Manuel Vilas pregonará la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo en Madrid

Vuelve a Madrid la tradicional Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, una cita imprescindible para los amantes de la lectura y de las joyas bibliográficas que alcanza este año su 35.ª edición. Organizado por LIBRIS, la Asociación de Libreros de Viejo, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el evento se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre en el Paseo de Recoletos de la capital.

Las casetas comienzan en Cibeles y llegarán hasta la altura de la calle Almirante. Desde las once de la mañana a las ocho y media de la noche de domingo a jueves y de once de la mañana a nueve de la noche viernes y sábados, los libreros ofrecerán sus fondos bibliográficos y pondrán a disposición del público una gran variedad de volúmenes.

Hasta 34 librerías especializadas participarán en una feria donde se pueden adquirir libros a precios muy económicos y, a su vez, ejemplares de gran valor: primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, etc.

El escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962) será el encargado del pregón inaugural, que tendrá lugar el jueves 25 a las 20: 45 horas en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. El escritor y periodista Jesús Marchamalo presentará el acto, cuyo acceso requiere invitación.

Vilas es uno de los principales poetas y narradores españoles de su generación. Entre sus libros de poemas destacan títulos como Resurrección (2005), Calor (2008), El hundimiento (2015) y Ciudades en venta, que acaba de llegar a las librerías. Todos ellos están publicados por Visor. En 2022 la editorial Lumen publicó una antología extensa de su poesía con el título de Una sola vida.

Es autor, además, de las novelas España (2008), Aire nuestro (2009), Los inmortales (2012) y El luminoso regalo (2013), todas ellas publicadas por Alfaguara. En el mismo sello publicó en 2018 la novela Ordesa, que se convirtió en un éxito internacional, traducida a más de 20 lenguas.

En octubre de 2019 fue finalista del Premio Planeta con una novela titulada Alegría, también traducida a varias lenguas europeas. En 2023 se alzó con el Premio Nadal con la novela Nosotros, recientemente aparecida en Italia, Francia y Portugal. En 2024 publicó El mejor libro del mundo y en 2025 Dos tardes con Franz Kafka.

Beatriz Miguel, presidenta de LIBRIS, explica que "tras el éxito obtenido en la edición anterior volvemos con mucha ilusión. Pondremos a disposición del público más de medio millón de libros al alcance de todos los bolsillos y de todas las temáticas, tanto en ediciones de bolsillo y libros descatalogados, como en ricas y cuidadas encuadernaciones; desde el más curioso libro infantil, pasando por ediciones de época de autores del Siglo de Oro, hasta sencillas revistas antiguas".

El pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente se ha encargado nuevamente de diseñar el cartel para esta edición, que conmemora el 160 aniversario de Alicia en el país de las maravillas, la icónica obra de Lewis Carroll.

Además, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se ha impulsado una baraja literaria, que este año rinde un homenaje a destacados personajes de la literatura universal. Las 55 cartas de la baraja de póquer están agrupadas por grandes temas de la literatura: Infantil y Juvenil, Literatura romántica, Aventura y Terror.

Ilustrada también por Fernando Vicente y realizada por Naipes Heraclio Fournier, se podrá adquirir en la caseta de información de la feria.