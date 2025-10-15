Juan del Val gana el millón de euros del Premio Planeta con la historia de un divorcio nobiliario en Sevilla

Juan del Val (d), ganador del Premio Planeta, y la finalista, Ángela Banzas (c), junto a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz (i), durante la gala celebrada este miércoles en Barcelona. Foto: EFE/Quique García

Juan del Val (Madrid, 1970) ha ganado la 74.ª edición del Premio Planeta con su novela Vera, una historia de amor. Ha recibido el galardón durante la gala que tradicionalmente celebra el Grupo Planeta cada 15 de octubre.

Del Val, cuyo anterior trabajo, Bocabesada (Espasa, 2023), nos mostraba los entresijos de una productora de series, ahora nos sitúa en el centro de la alta sociedad sevillana. Ahí nos narra los vaivenes de Vera, una mujer de mediana edad que rompe su matrimonio vacío con el marqués de Villaecilla.

"Esto es tan asombroso que parece que solo le puede pasar a los demás. Mi vida es un poco eso, está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a gente que no era yo", ha afirmado agradecido el escritor al recoger el galardón.

"Quiero recordar algunos momentos en los que mi vida estaba destinada al fracaso, expulsado del sistema por años en los que todo era polvo, era hormigón, eran obras", ha recordado en alusión a su pasado como albañil.

"Ahora me veo aquí y creo que es la única forma de ver que nunca se sabe. De eso también va mi novela. Es una historia de amor, de amor verdadero. Es una mujer que emprende el camino de la libertad y aprende a ser libre cuando aprende a equivocarse", ha explicado sobre la obra ganadora.

El galardonado comenzó su andadura en el mundo de la escritura escribiendo a cuatro manos con su pareja, la presentadora Nuria Roca, con la que también ha compartido a menudo plató. Con ella publicó Para Ana (de tu muerto) (Booket, 2012) y Lo inevitable del amor (Espasa, 2012). Más tarde, su carrera como novelista en solitario comenzó con Parece mentira (Espasa, 2017). A esta le siguió Candela (Espasa, 2019), gracias a la que el tertuliano se hizo con el Premio Primavera. Delparaíso y Bocabesada han sido sus últimos trabajos.

En Vera, una historia de amor seguimos los pasos de Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana casada con el marqués de Villaecilla, en el momento en el que decide romper su matrimonio, que lleva años estancado en el aburrimiento y la languidez. Entrará entonces en un proceso de liberación personal, en el que jugará un papel clave Antonio, un hombre de origen humilde y más joven que ella con el que mantiene una relación secreta.

En la novela, según ha explicado el autor, "está la alta sociedad de Sevilla, están los barrios de Sevilla, hay deseo y hay inmensas ganas de vivir".

De la novela, Luz Gabás, portavoz del jurado, dijo en la rueda de prensa que precedió a la gala que se trataba de "una novela contemporánea, ágil, escrita en tercera persona y en presente que muestra una crítica social con tintes de thriller".

En una entrevista con El Cultural por su anterior novela Bocabesada, del Val señalaba: "He vivido permanentemente con mujeres, atento a las mujeres, no me resulta en absoluto difícil ponerme en su piel en todos los aspectos, más que en el caso de muchos hombres. Por eso me suelen salir mejor los personajes femeninos". No es una sorpresa, entonces, que esta inmersión en la mente y las pasiones de una mujer le hayan valido al escritor el codiciado galardón.

Conocido por su participación como tertuliano en el programa de Antena 3 El hormiguero, Del Val es un rostro conocido del grupo Atresmedia. Además del programa de Pablo Motos, ha aparecido en La roca y El desafío.

También ha trabajado en Radio Nacional de España, Televisión Española, Canal 9, Melodía FM, Onda Cero y Telecinco. "Sé que mi prestigio como escritor crecería de manera exponencial si no saliera en la tele", decía en la entrevista antes citada.

Esta noche ha vuelto a expresar su opinión de que la calidad literaria y la popularidad no tienen por qué estar reñidas: "Yo lo que quiero es que me lea la gente, y cuanta más gente mejor. En ese sentido quiero agradecer al Grupo Planeta porque convierte la literatura en un acontecimiento popular".

"Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual", ha insistido Del Val. "Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos, siempre distintos, es faltarle el respeto a la gente. De la gente vivimos todos los que estamos aquí. Deberíamos escribir para la gente".

Finalmente, ha dado las gracias a su entorno, y en especial a su mujer: "Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro descubro la suerte que tengo. Eres mi vida".

Ángela Banzas, finalista

El segundo premio, remunerado con 200.000 €, ha sido para la gallega Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982) por la novela Cuando el viento hable.

En ella viajamos a la Galicia rural para conocer la historia de Sofía, una joven nacida en la posguerra y criada por sus abuelos que arrastra una buena nómina de secretos familiares. Su vida dará un vuelco en el momento en el que visita un hospital por una dolencia y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

"Una historia sobre el miedo, la oscuridad, las duras decisiones en un contexto histórico muy difícil", adelantaba Gabás en la rueda de prensa de la presentación de esta edición.

Según ha declarado Banzas al recoger el premio, se trata de su historia "más especial" y parte de un recuerdo de infancia. "Uno de esos recuerdos que se prenden a la mirada y que ha marcado mi forma de ver y de sentir y valorar la vida".

"Cuando era pequeña ingresé en el hospital y en la cama de al lado había una niña como yo. Sobre ella pesaba un diagnóstico fatal. No iba a sobrevivir. Aquello me impactó. No entendía cómo un niño podía morir. Me parecía muy injusto", ha recordado emocionada la escritora.

"En aquel entonces yo ya era amante de la literatura. Yo la ayudaba a mi manera, iba a la biblioteca del hospital, cogía cuentos y se los leía. En su cabeza ella podía seguir siendo desde una princesa a una guerrera que libraba a un pueblo de un villano. Eso me caló muy hondo", ha proseguido. "Quiero subrayar la importancia que tienen las bibliotecas de hospitales. No solo entretienen, sostienen y ofrecen una esperanza de vida cuando esta se apaga".

Con su nueva novela Banzas vuelve una vez más a ambientar su trabajo en Galicia, costumbre que ha seguido en cada una de sus obras anteriores.

Banzas, que fue consultora en la Administración Pública, inició su carrera como novelista con El silencio de las olas (Suma, 2021). Tras ella ha llevado a cabo una labor incansable como escritora, yendo a un ritmo de novela por año: a su ópera prima le siguió El conjuro de la niebla (Suma, 2022), La sombra de la rosa (Suma, 2023) y Aliento de las llamas (Suma, 2024). Cuando el viento hable es su quinta novela, con la que además se estrena dentro del grupo editorial Planeta.

Ambas novelas llegarán a las librerías españolas el próximo 5 de noviembre.