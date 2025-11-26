"En un lugar de la red...": el Instituto Cervantes reescribe el 'Quijote' con IA, ecologismo y perspectiva de género

El artista Solimán López, durante la extracción de viento que forma parte de la exposición 'Aeolia'. Foto: Stefano Caldana

El Instituto Cervantes abrirá a partir de este jueves 27 de noviembre la exposición Aeolia, del artista Solimán López (Burgos, 1981), que permitirá a los visitantes reescribir pasajes del Quijote desde perspectivas ecológicas, de género o distópicas a través de una herramienta de inteligencia artificial.

"En un lugar de la red, de cuyo dominio no quiero acordarme, vivía hoy un hombre de los de lanza en astillero, criptografía antigua, computadora flaca y algoritmo corredor". Este es uno de los fragmentos generados aleatoriamente por la IA que forma parte de la instalación.

La pieza, tecnológicamente compleja, consiste en un aerogenerador que hace recircular aire y empieza a funcionar en el momento en el que el visitante sopla una pluma de ave, según ha explicado el artista.

Ese aire ha sido capturado simbólicamente en Campo de Criptana (Ciudad Real), donde se supone que acontece la lucha de don Quijote con los molinos de viento.

Ese viento que empieza a circular por el interior de la máquina es la energía que hace funcionar la IA que está en la base de la escultura y que en ese momento genera un nuevo fragmento del Quijote.

Vista de la exposición 'Aeolia', de Solimán López, en la sede madrileña del Instituto Cervantes. Foto: EFE/Fernando Villar

Esa porción de texto se proyecta en el interior de la escultura mediante láser, además de en una pantalla para que pueda ser leído por los visitantes.

La IA ha sido entrenada con el texto original del Quijote y otra abundante bibliografía de pensadores contemporáneos.

La muestra, según Solimán López, es una metáfora del aire: "Don Quijote se enfrenta a los molinos de viento que para él son el reto a batir. ¿Cuál es nuestro reto a batir en la sociedad contemporánea? Hacer que estos sistemas complejos de información sean sostenibles", ha afirmado en declaraciones a EFE.

A lo largo de la exposición, la interacción de los visitantes dará lugar a cinco libros, que estarán a disposición del público para su lectura digital y para su descarga en la web del proyecto.

El libro que alberga el Quijote 2.0 codificado con una técnica que permite conservar información durante milenios. Foto: Stefano Caldana

La muestra incluye un libro del artista que alberga el Quijote 2.0 codificado en ADN sintético, una tecnología que permite conservar información durante milenios.

Su estructura se ha diseñado a partir de la representación tridimensional de la red de aerogeneradores distribuida por todo el territorio de Castilla-La Mancha.

La exposición también cuenta con una entrevista generada por IA con Miguel de Cervantes. Este texto estará disponible en el catálogo de la exposición junto con el texto curatorial, que también incluye una entrevista con Solimán López.

También en la muestra se puede ver el cortometraje Aeoliaxis de un viento, que narra el viaje de Solimán López para capturar el aire en tierras manchegas.

Solimán López, este miércoles durante la presentación de la exposición a los medios. Foto: EFE/Fernando Villar

Además se puede ver una imagen sintética de alta resolución de un águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción en la Península Ibérica y una de las más afectadas por los parques eólicos.

Asimismo, Aeolia incluye una escultura digital animada, que recoge exactamente 3.140 posiciones geográficas de los aerogeneradores de Castilla- La Mancha y las representa a través de sus coordenadas, añadiendo una dimensión tridimensional.

El vestíbulo cervantino acogerá también una videoanimación realizada con IA que parte del grabado de Gustave Doré sobre el capítulo VIII del Quijote, con la que el artista realiza múltiples ensayos en busca del monstruo que Alonso Quijano creyó ver en los molinos de viento.

Con Aeolia se inaugura un nuevo ciclo expositivo —Paisajes intangibles, comisariado por la experta en arte contemporáneo y cultura digital Roberta Bosco— y Banca Cervantes, un nuevo espacio de experimentación artística y tecnológica en la sede madrileña de la institución.