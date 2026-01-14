Laura García-Lorca: "Por más que se le use y se le banalice, Lorca siempre resiste"

El Centro Federico García Lorca de Granada alberga su razón de ser en gestos como el que tuvo la madre del poeta después de que su hijo fuera asesinado. Sospechando que para sus captores no sería suficiente con arrancarle la vida, sino que tratarían de silenciar su mensaje, Vicenta Lorca escondió en un pajar el manuscrito de La casa de Bernarda Alba, que aún no había visto la luz.

Noventa años después de su muerte, Laura García-Lorca (Nueva York, 1953) nos abre las puertas del Centro que dirige desde 2015. "El archivo es el corazón del proyecto", explica la sobrina del poeta, también presidenta de la Fundación que custodia su legado.

Trasladado en 2018 desde la madrileña Residencia de Estudiantes al Centro FGL, ubicado en la plaza de la Romanilla de Granada, se conserva en una cámara acorazada suspendida en la parte alta del edificio. Manuscritos, cartas, fotografías, una biblioteca personal de unos 5.000 volúmenes, partituras… Un verdadero tesoro de nuestra cultura.

La charla transcurre en la sala del archivo. Nos separan las cuartillas correspondientes a los manuscritos de La casa de Bernarda Alba y los Sonetos del amor oscuro. En un momento la sobrina del poeta lee "Epitafio en la tumba sin nombre de Julio Herrera y Reissig en el cementerio de Montevideo", descubierto en 1982 por el crítico Miguel García-Posada.

El legado de Lorca es un proceso en curso. Lo constatamos hace solo unas semanas, cuando trascendió el hallazgo de imágenes en movimiento del poeta, a cargo de Manuel Menchón, que se encuentra ultimando un documental sobre su figura, La voz quebrada.

También este año se estrenará la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, La bola negra, que toma como punto de partida una obra de teatro inconclusa. Conversamos sobre el Lorca que viene, siempre vigente, y repasamos el escarpado camino del Centro FGL hasta lograr la estabilidad actual.

Pregunta. El Centro nació con el objetivo de aglutinar su legado, custodiarlo y abrirlo a la investigación. Más de una década después, ¿siente que lo han conseguido? ¿Está satisfecha?

Respuesta. Pues sí. Finalmente, este edificio se está utilizando para lo que fue concebido. Es un proceso que empezó en agosto de 1936. Desde el asesinato, sus padres y sobre todo sus hermanos –mi padre y mis tías– supieron que dedicarían sus vidas a salvaguardar y reunir su legado. Por fin este material está a disposición de los investigadores.

»En realidad, así era desde que se creó la Fundación, cuando la sede estaba en la Residencia de Estudiantes. Ahora, además, ponemos este archivo en relación con la creación contemporánea. Debemos prestar atención al diálogo permanente entre la obra de Lorca y artistas de distintas disciplinas en el resto del mundo. Antes del proyecto del Centro, no éramos conscientes de la presencia de Lorca en la obra de tantos creadores.

P. Aunque el Centro se pone en marcha en 2015, la idea venía de muy atrás…

R. Claro, esto empieza en 1995, cuando el proyecto de la Huerta de San Vicente se abrió al público. Después de estar dirigiendo la programación durante diez años, comprendimos que en una casita en un parque podíamos hacer actividades solo los meses de buen tiempo. Además, la sala de exposiciones eran dos dormitorios pequeños. Era muy evidente la necesidad de otro tipo de espacio donde llevar a cabo este programa tan amplio.

"El periplo del Centro Federico García Lorca ha sido disparatado hasta llegar adonde estamos ahora"

P. Y cuando al fin parece que va a arrancar, el Centro contrae una deuda de 12 millones de euros que retrasa el desarrollo de la programación. Usted misma denuncia al secretario de la entidad por falsedad documental, apropiación indebida y administración desleal.

R. Bueno, es que el periplo ha sido absolutamente disparatado hasta llegar adonde estamos ahora.

P. Se refiere al acuerdo firmado en 2024 con el Ministerio de Cultura para la adhesión de la Fundación al consorcio del Centro, que pasaría a contar con prácticamente el doble de presupuesto. ¿Es suficiente para llevar a cabo las actividades que pretenden desarrollar?

R. Bueno, siempre creo que necesitamos más [risas], pero es verdad que ha cambiado completamente el panorama de este espacio y nos ha permitido contar lo que queremos. Además, ahora estamos desarrollando una labor de mediación fundamental, porque también es importante que este espacio se integre en la vida de Granada. Como todo ha sido tan complicado, la percepción del proyecto no estaba muy clara. Con este presupuesto, todo se ha aclarado.

Laura García-Lorca posa junto a la exposición 'Viaje a la luna' en el Centro Federico García Lorca de Granada. Foto: Fran Ménez

P. En este momento se puede visitar hasta abril la exposición Viaje a la luna, inspirada en el único guion cinematográfico escrito por Lorca a finales de los años 20.

R. Sí, es una película que no se terminó. Lorca escribió el guion en 1929 en Nueva York, cuando hizo amistad con el cineasta mexicano Emilio Amero. Le interesó mucho en lo que estaba trabajando y le escribió muy rápidamente un guion para que lo filmara. No sabemos si Amero llegó a acabar el rodaje, pero sí se conservan imágenes y algunos fotogramas, que son los que están expuestos en la sala.

P. No obstante, el eje central de esta nueva etapa son los programas multidisciplinares…

R. Sí, nuestro proyecto tiene muchas ramas (exposiciones, recitales, conferencias…) porque Lorca era un artista experimental en todas las disciplinas. Las actividades se despliegan en varias anualidades.

»Por ejemplo, el ciclo Flamenco Federico García Lorca. Vamos a entrar en 2027 con exposiciones en toda Granada. Queremos que este proyecto tenga presencia en toda la ciudad con ciclos de cine, el encuentro de un artista flamenco con otro que no lo es en una residencia, etc. Además, ofrecemos la guitarra de Lorca a guitarristas para que interpreten sus piezas.

P. No cejan en el empeño de programar ciclos y exposiciones, pero usted misma lamentaba recientemente la poca unidad que existe en torno a las actividades relativas a Lorca.

R. Pero ahora estamos en un muy buen momento. Este proyecto al fin tiene una base y el público lo está percibiendo, ya no hay marcha atrás. Estoy convencida de que habrá un acuerdo institucional porque esto es un foco muy importante que cualquier ciudad de cualquier país desearía. La figura de Lorca atrae lo mejor, así que esto solo puede crecer. Esto es un primer paso en esta consolidación, pero nos queda mucho por delante.

P. El año pasado dimitió del Patronato FGL después de que nombraran presidente a Antonio Membrilla, político del Partido Popular que se había burlado de la Memoria Histórica. ¿Se ha desvinculado definitivamente?

R. He vuelto a las reuniones. Aunque no tengo voto en ese Patronato, mantengo una relación fluida con la Diputación, que forma parte del Consorcio del Centro, por lo que ese conflicto se resolvió.

P. Resultaría mucho más amargo cuando en 2016 el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid anunciaron que el legado de Federico sería declarado Bien de Interés Cultural, pero bajo sospecha de que los herederos estuvieran pensando en vender parte del archivo.

R. Pues sí, fue bastante insultante, porque la labor de la Fundación es precisamente proteger ese legado. ¿Que tenía que ser Bien de Interés Cultural? Por supuesto, pero no había que protegerlo de su Fundación.

"Lorca no necesita una tumba individual. Con las otras víctimas tiene mucha más fuerza"

P. Lorca ha sido la gran dedicación de su vida, pero le ha dejado sinsabores… Desde la familia se manifestaron en contra de las excavaciones para la recuperación de sus restos. Desde entonces, ¿se han vuelto a replantear esa posición?

R. Seguimos pensando que el hecho de que los restos de Federico estén mezclados con las otras víctimas es más revelador que la propia Memoria Histórica. Fue fusilado con otros y en ese lugar es tan víctima como los demás. Mientras él esté ahí, sin ser distinguido, se recordará a todos. Su nombre debe aparecer ahí en orden alfabético, en la G. Simbólicamente, tiene muchísima más fuerza. Él ya está destacado aquí [en el archivo], en sus obras, y se le celebra todos los días. No necesita una tumba individual.

P. Ian Gibson, su biógrafo, llegó a decir que le parecía "bochornoso" que la familia no hubiera aclarado si habían recuperado los restos. ¿Qué le parece?

R. Es un disparate. Él mismo dice que está obsesionado con los restos. Bueno, pues que siga con su obsesión... Nosotros tenemos muy claro lo que pensamos.

P. ¿Quiere aclararlo aquí, en todo caso?

R. Lo que dice es impensable, pero también se ha insinuado que mi abuelo recuperó los restos en plena guerra civil...

Laura García-Lorca revisa los manuscritos del poeta en el Centro FGL de Granada. Foto: Fran Ménez

P. Por cierto, ¿cree que Lorca se instrumentaliza desde las esferas políticas?

R. Lorca tiene también ese problema. Sin embargo, yo creo que resiste a todo. Por más que se le use y por más cosas mediocres que se hagan, lo importante es su legado. Lo que escribió, lo que dijo… Sus cartas, por ejemplo: ahí está cómo se dirige a sus amigos y a su familia. No creo que haya que ir más allá.

P. ¿Y qué hay de la perspectiva de los creadores? ¿Hay algún sesgo concreto que le moleste especialmente? Por ejemplo, es muy recurrente traerlo a la actualidad por su orientación sexual.

R. Siempre hay cosas irritantes, pero también es importante que el Lorca queer se ponga de relieve. Lo fundamental, en todo caso, son los textos, a los que siempre se vuelve. Eso puede con la banalización, la cursilada…

P. Cuando un creador les avanza un proyecto, ¿qué les motiva para apoyarlo?

R. Nos llegan muchísimas propuestas. En general, no es difícil distinguir las que tienen más interés de las que menos. Es verdad que haríamos más de las que hacemos, pero tenemos un presupuesto y un personal muy limitado.

P. ¿Han colaborado con Manuel Menchón en el documental Lorca: la voz quebrada?

R. La Fundación no ha tenido ninguna participación en este proyecto. Se puso en contacto con nosotros, pero no lo consideramos oportuno.

P. La sinopsis es sorprendente: "Ocultos en sendas cajas fuertes, dos cuadernos de notas y una maleta repleta de documentación arrojan luz sobre el asesinato de Lorca y sobre su último y desconocido gran amor". Una película narrada "a través de sus cartas, diarios y secretos".

R. Esto es lo primero que oigo respecto a este trabajo. En este Centro, por otro lado, no guardamos secretos.

"Los Javis me contaron su proyecto y demostraron un gran conocimiento de la obra de Lorca"

P. ¿La obra de teatro en la que se han inspirado Javier Ambrossi y Javier Calvo para su próxima película está también en el archivo?

R. Sí, son cuatro páginas. También hay un documento muy emocionante con los títulos de los proyectos que tenía empezados o al menos pensados. La bola negra aparece tachada, luego puso La piedra oscura.

P. ¿Con los Javis sí han hablado?

R. Sí, tuve varias conversaciones interesantes con ellos. Desde el principio quisieron contarme el proyecto y demostraron un gran conocimiento de la obra de Lorca.

P. Ya hay expectativas con la efeméride de la Generación del 27. ¿Cómo lo vislumbra?

R. Hemos tenido algunas reuniones. Estamos por definir el programa, pero hay muchas iniciativas.

P. ¿Cuál cree que es la parte del universo lorquiano que mejor ha sobrevivido?

R. Creo que la multiplicidad, porque hay muchos Lorcas... Lo más singular es la excelencia en todo lo que hizo. Es lo que enriquece la obra, por eso su presencia es tan viva.