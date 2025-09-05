Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

La dramaturga Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 por su obra L’imperatiu categòric (Arola), según la propuesta del jurado reunido hoy. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado L’imperatiu categòric (El imperativo categórico) por “la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa, con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva.

Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg retrata la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas”.

El premio, en su anterior edición, reconoció a María Velasco, y se suma así a una amplia lista de dramaturgos distinguidos en los últimos años, entre quienes figuran Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga y Angélica Liddell, entre otros.

Szpunberg es dramaturga y profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona. Su debut autoral llegó en 1998 con la obra Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo), que mereció un accésit del Premio María Teresa León y fue seleccionada por el Royal Court Theatre de Londres, donde participó en la residencia internacional del año 2000.

La obra se estrenó en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002, y marcó el inicio de una trayectoria con estrenos en festivales y teatros nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera, Szpunberg ha colaborado con diferentes coreógrafos, firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, dirigido espectáculos y escrito piezas para radio e instalaciones sonoras.

Destaca también su implicación en proyectos de teatro y educación, además de su labor docente en instituciones especializadas. En 2013 fue distinguida con el Premio Max a la autoría teatral catalana.

Entre sus obras figuran títulos como Esthetic Paradise (Sala Beckett, Festival Grec 2004), La màquina de parlar (Sala Beckett 2007 y 2022 y Teatro Maldà 2017), El meu avi no va anar a Cuba (Festival Grec de Barcelona 2008), La marca preferida de les germanes Clausman (Tantarantana Teatre 2010 y Sala Beckett 2019), Boys don’t cry (Teatre Lliure, Festival Grec 2012), L’onzena plaga (Teatre Lliure 2015, nominada a los Premis Butaca), y Balena blava (TNC 2018).

En 2022 estrenó El pes d’un cos en el TNC y el Centro Dramático Nacional, y firmó el libreto para la ópera La gata perduda en el Gran Teatre del Liceu. En 2023 estrenó Mal de coraçon en el TNC.