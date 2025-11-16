'La vida es breve, etcétera', de Veronica Raimo: manual de soluciones triviales para problemas vitales

Veronica Raimo (Roma,1978) apareció como la gran esperanza de la renovación literaria italiana. Con su novela Nada es verdad (Libros del Asteroide), publicada en Italia en 2022, se alzó con el Premio Strega Giovani, el Viareggio-Rèpaci y fue nominada al Booker Internacional. Traductora de Scott Fitzgerald y guionista de Bella addormentata (2012), dirigida por Bellocchio en 2012, ya tenemos las particularidades para una autora de talento.

La vida es breve, etcétera Veronica Raimo Traducción de Carlos Gumpert

Libros del Asteroide, 2025. 144 páginas. 14,95 €

El conjunto de relatos de La vida es breve, etcétera, tiene un ritmo que conviene al aire de nuestra época. Su escritura es fresca, sutil bajo las historias triviales, irreverente e ingeniosa. Nos referimos al concepto de ingenio de José Antonio Marina en su ensayo Elogio y refutación del ingenio. El ingenio aspira al juego, a no buscar la solemnidad, a "coquetear con la trasgresión", con una mirada irónica sobre el mundo y sus problemas.

De este modo, las mujeres jóvenes protagonistas de estos siete relatos acaban encontrando soluciones intrascendentes y salvadoras a la más complicada realidad que las rodea. Cada una de ellas habla en primera persona; la voz narradora es casi la misma, lo que nos induce a encontrar ciertas similitudes entre las narradoras y la autora detrás de ellas.

Las protagonistas están inmersas en la vida, resultan ser "la chica de al lado", es lo mejor de Veronica Raimo. Sus personajes están vivos y se presentan al público desbordantes de vitalidad, con sus angustias, sus amores fugaces, batacazos y mucha autoironía.

Uno de los mejores cuentos es "El encargo". Una joven escritora en crisis se presta a hacer favores a una viuda de su edificio con un hijo discapacitado. Cada vez que hace la compra para su vecina, su creatividad se desbloquea y avanza con rapidez en la novela.

La viuda se vuelve más déspota exigiendo encargos cada vez más intrusivos, como arreglarle los callos de los pies, y la escritora accede por superstición. Convertida en una carga, la vecina, a la que ahora la joven desea matar, le exige finalmente a la escritora algo insufrible.

En "El Premio Generosidad" la narradora recuerda una historia de su colegio. Una maestra llamada Devota instituyó el Premio Generosidad, que siempre se llevaba la buenísima alumna Vania Millefoglie. La protagonista comete pequeños delitos para llenar de monedas un tarro destinado a los huérfanos de la Iglesia, y ganar así el codiciado premio. El resultado no es el esperado, con varias víctimas en el camino.

La escritura de Raimo es fresca, sutil bajo las historias triviales, irreverente e ingeniosa

El relato que da título al conjunto, "La vida es breve, etcétera", lleva a una periodista a entrevistar a un neogurú, "un Cristo inmolado en la cruz de la autarquía", arquitecto de éxito en su antigua vida y ahora retirado en la región italiana de Apulia.

Vincent es un seductor con la palabra y el gesto, pero la periodista le enfrenta a todas sus contradicciones. En realidad, la periodista quiere un encuentro sexual con el documentalista que la acompaña, Tobia.

Disparatada y divertida la historia de "El regalo". La protagonista estrena apartamento y el primer día se encuentra en el felpudo con un pepino metido en un preservativo. La surrealista ofrenda le provocará paranoias e ideas desquiciantes.

"La sacudida" comienza con un terremoto. El personaje central está en la cama con un hombre, pero el amante no es su pareja. Aunque el terremoto no tendrá demasiadas consecuencias, la culpa pesará sobre la mujer. El padre había comprado una casa de vacaciones en Arcopinto y esa casa con recuerdos de infancia sí resulta destruida.

Es una perfecta excusa para que la protagonista recuerde a su padre y a su familia. La mirada aguda sobre la vida familiar, como ya hizo Raimo con maestría en Nada es verdad, alcanza aquí el momento más brillante de todos los relatos.