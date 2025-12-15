Narrativa española 2025: las votaciones de nuestros críticos

1. Los nombres de Feliza. Juan Gabriel Vásquez. Alfaguara

2. Lo que no se ve. Cristina Fernández Cubas. Tusquets

3. Ecos en la nieve. Mohamed El Morabet. Galaxia Gutemberg

4. Oposición. Sara Mesa. Anagrama

5. Hasta que empiece a brillar. Andrés Neuman. Alfaguara

6. Mañana matarán a Daniel. Aroa Moreno. Random House

7. Las iras. Pilar Adón. Impedimenta

8. Los ilusionistas. Marcos Giralt Torrente. Anagrama

9. El guitarrista de Montreal. Miguel Barrero. Galaxia Gutemberg

10. Ningún amor está vivo. Lara Moreno. Lumen

Elena Costa

1. Canon de cámara oscura. Enrique Vila-Matas. Seix Barral

2. Lo que no se ve. Cristina Fernández Cubas. Tusquets

3. El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas. Random House

4. Comerás flores. Lucía Solla Sobral. Libros del Asteroide

5. El buen mal. Samanta Schweblin. Seix Barral

6. Incensurable. Luna Miguel. Lumen

7. Hasta que empiece a brillar. Andrés Neuman. Alfaguara

8. Las iras. Pilar Adón. Galaxia Gutenberg

9. Los ilusionistas. Marcos Giralt Torrente. Anagrama

10. Cuentos atados a la pata de un lobo. Angelica Liddell. Malas Tierras

Begoña Méndez

1. Incensurable. Luna Miguel. Lumen

2. Cuentos atados a la pata de un lobo. Angelica Liddell. Malas Tierras

3. Tiempo profundo. Ana Gorría. H&O

4. La chica muerta favorita de todos. Beatriz García Guirado. Libros del K.O.

5. Todo empieza con la sangre. Aixa de la Cruz. Alfaguara

6. El buen mal. Samanta Schweblin. Seix Barral

7. El color y la herida. Rebeca García Nieto. De Conatus

8. La sangre está cayendo al patio. Elvira Navarro. Random House

9. El órgano. Diego Sánchez Aguilar. Candaya

10. Terrestre. Cristina Rivera Garza. Random House

Ascensión Rivas

1. Los ilusionistas. Marcos Giralt Torrente. Anagrama

2. Hasta que empieza a brillar. Andrés Neuman. Alfaguara

3. Fosca. Inma Pelegrin. Lumen

4. El cielo está vacío. Sara Jaramillo Klinkert. Lumen

5. Luna Park. Marina Perezagua. Páginas de Espuma

6. El buen mal. Samanta Schweblin. Seix Barral

7. Hombre caído. Fernando Aramburu. Tusquets

8. Lo que no se ve. Cristina Fernández Cubas. Tusquets

9. Leonera. Fernando León de Aranoa. Seix Barral

10. El secreto de Marcial. Jorge Fernández Díaz. Destino

Santos Sanz Villanueva

1. Canon de cámara oscura. Enrique Vila-Matas. Seix Barral

2. El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas. Random House

3. El final del bosque. María Fasce. Siruela

4. Comerás flores. Lucía Solla Sobral. Libros del Asteroide

5. Las iras. Pilar Adón. Galaxia Gutenberg

6. Antes del volcán. Jon Bilbao. Impedimenta

7. El vigía de las esquinas. Luis Mateo Díez. Galaxia Gutenberg

8. Las buenas noches. Isaac Rosa. Seix Barral

9. Apuntes para una despedida. Javier Serena. Almadía

10. Las fuerzas contrarias. Lorenzo Silva. Destino