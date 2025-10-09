Cinco libros para conocer a László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura: el escritor nómada de los Cárpatos

El escritor húngaro László Krasznahorkai (Gyula, 1954) ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2025 por "por su obra conmovedora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", según ha manifestado el jurado.

Su obra, caracterizada por el absurdismo y el exceso de lo grotesco radicado en una tradición que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, se encuentra actualmente editada en España exclusivamente por Acantilado. Estos son sus cinco textos más destacados.

Tango satánico (1985)

Portada de 'Tango satánico' (Acantilado).

En su primera novela, Krasznahorkai nos narra la historia de una escuálida y decadente población en una región rural húngara cuyo fracaso al formar una cooperativa los lleva al borde del colapso y la desaparición.

Sin embargo, el regreso del carismático Irimiás, un viejo conocido de la aldea al que daban por muerto, despertará primero la esperanza de un resurgir y, más tarde, ciertas suspicacias. Una parodia mordaz que más tarde adaptó al cine Béla Tarr.

Melancolía de la resistencia (1998)

Portada de 'Melancolía de la resistencia' (Acantilado)

La historia por la que Susan Sontag coronó a Krasznahorkai como el "maestro del apocalipsis" de la literatura contemporánea. Una febril fantasía de horror ambientada en una ciudad de provincias húngara en los Cárpatos, en la que desde el principio impera un estado de emergencia vertiginoso y proliferan los signos ominosos.

El momento clave se da con la llegada a la ciudad de un circo cuya principal atracción es el cadáver de una ballena gigante. Este espectáculo pone en marcha fuerzas extremas, desencadenando escenas de violencia y vandalismo. La incapacidad del ejército para evitar la anarquía abre la posibilidad de un golpe dictatorial. A través de escenas oníricas y caracterizaciones grotescas, Krasznahorkai retrata magistralmente la lucha brutal entre el orden y el caos.

Ha llegado Isaías (1998)

Portada de 'Ha llegado Isaías' (Acantilado)

Un relato de apenas 56 páginas en el que se condensa lo mejor del nobel húngaro. La trama sigue a György Korin, un hombre en estado de embriaguez que entra en un bar abierto 24 horas junto a una estación de autobuses. Allí, busca a un hombre que había estado persiguiendo durante mucho tiempo.

El relato se centra en este encuentro y las consecuencias existenciales que desencadena, enmarcadas en una atmósfera inquietante y de revelación personal, marcada por el tono singular y el sentido del absurdo característico del escritor magiar.

Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2003)

Portada de 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río' (Acantilado).

La naturaleza itinerante de Krasznahorkai pronto lo lleva a poner su mirada en Oriente, con varias obras inspiradas en el tiempo que pasó en China y Japón que se caracterizan por un tono contemplativo y delicadamente calibrado.

Entre ellas sobresale Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río, una historia que nos transporta a Kioto para acompañar al nieto del príncipe de Genji en su búsqueda de un jardín secreto. Un relato misterioso, con poderosas secciones líricas que retratan con delicadeza la armonía de la ciudad con la naturaleza.

El barón Wenckheim vuelve a casa (2016)

Portada de 'El baron Wenckheim vuelve a casa' (Acantilado).

Una novela que tiene como tema central el retorno a casa, en la que Krasznahorkai juega con la tradición literaria. El barón es una versión enamorada, adicta al juego y caricaturizada del príncipe Mishkin, protagonista de la novela de Dostoievski El idiota. Arruinado, regresa a Hungría tras haber vivido exiliado en Argentina.

En Hungría desea reencontrarse con su amor de la infancia, cuyo recuerdo no han borrado los años de exilio. Lamentablemente, su destino se cruza con Dante, un bribón entre Sancho Panza y Don Latino de Hispalis (el ruin y zafio acompañante de Max Estrella en Luces de Bohemia). A su llegada, los malentendidos se amontonan hasta involucrar a periodistas y políticos de la región. Una novela coral que es considerada por muchos su obra maestra.