Pablo Maurette se enfrenta a la gran pregunta en su incisiva nueva novela: ¿cuándo se jodió Argentina?

Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979) dispone como línea anecdótica principal de El contrabando ejemplar una historia interesante que despierta curiosidad desde el comienzo del libro. Nos cuenta el fraude y plagio que Pablo, un escritor desaprensivo y sin éxito, comete.

El contrabando ejemplar Pablo Maurette Premio Herralde 2025. Anagrama, 2025. 344 páginas. 19,90 €

A la muerte de su veterano maestro y amigo Eduardo recoge los papeles que este ha dejado, entre ellos el borrador inconcluso de una novela de ardua y larga gestación en la que pretendía explicar el devenir histórico de Argentina.

El desvergonzado Pablo no tendrá reparos en reconstruir el deteriorado manuscrito y atribuirse la autoría. Pero no será el plagiario sino el plagiado el foco de atención de El contrabando ejemplar.



La vida azarosa de Eduardo se convierte en el eje de la novela y en el sostén argumental de un propósito literario de envergadura. Nada menos que fabular la historia de Argentina desde los tiempos del descubrimiento de América y hasta ahora mismo.



Sobre la trayectoria del país planea el estigma de un fracaso nacional cuyas raíces se remontan en el tiempo y al que bien podría aplicársele el famoso interrogante que Vargas Llosa pone en boca del protagonista de Conversación en la catedral: ¿cuándo se jodió el Perú?



Indagar la respuesta le lleva a Maurette, de la mano de Eduardo, a retrotraerse hasta el siglo XVI y a la peculiaridad de Buenos Aires de ser entonces centro de contrabando y gran foco de comercio clandestino, algo que se reconstruye con el pulso de una novela histórica que aporta noticias muy poco conocidas.



De aquellos polvos vinieron los ininterrumpidos lodos posteriores y así se desemboca en la gran cuestión contemporánea, el peronismo. Explicar este difuso movimiento de masas ocupa en la novela muchas páginas, sin que el autor, quien evita una literatura militante, precise en qué ideología se sustenta.

El carrusel de historias sorprendentes es la envoltura amena que acoge una incisiva reflexión sobre Argentina

Peronismo y antiperonismo constituyen el núcleo especulativo del libro y el enfrentamiento entre izquierda y derecha se convierte en la clave para dilucidar el problema de la identidad nacional.



Estos factores aproximan El contrabando ejemplar al territorio del ensayo, pero no olvida Maurette que él juega en la liga de la ficción. Por ello el libro está concebido como una invención que ofrece los alicientes propios del relato, con lo cual se va más allá del fondo discursivo y de la recreación histórica.



Un elemento fundamental de la obra es la creación de personajes. Uno, fascinante, Eduardo, con encarnadura de aventurero, que ofrece una atractiva complejidad psicológica. Y otros que lo acompañan y forman una amplia galería de tipos misteriosos y seductores: la hechicera tía Chiquita, el médico Zebulao Mendes…



Por otra parte, la obra entera rebosa de materiales novelescos. Lo son, en buena medida, las noticias acerca de los orígenes de Argentina, de sus pueblos primitivos (sobre todo de la etnia querandí, habitante de la Pampa y desaparecida en el siglo XVII) y del sustrato negro africano que también conforma el país.

Pero más que estos elementos importa la fuerte carga inventiva que se desprende de un amplio número de cuentos populares, historias exóticas, leyendas y otros relatos interpolados.



En realidad, la novela es un puzle de historias e invenciones que Maurette incrusta en la trama principal llevado por el gusto intrínseco de contar peripecias y sucesos llamativos.



El carrusel de historias sorprendentes y el ejercicio fervoroso de la narratividad son la envoltura amena que acoge una incisiva reflexión –polifónica, irónica y escéptica– sobre la identidad de Argentina.