Los libros de enero: de la 'casi' muerte de Marta Jiménez Serrano a la vuelta a la India de Salman Rushdie

2026 arranca plagado de novedades interesantes. Será conveniente decir ya que en la lista de los libros más esperados del primer mes del año no hemos incluido lo nuevo de Julian Barnes, (Despedidas. Anagrama, 28 de enero), pues lo escogimos para la agenda cultural del año.

Entre la selección, especialmente diversa, solo encontramos dos novelas de ficción: la de Esther García Llovet y la de Cristina Araújo (a propósito, las autoras se imponen por primera vez en la cuota de género).

Dos ensayos tan distintos como el de Constantino Bértolo y Sara Torres se suman a los libros de cuentos de Maryse Condé y Salman Rushdie, y al sorprendente testimonio autobiográfico de Marta Jiménez Serrano. Además, las fascinantes historias que nos traen Claudio Magris y Hervé Le Tellier, y el texto inclasificable de Camila Sosa Villada.

Oxígeno Marta Jiménez Serrano

Alfaguara. 8 de enero

Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) da el salto a Alfaguara tras su periplo exitoso en la colección de narrativa de Sexto Piso. Su nueva novela es el relato de un episodio dramático –estuvo a punto de morir por inhalación de monóxido de carbono en su propia casa–, pero la frescura de su prosa le resta gravedad.

Lo interesante de Oxígeno no es el momento en que pierde la conciencia, pues ni siquiera lo recuerda, sino los aledaños. Su relación sentimental con otro escritor, la precariedad a los 30, la crisis de la vivienda, la idea de la muerte... El libro español más esperado en el arranque del año.

El arte de rechazar manuscritos Constantino Bértolo

Debate. 8 de enero

El histórico editor vuelve al sello que dirigió desde 1990 hasta 2003. La colección Endebate brinda a Bértolo (Navia de Suarna, Lugo, 1946) la ocasión de reflexionar acerca del oficio y, en concreto, de uno de sus gajes más desagradables: rechazar manuscritos.

El texto es, además, una disección del panorama editorial español, en el que se publican alrededor de 90.000 libros al año, pero también relata la emoción de alumbrar una gran obra desde su estado embrionario.

Distancia de fuga Cristina Araújo Gámir

Tusquets. 14 de enero

Cristina Araújo se consolida como una de las grandes narradoras de nuestro país con Distancia de fuga, ambientada en el norte de Italia. Ganadora del Premio Tusquets de novela en 2022 con Mira a esa chica, actualmente se encuentra viviendo en Fráncfort.

Su nuevo libro explora las complejidades de una relación amorosa, en este caso mediada por la lejanía social de sus protagonistas: un joven que está preparando una tesis y una chica que está a punto de convertirse en estrella de la televisión.

El pensamiento erótico Sara Torres

Reservoir Books. 15 de enero

Siempre a vueltas con la identidad sexual, Sara Torres (Gijón, 1991) ha construido su obra sobre la piedra del deseo. "Amantes son los cuerpos que sonríen antes de comer, que miran a los ojos antes de besar", leemos en su nuevo libro.

Históricamente, "el sistema heterosexual racializante y patriarcal" proyecta violencia, por lo que en su nuevo ensayo propone el alejamiento del imaginario heteronormativo. Más allá de la profunda reflexión acerca de lo físico y lo ético, Torres vuelve a deslumbrar con la intención siempre poética de su prosa.

Tierra mezclada Maryse Condé

Impedimenta. 19 de enero

Las mujeres orilladas por la sociedad son la bandera de la literatura de Maryse Condé (Guadalupe, 1937 - Francia, 2024), Premio Nobel Alternativo en 2018. Tierra mezclada es una compilación de relatos en los que late el hondo mestizaje y la conciencia del desarraigo.

Una maestra que cura a un chico desarrapado, una joven que al fin conoce a su padre, un médico que se enfrenta a la muerte de su hijo, tres mujeres ante la soledad de Nueva York, un hombre en busca de una voz que lo llama... Historias llenas de silencio capturadas por su mirada compasiva, siempre conmovedora.

Cruz del Sur Claudio Magris

Anagrama. 21 de enero

El veterano escritor italiano Claudio Magris (Trieste, 1939) vuelve a servirse de personajes reales para tejer un libro fascinante. Esta vez ha buceado en las peripecias de "tres vidas verdaderas e improbables", como reza el subtítulo, que se instalaron en la Patagonia y la Araucanía.

El autor de El Danubio rescata las gestas de un antropólogo y lingüista esloveno que se casó con una mapuche, un abogado francés con tendencia al delirio y una religiosa piamontesa que se sacrificó por los pueblos originarios perseguidos de Tierra del Fuego.

El hombre en el muro Hervé Le Tellier

Seix Barral. 21 de enero

Hervé Le Tellier (París, 1957) acomete la biografía novelada de André Chaix, un maquis de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Cabe apuntar que el maquis español tiene su origen en el vocablo galo.

Le Tellier, una de las grandes figuras de la literatura francesa, fue editor de Raymond Queneau o Georges Perec, entre otros autores. A sus 70 años, sentía la necesidad de reconocer la vida de quien murió tan joven, hace ya medio siglo, defendiendo la libertad.

La traición de mi lengua Camila Sosa Villada

Tusquets. 21 de enero

Todo el universo emocional y literario de Camila Sosa Villada (1982, Córdoba, Argentina) cabe en estas 112 páginas. El evocador título, La traición de mi lengua, referencia la memoria, a la que aproxima desde una actitud desmitificadora. "Es el afecto más traidor que existe", leemos.

La autora de Las malas trata de zafarse de la maraña de recuerdos que la asedian con este libro fragmentario en el que sentimos, como siempre, su temblor poético. Una escritura en el borde, crecida en el conflicto del lenguaje. Erotismo y confesión, puro Camila Sosa.

Las jefas Esther García Llovet

Anagrama. 21 de enero

El planteamiento de esta novela ya no nos lleva a engaño. Esther García Llovet (Málaga, 1963) nos presenta a su nueva fauna en un resort de Villajoyosa, sin mucho que hacer aparentemente, pero sabemos que todo saltará pronto por los aires.

La escritora tiene una obsesiva inclinación por la sátira, el disparate y, en fin, la literatura del exceso. Las jefas conserva la motivación lúdica de toda su obra. No será una sorpresa que de nuevo nos sorprenda.

La penúltima hora Salman Rushdie

Random House. 29 de enero

Nada menos que el regreso a la ficción del autor de Versos satánicos, libro por el que recibió un ataque terrorista que a punto estuvo de costarle la vida. Salman Rushdie (Bombay, 1947) reúne en La penúltima hora cinco relatos ambientados en los tres países donde ha residido: India, Inglaterra y Estados Unidos.

Vuelven a su obra algunos personajes de Hijos de la medianoche, publicada en 1981. Al fondo, siempre latiendo una alegoría sobre la libertad de expresión, empresa a la que ha consagrado su vida.