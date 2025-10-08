Carme Riera, medio siglo de oficio literario: un recorrido vital por sus novelas

Bajo un título ciertamente sencillo y un libro que pretende (lo avisa la autora) ser un conversatorio en tono coloquial con los lectores, estamos ante un texto muy ameno, ágil y que va más allá.

20 rieraok Gracias. Cincuenta años después Carme Riera Alfaguara, 2025. 162 páginas. 17,95 €

No es un libro de memorias, aunque lógicamente la vida de la autora asome muchas veces, sino un repaso de todos sus libros creativos, no los trabajos más académicos, con motivo de cumplirse cincuenta años de la publicación (abril, 1975) de su primer libro de cuentos Te deix, amor, la mar com a penyora (Te dejo, amor, en prenda el mar).

Esto da lugar a una mezcla de biografismo creativo y de ensayo, pues al irse deteniendo en cada una de sus obras, más o menos, no elude sino que acepta las digresiones pertinentes, sobre si es más fácil empezar o concluir una novela, sobre cómo el autor/a habla con sus personajes, porque muchas veces estos crecen y aumentan su papel en el acto de la escritura, y todo ello mezclando lo propio con variados ejemplos de la literatura en catalán o las literaturas en español.



Escribir, cómo y por qué se escribe, la lectura, el lector, los intríngulis de la obra literaria, todo ello se mezcla en un desorden muy pensado, para hacer que Gracias se torne un libro amable y sabio de una escritora que conoce muy bien su oficio. Internémonos un poco.

El capítulo “¿Ficciones autobiográficas?”, por ejemplo, pone sobre el tapete el tema de la “autoficción”.



A partir de su novela La mitad del alma y de un coloquio donde una lectora identifica a la autora con la protagonista y se enfada cuando esta le responde que el personaje y ella no son la misma persona (máscara), surge este gran tema: ¿autores y protagonistas coinciden? ¿Sería Cervantes Don Quijote? ¿Es Proust, o mejor, Marcel, el narrador de A la recherche…?

Estoy seguro –como lector y autor– que Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948) está, en medida menor o mayor, detrás de casi todos sus libros, a lo mejor incluso detrás de su novela sobre los chuetas mallorquines del XVII, En el último azul, pero seguro que ella no es ninguna de las mujeres del relato.

Proust está plenamente en En busca del tiempo perdido, pero es igualmente seguro que esa gran novela no es en absoluto una autobiografía.



El lector tiende a identificar autores con protagonistas. ¿Cómo decirle que acierta y yerra al tiempo mismo? Lo sabe [Riera], que además ha escrito un diario durante la gestación de su hija, Tiempo de espera, y después unas memorias de infancia, Tiempo de inocencia.

Ahí predomina el discurso veraz, pero ¿diríamos que es nula la ficción? Escribe: “Inventamos la literatura para escribir sobre cuanto hemos perdido.”

“Puntos de partida” es otro capítulo donde se nos pone ante el tema de cómo una novela arranca en su autor/a. Una sombra blanca (2024), la última novela por hoy de Riera, surge de la inquietud que pregunta por lo que haya tras la muerte y si alguien –un enfermo terminal en coma– regresa para resolver algo no cerrado.

Escuchar detrás de la puerta es otro arranque argumental; “hablar con los personajes” hace –se ha dicho– que algunos se desarrollen en la novela, mucho más allá del proyecto inicial. Es atractivo e instructivo el capítulo “Elegir nombres, bautizar personajes”.



Predilección por Blanca o María, pero homenaje a Garcilaso de la Vega en Nise… Gracias mezcla análisis de las propias novelas, varia erudición, ensayismo y amenidades.



Escritora en catalán balear y en español, es importante hoy esta declaración de Carme Riera: “Yo tengo la suerte, en mi opinión inmensa, de tener dos lenguas. […] lujo del que no estoy dispuesta a prescindir”.