La historia de éxito a fuego lento de David Uclés: de tocar el acordeón en la calle a ganar el Premio Nadal

Con su boina y su sonrisa perennes, David Uclés posaba ayer feliz con el Premio Nadal, el galardón de narrativa más longevo de España, que concede la editorial Destino desde 1944 y está dotado con 30.000 euros. Lo ganó gracias a su cuarta novela, La ciudad de las luces muertas.

En su cuenta de Instagram, el escritor reveló que antes de ganarlo se presentó “ocho o nueve” veces a la convocatoria, la primera de ellas cuando tenía 22 años. “Nunca hubiera podido imaginar que todos esos años de espera y frustración acabarían así”, declaró el escritor.

Aún quedaba mucho para que La península de las casas vacías, su tercera novela, se convirtiera en 2025 en el mayor fenómeno de la narrativa española de los últimos años. Un éxito descomunal cocinado a fuego lento que ha sido condición sine qua non para que finalmente se haya podido llevar el gato al agua con su cuarta novela.

El de Uclés es un nuevo caso de autor de éxito que el grupo Planeta arrebata a la competencia (en este caso, Siruela) mediante la concesión de un premio importante. Pasó en 2019, cuando Javier Cercas y Manuel Vilas, dos autores importantes del grupo Penguin Random House, quedaron ganador y finalista, respectivamente, del Premio Planeta. Dos años después ocurrió lo mismo con el trío de autores con el seudónimo Carmen Mola.

Un ejemplo de constancia

Uclés, jiennense nacido en 1990 en Úbeda y criado en el pueblo de Quesada, invirtió 15 años en rematar La península de las casas vacías, una novela de 700 páginas sobre la Guerra Civil en clave de realismo mágico e inspirada en la historia de su propia familia.

Para documentarse, gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA, recorrió 25.000 kilómetros visitando los lugares relevantes de la novela, que narra episodios clave de la guerra como la batalla del Ebro, la matanza de Badajoz, la Desbandá malagueña o el bombardeo de Guernica.

“Todos los años la presentaba a concursos, editoriales…”, explicó en una entrevista en EL ESPAÑOL. Cada año, cuando se daba de bruces con la realidad, pulía el texto un poco más. “Venga, vamos a trabajarlo un año y seguro que te lo publican”, se decía.

Su nueva novela, con la que ha ganado el Nadal, se titula La ciudad de las luces muertas y continúa por la senda del realismo mágico, el estilo de los grandes del boom latinoamericano cuya vitalidad él reivindica aunque muchos lo den por muerto.

“En solo un año, he llevado La península de las casas vacías por todo el país y he comprobado la reticencia de muchos presentadores a usar el término ‘realismo mágico’ para indicar su estilo. Prefirieron llamarlo costumbrismo mágico, ruralismo íbero, cuerdismo o surruralismo neomágico para evitar la etiqueta. Sin embargo, siempre me sentí cómodo con ella”, explicó en junio en El Cultural.

La trama de La ciudad de las luces muertas se sitúa en la Barcelona de posguerra y hace coincidir en un mismo tiempo y lugar a grandes escritores y personajes de la cultura como Carmen Laforet, Carlos Ruiz Zafón, Gabriel García Márquez, Eduardo Mendoza, Pau Casals, Simone Weil, Julio Cortázar, Woody Allen, Freddie Mercury, Antoni Gaudí y Mercè Rodoreda.

Músico callejero

Además de escritor, Uclés es músico, traductor y dibujante. En la citada entrevista, Uclés también revelaba que durante mucho tiempo vivió de lo que ganaba tocando el acordeón en la calle durante los veranos en Santiago de Compostela y que Siruela le dijo sí cuando ya estaba a punto de tirar la toalla y ponerse a hacer una tesis doctoral, dejando a un lado su vocación literaria.

También estuvo un tiempo en París, tocando y cantando chanson francesa en los bares de Montmartre, y en Alemania. Jamás cotizó a la seguridad social antes de publicar su exitosa novela.

Licenciado en Traducción e Interpretación, Uclés ha trabajado también como traductor y como profesor de inglés, español, francés y alemán, tanto en academias como en otros contextos educativos.

El poder del boca a boca

Antes de La península de las casas vacías, Uclés publicó la novela corta El llanto del león, que obtuvo en 2019 el Premio Complutense de Literatura en la modalidad de narrativa, y en 2020 Emilio y Octubre (editorial Dos Bigotes), su primera aproximación al realismo mágico.

Aunque se publicó a principios de 2024, La península de las casas vacías triunfó, boca a boca, a partir de finales de ese año y sobre todo durante 2025, lo cual evidencia que realmente ha gustado a la mayoría de sus lectores.

La península de las casas vacías entró en las listas de libros más vendidos y fue escalando posiciones poco a poco hasta instalarse en el número 1 y quedarse allí muchas semanas.

28 ediciones y 250.000 ejemplares vendidos después, el libro continúa entre los tres primeros puestos de ventas, y además por partida doble, al sumarse a la lista una edición especial en tapa dura que corrobora el gran triunfo de la que, hasta ayer, era su editorial, Siruela.

La novela ganó además galardones como el Premio Cálamo al mejor libro del año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Espartaco a mejor novela histórica, el Premio Dulce Chacón, el Premio San Clemente y el Premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica.

Este verano, conversando con Joaquín Reyes en Radio 3, contó una curiosa anécdota que ilustra el éxito de La península de las casas vacías: cuando lo publicó, visitó la tumba de su abuelo y dejó allí un ejemplar, pero como “se está revalorizando mucho la primera edición”, volvió y lo cambió por uno de la quinta. “Total, a él le va a dar igual, no se lo va a leer ni muerto”, bromeó.