis”, es porque falleció con tan solo cincuenta años de un ataque al corazón tras una vida de penurias y tragedias personales que afectaron seriamente su moral y su salud, desde la pérdida de un hijo al desencanto que supuso chocar con la terrible realidad de la Unión Soviética.

Cuentos escogidos Israel Yehoshua Singer Traducción de Rhoda Henelde y Jacob Abecasis. Xordica, 2025. 300 páginas. 21,95€

La fama la disfrutó en cambio su hermano menor, el Premio Nobel Isaac Bashevis Singer, que reconocía que Israel era el verdadero maestro.

Pese a todo, Israel Yehoshua Singer llegó a publicar novelas tan importantes como Los hermanos Ashkenazi o La familia Karnowsky. Estos Cuentos escogidos proceden de una selección de sus dos libros de narrativa breve. Se trata de cinco relatos englobados como Primavera y cuatro bajo el epígrafe de “Cuéntos póstumos”.



El primero de ellos, “Willy”, casi una novela breve de 100 páginas, deja ya traslucir ese don y gusto por narrar, con aire de hermosa leyenda, que caracterizaba al autor.

Cuenta la vida de Wolf Rubin, un hijo que desespera desde niño a su padre, judío propietario de una granja en una aldea polaca por escaso interés en aprender los textos sagrados de la Torá.



Prefiere la naturaleza, el cuidado de los caballos, la vida al aire libre, los paisajes que Singer nos muestra con tanta fuerza descriptiva… El choque con el intolerante progenitor hace que escape primero a servir en el ejército ruso y más tarde emigre a los Estados Unidos.



Fracasa en Nueva York, pero tras una época de vendedor ambulante por granjas, y gracias a su habilidad con los caballos y en las labores del campo, encuentra su lugar en el mundo y también el amor.



Solo en principio, claro, pues Singer continúa desgranando los avatares de esta bella historia para que su personaje tenga que enfrentarse a los remordimientos, a la culpa, pero sobre todo al peso de la intolerancia religiosa, al daño que el fanatismo ejerce sobre la vida de los hombres que quisieran vivir libre y pacíficamente.

Una constante en Singer es mostrar cómo el dogmatismo y el cumplimiento estricto de las tradiciones y preceptos religiosos asfixian a los individuos. El largo relato es toda una metáfora de esa amenaza que se cuela por cualquier bienintencionada fisura o sacrificio personal.



Precisamente el texto titulado “Primavera” nos habla de un conductor de ganado, Hersch Leib, que queriendo regresar a tiempo a casa para celebrar las fiestas de rigor, se encuentra con aguaceros y heladas que parecen un castigo de Dios y que bloquean su viaje y la posibilidad de cruzar el Vístula, pese a los muchos rezos y plegarias.

La intolerancia, el poder de la imaginación, la venganza y los sueños truncados son asuntos que Singer aborda con absoluta maestría

De nuevo los sagrados mandamientos y el peso de los preceptos judíos encaminan hacia una tragedia. Trágica también la caída en desgracia de Mary Rabinovitch en “Soledad”, donde la vida es mero intento de supervivencia.



La historia del relojero Nathan Goldblum, su travesía marítima de Nueva York a Europa para honrar la memoria de los progenitores en “Visita a la tumba de los padres”, es otro texto prodigioso y rico en buena peripecia en torno a la felicidad e infelicidad, el amor y el odio.



La fantasiosa prometida Dínele entronca en su ensoñación y fantasía del sueño americano con la Bela Katz de otro de los cuentos. La intolerancia, el poder de la imaginación, el terror y caos de la URSS, el sueño truncado de mejores vidas, la culpa o la venganza, son otros asuntos que Singer aborda en este libro con absoluta maestría.