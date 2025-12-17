Marcos Giralt Torrente, Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su retrato familiar en 'Los ilusionistas'

Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1968) ha sido reconocido con el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2025 por su novela Los ilusionistas, publicada por Anagrama. El galardón está dotado con 12.000 euros (cantidad con la que el Ayuntamiento de Majadahonda contribuye como patrono a la Fundación Francisco Umbral) y una escultura diseñada por Alberto Corazón.

Los ilusionistas, libro en el que el escritor escruta a los miembros de su familia materna, encabezada por su abuelo Gonzalo Torrente Ballester, es "una narración magistral sobre un tiempo y una familia que constituye un autorretrato cubista desde una perspectiva singular y, al tiempo, plural", según el jurado, reunido en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral de Majadahonda, sede de la Fundación.

"Pocas veces se encuentra un título para una obra que refleje de manera tan certera el contenido", se añadía en el acta, firmada por César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; la periodista de El País, Andrea Aguilar; y Manuel Llorente, patrono de la Fundación y presidente del jurado. Ha actuado como secretario y representante de la Fundación Umbral, el poeta José Luis Morales.

María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, asegura estar "encantada con que haya recibido el premio un nieto de Gonzalo Torrente Ballester". Y es que "tanto Paco como yo le conocimos –ha revelado– y yo tuve la oportunidad de fotografiarle en más de una ocasión".

La esposa de Umbral ha comunicado la noticia del premio a Giralt Torrente, muy agradecido con el reconocimiento. "Obtener un premio que lleva el nombre de un escritor es siempre una responsabilidad. Ganar uno con el nombre del inmortal autor de Mortal y rosa me emociona especialmente", ha dicho.

"¿Por qué si se supone que somos burgueses, ilustrados y artistas, a mi madre la despiden del trabajo y nos cortan la luz?", se preguntaba Giralt Torrent en su adolescencia. Ese conflicto es el motor de esta obra, confesional una vez más y tal vez la más íntima de su trayectoria.

"Con esta excelente nueva incursión biográfica, da Marcos Giralt el definitivo salto adelante hacia una escritura del yo de verdad intensa", escribió Sanz Villanueva en una crítica publicada en El Cultural.

Si en Tiempo de vida (Anagrama, 2010), libro con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Strega Europeo, se ocupaba de la relación con su padre, en Los ilusionistas disecciona las figuras de su madre y sus tíos—resulta especialmente jugosa la vida literaria no autobiografiada de Torrente Malvido, estafador de bancos y delincuente internacional—, aunque la historia de sus abuelos, el escritor y la maestra, resulta crucial.

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha destacado el compromiso de la ciudad con la cultura: "Somos una ciudad viva, con una importante demanda vecinal de actividades culturales y desde el Ayuntamiento apoyamos premios como este, que suponen un evidente reconocimiento a nuestros creadores en este ámbito".

Algunas de las obras reconocidas en ediciones anteriores con el Premio Francisco Umbral han sido La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2012); En la orilla, de Rafael Chirbes (2013); Réquiem habanero por Fidel, de J. J. Armas Marcelo (2014); Patria, de Fernando Aramburu (2016); Sur, de Antonio Soler (2018); Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa (2019); De bestias y aves, de Pilar Adón (2022); Santander, 1936, de Álvaro Pombo (2023); y Fuego cruzado (2024), de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío.

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir a nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español. Por ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación literaria.