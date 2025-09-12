Marc Colell gana el Premio de Novela Café Gijón 2025 por 'Las crines'

El escritor catalán Marc Colell fue proclamado este viernes ganador del Premio de Novela Café Gijón 2025 por Las crines, una obra que, según el acta, "convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa". El galardón, dotado con 20.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón, consagra un título que Siruela publicará en enero de 2026.

La presidenta del jurado, Mercedes Monmany, ha leído el fallo y resaltado: "La novela narra el doble viaje de su protagonista hacia el corazón de la Pampa argentina y al mismo tiempo hacia el interior de sí mismo. Lo externo y lo íntimo, la tierra, la memoria y la observación social se entrelazan para componer un relato de descubrimiento y transformación con una prosa poética y precisa".

A su lado, Ricardo Menéndez Salmón abundó en esa idea y recalcó el "doble movimiento" que sostiene el libro: "Todo empieza con un viaje, incluso antes del verbo, como escribió Yorgos Seferis. Marc nos ha regalado un viaje exterior, a un mundo que para él era desconocido, de una fisicidad muy marcada; y también un viaje interior de un hombre desencantado que acaba transformado. Es un libro magníficamente escrito, muy plástico y con momentos de gran belleza".

Colell, que nació en Barcelona pero vivió seis años en Argentina, ha confesado la dificultad de contener la emoción al recibir el premio: "Me va a costar expresar el agradecimiento y la emoción porque es muy, muy grande. Muchísimas gracias por este impulso, gracias por esta dedicación a las letras".

El escritor ha relatado que la novela surgió del asombro que le produjo el paisaje argentino: "La novela está ambientada en el campo argentino, un territorio que conocí primero a través de los viajes y que me produjo un asombro enorme. Recuerdo la primera vez que leí el Martín Fierro: las palabras gauchas eran completamente extrañas, tenía que buscar un glosario. Después, al vivir allí, esas palabras cobraron sentido, dejaron de ser cadenas de sonidos. El paisaje penetró en mí y luego yo penetré en el paisaje. Lo hice carne y lo hice palabra".

Las crines, añadió, nace también de una reflexión sobre la soledad y el silencio: "Siempre se escribe en soledad. Recuerdo el momento exacto en que me senté a escribir las primeras palabras de esta novela. Era un acto solitario, casi una conjura de comunicación futura. Algún día esas mismas palabras, gracias a otras personas, llegarían a los lectores. Entonces esa soledad inicial se transforma en otro silencio: el del lector que recibe el texto en su casa. Espero que sea una novela que guste, que acompañe".

El representante de Siruela celebró la incorporación de Colell al catálogo de la editorial: "Todos los años el libro ganador del Café Gijón se convierte en uno de los títulos estrella de nuestro catálogo. Lo esencial de nuestro trabajo es descubrir voces y ayudar a darlas a conocer al mayor número de lectores posible. Este premio nos lo recuerda". Recordó además la figura de José María Guelbenzu, fallecido recientemente, quien hizo posible la relación entre la editorial y el premio.

El propio recuerdo de Guelbenzu impregnó la ceremonia. Monmany evocó cómo, apenas semanas antes de su muerte, el escritor le escribió para preguntarle qué le había parecido su última novela. "Me pareció espléndida, le dije. Era un retorno a Broyles cargado de pasión y de personajes maravillosamente definidos. Él me respondió que era lo mejor que había escrito en toda su vida. Lo estremecedor es que falleció poco después".

El acto, celebrado en el Café Gijón, reunió a editores, escritores y representantes del Ayuntamiento, que anunciaron nuevas inversiones culturales y reivindicaron la tradición del galardón, nacido en 1949 como réplica del Nadal en torno a las tertulias de Fernando Fernán Gómez.

A lo largo de sus 75 años de historia ha premiado a nombres como Carmen Martín Gaite, Ana María Matute o Eduardo Mendicutti. Este año, además, se rindió homenaje a Martín Gaite en el centenario de su nacimiento.

Marc Colell se suma ahora a esa nómina con una obra que es, a la vez, viaje y confesión, cartografía de un territorio real y mapa de una transformación íntima. "La soledad y el silencio", concluye, "son el punto de partida de cualquier escritura, pero también la promesa de que alguien, en otro lugar y en otro tiempo, leerá esas palabras y las hará suyas".