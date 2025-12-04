Representantes de las instituciones que integran el Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica, constituido en la FIL de Guadalajara. Foto: Universidad de Guadalajara (México)

El Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (CIEUA) fue constituido este miércoles en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Quince asociaciones que representan a más de quinientas editoriales, entre las que se encuentra la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), integran este espacio permanente de colaboración regional y un compromiso colectivo con una ciencia de calidad, abierta, inclusiva y articulada en español, portugués y resto de lenguas de la región.

Este Consejo nace con el propósito de dar continuidad y estructura al Acuerdo de Guadalajara, firmado el miércoles 4 de diciembre de 2024 en la FIL de Guadalajara por más de quinientas editoriales universitarias y científicas de Iberoamérica.

Entre los objetivos principales, está el de "promover el español y el portugués como lenguas científicas, para garantizar su presencia, valoración y circulación en los sistemas de evaluación, indexación y difusión global", según se reproduce en el texto de constitución del CIEUA.

Además, la idea es impulsar "el acceso abierto, la equidad lingüística y la visibilidad del conocimiento generado en las instituciones de educación superior y centros de investigación de Iberoamérica". Los esfuerzos estarán destinados a "la creación de un corpus académico común en las lenguas de la región iberoamericana, que exprese la diversidad cultural, científica y epistemológica".

Por otro lado, "la innovación en la edición académica, que contemple el uso ético de sistemas, herramientas y tecnologías, como la inteligencia artificial" y el favorecimiento de "la investigación sobre el sector editorial académico iberoamericano, a nivel nacional y regional, como una herramienta para generar estrategias y fomentar el desarrollo", son algunos de los desafíos.

Entre las líneas estratégicas iniciales de colaboración está la "promoción de las buenas prácticas en la edición académica, con el fin de lograr el reconocimiento de calidad de las agencias nacionales de evaluación, fortalecer la legitimidad científica de los libros y las revistas académicos publicados por las instituciones de educación superior y centros de investigación", así como el fortalecimiento de iniciativas como el sello CEA-APQ (Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality) y el DPA (Declaración de Prestigio Académico).

"El CIEUA es un consejo creado para garantizar el cumplimiento de las diferentes acciones declaradas en este documento. Sus funciones principales son fijar el rumbo, la visión y los objetivos de los proyectos y las estrategias conjuntas, asegurando que las decisiones beneficien a toda la comunidad", reza el texto de constitución.

El Consejo está conformado por siete integrantes, dos representantes de la Península Ibérica y cinco de América Latina, quienes serán designados de la siguiente manera: uno por UNE; uno por la Asociación Portuguesa de Editoriales de Enseñanza Superior (APEES); cuatro por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC) y uno por la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias (ABEU). Los consejeros estarán en funciones durante un periodo de dos años, con posibilidad de prórroga por un periodo igual.

En el acto de constitución se ha firmado el compromiso de "celebrar reuniones periódicas, con un mínimo de tres reuniones anuales, en las que se deliberarán y acordarán democráticamente los proyectos conjuntos y las acciones a seguir". Además, el CIEUA "podrá constituir comisiones de trabajo encargadas de coordinar e implementar las distintas líneas de acción, para atender las prioridades estratégicas definidas por sus integrantes, en colaboración con las asociaciones y redes nacionales de editoriales universitarias".

Asimismo, se ha subrayado el compromiso "con el desarrollo sostenible, la soberanía científica, el reconocimiento del multilingüismo y la democratización del conocimiento".

Al acto de constitución asistieron Félix García Lausín, director coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento en SEGIB y secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB); Mauricio Horta, agregado cultural de la Embajada de Brasil en México; Antonio Ibáñez, vocal -asesor de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, El Caribe y el Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España; Pablo Vommaro, director ejecutivo de CLACSO; Pedro Ovando Vázquez, subdirector del Sistema Nacional de Publicaciones de la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación de México; y Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de México.