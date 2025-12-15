Narrativa internacional 2025: las votaciones de nuestros críticos

1. Lo único que importa es el verano. Francesco Pecoraro. Periférica

2. Vaim. Jon Fosse. Random House

3. Una escalera hacia el cielo. John Boyne. Salamandra

4. Los confidentes. Charlotte Gneuss. Acantilado

5. El jardinero y la muerte. Gueorgui Gospodínov. Impedimenta

6. Cuentos escogidos. Israel Jehoshua Singer. Xordica

7. Bubikopf. Nuevas narradoras de la Alemania de los años veinte. Varios autores. Siruela

8. El director. Daniel Kehlmann. Random House

9. El patio maldito. Ivo Andric. Xórdica

10. Melody. Martin Suter. Galaxia Gutenberg

Jordi Corominas

1. Caledonian Road. Andrew O’Hagan. Asteroide

2. La edad frágil. Donatella Di Pietrantonio. Duomo

3. Revolución. Hugo Gonçalves. Libros del Asteroide

4. El jardinero y la muerte. Gueorgui Gospodínov. Impedimenta

5. Calle Londres 38. Philippe Sands. Anagrama

6. Golpe de luz. Rita Bullwinkel. Sexto Piso

7. Huríes. Kamel Daoud. Cabaret Voltaire

8. Los confidentes. Charlotte Gneuss. Acantilado

9. El desdichado amor del Führer. Jean Noël Orengo. ADN

10. El romántico. William Boyd. Alfaguara

Elena Costa

1. Cuentos escogidos. George Saunders. Seix Barral

2. El jardinero y la muerte. Gueorgui Gospodínov. Impedimenta

3. Revolución. Hugo Gonçalves. Libros del Asteroide

4. El aniversario. Andrea Bajani. Anagrama

5. La pregunta 7. Richard Flanagan. Libros del Asteroide

6. El señor Fox. Joyce Carol Oates. Alfaguara

7. Los conocedores. Mircea Cartarescu. Impedimenta

8. Orbital. Samantha Harvey. Anagrama

9. Mi refugio y mi tormenta. Arundhati Roy. Alfaguara

10. Vaim. Jon Fosse. Random House



José Antonio Gurpegui

1. Puerto de los santos. William Burroughs. Aristas Martínez

2. El señor Fox. Joyce Carol Oates. Random House

3. Corazón de siete leguas. Katharina Winkler. Periférica

4. La pregunta 7. Richard Flanagan. Libros del Asteroide

5. Un puñado de polvo. Evelyn Waugh. Impedimenta

6. Los cuchillos largos. Irvine Welsh. Anagrama

7. Mi refugio y mi tormenta. Arundhati Roy. Alfaguara

8. El círculo de los días. Ken Follet. Plaza & Janés

9. Una escalera hacia el cielo. John Boyne. Salamandra

10. Una joven de Tokio. Aki Shimazaki. Tusquets

Fran G. Matute

1. Cuentos escogidos. George Saunders. Seix Barral

2. Prende fuego. Jacqueline Crooks. Colectivo Bruxista

3. El aniversario. Andrea Bajani. Anagrama

4. Votad al Sr. Robinson por un mundo mejor. Donald Antrim. La Fuga

5. Manía. Lionel Shriver. Anagrama

6. Queridos miembros de la junta. Julie Schumacher. Piel de Zapa

7. Moon Tiger. Penelope Lively. Impedimenta

8. Prohibido morir aquí. Elizabeth Taylor. Libros del Asteroide

9. El jardinero y la muerte. Gueorgui Gospodínov. Impedimenta

10. Western Lane. Chetna Maroo. Sexto Piso

Miguel Ángel Oeste

1. La pregunta 7. Richard Flanagan. Asteroide

2. Cinco meses de invierno. James Kestrel. Salamandra

3. Donde yo termino. Sophie White. La Biblioteca de Carfax

4. El aniversario. Andrea Bajani. Anagrama

5. El jardinero y la muerte. Gueorgui Gospodínov. Impedimenta

6. Caída de las nubes. Violaine Berot. Las afueras

7. El asesinato de los Aosawa. Riku Onda. Salamandra

8. Audición. Katie Kitamura. Sexto Piso

9. El gran terremoto. Kathryn Schulz. Asteroide

Lourdes Ventura

1. Orbital. Samantha Harvey. Anagrama

2. Los conocedores. Mircea Cartarescu. Impedimenta

3. Hotel du Lac. Anita Brookner. Libros del Asteroide

4. La guardiana. Yael Van der Wouden. Salamandra

5. Vaim. Jon Fosse. Random House

6. Oso. Julia Phillips. Sexto Piso

7. Mi refugio y mi tormenta. Arundhati Roy. Alfaguara

8. El sueño del jaguar. Miguel Bonnefoy. Libros del Asteroide

9. El aniversario. Andrea Bajani. Anagrama

10. Desaparecer. María Stepanova. Acantilado