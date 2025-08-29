El nuevo Capitán Alatriste de Pérez-Reverte y la novela de Woody Allen lideran una suculenta rentrée literaria

La nueva rentrée literaria nos ha cogido con el ánimo por las nubes. El mercado editorial en España ha experimentado una notable recuperación y crecimiento sostenido en los últimos 11 años, alcanzando en 2024 una facturación que supera los 3.000 millones de euros, según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Se trata de una cifra que no veíamos desde antes de la crisis económica de 2008.

En nuestro país, además, al parecer el 70,3% de la población es lectora de libros. Sin embargo, hay quien sospecha de este dato. No por su veracidad, sino por la realidad que encierra. El crítico Ignacio Echevarría se ha manifestado al respecto en más de una ocasión en su columna Mínima molestia, la más longeva de esta revista. Como bien apunta, en los datos de estos informes "no entran en consideración cuestiones relativas al contenido de la lectura".

Es aquí donde regresa, como siempre, el viejo debate del best-seller y el libro de prestigio. Pero más allá de la polémica, que ahora no viene al caso, es interesante señalar la ingente cantidad de libros que se publican en España. El catálogo editorial alcanzó los 949.066 títulos vivos en oferta en 2024, un 6,1 % más que el año anterior. La recta final del año suele ser, además, la más prolífica, y en esta rentrée no faltan regresos muy esperados ni debuts sorprendentes.

Ficción española

La nueva entrega del Capitán Alatriste es lo más suculento de la ficción en nuestro país y aterriza en librerías el 3 de septiembre. Arturo Pérez-Reverte vuelve catorce años después a las peripecias del veterano soldado de los Tercios de Flandes con Misión en París (Alfaguara), ambientada en una Francia convulsa. Alatriste, Francisco de Quevedo y Sebastián Copons se ven arrastrados a una nueva y arriesgada misión secreta, urdida por el conde-duque de Olivares.

También en clave histórica, Santiago Posteguillo publicará el 21 de octubre Los tres mundos (Ediciones B), la tercera entrega de La conquista de las Galias por Julio César. Javier Castillo es otro de los autores superventas que protagonizan la rentrée, en esta ocasión con la novela El susurro del fuego (Suma de Letras), cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de octubre.

La nómina de autores de novela española está encabezada por dos veteranos imprescindibles. Uno es Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2024, que publica El vigía de las esquinas (Galaxia Gutenberg, 5 de noviembre), y el otro es Julio Llamazares, que regresa con El viaje de mi padre (Alfaguara, 25 de septiembre), un texto memorialístico en el que se remonta a los años más duros del siglo XX.

Además, otro puñado de escritores que atraviesan su plenitud creativa abrillantan la rentrée de novela nacional. Elvira Navarro (La sangre está cayendo al patio, Random House, 2 de octubre), Jon Bilbao (Antes del volcán, Impedimenta, 6 de octubre), Juan Tallón (Mil cosas, Anagrama, 1 de octubre), Isaac Rosa (Las buenas noches, Seix Barral, 3 de septiembre), Ana Merino (El camino que no elegimos, Destino, 19 de noviembre) y Manuel Jabois (La víspera, Alfaguara, 16 de octubre), entre otros.

Además, el siempre original Juarma vuelve al Universo Villa de la Fuente, del que surgió la celebrada Punki, con una nueva entrega: Poética de la destrucción (Blackie Books, 10 de septiembre). Por otro lado, Seix Barral reedita de nuevo a Enrique Vila-Matas, pero esta vez su libro, Exploradores del abismo, se complementa con dos textos inéditos incluidos en el mismo volumen: Una novela oblicua y La Buenaventura. Se publicará el 8 de octubre.

Al otro lado del charco, las obras de ficción más esperadas corresponden a autores de primer nivel: Mariana Enriquez con la novela Cómo desaparecer completamente (Anagrama, 3 de septiembre), Martín Caparrós con BUE (Random House, 6 de noviembre), Pilar Quintana con Noche negra (Alfaguara, 10 de septiembre) y Eduardo Sacheri, con Qué quedará de nosotros (Alfaguara, 6 de noviembre)

Vale la pena no alejarse aún de la ficción para consignar tres libros de relatos de escritores españoles que habrán generado altas expectativas entre los amantes del género. Cristina Fernández Cubas, reconocida con el Premio Nacional de las Letras en 2023, vuelve a las librerías con Lo que no se ve, una compilación de cuentos editada por Tusquets, sello que la ha acompañado en buena parte de su trayectoria.

Destino hará lo propio con Lorenzo Silva, que reúne los cuentos escritos entre 1984 y 2024 en Afanes sin provecho (26 de noviembre). Además, la escritora vasca Uxue Alberdi publicará la versión en castellano de Hetero el 10 de septiembre en Consonni, un año después de que Txalaparta alumbrara la versión original.

Ficción extranjera

En el ámbito internacional, el plato fuerte es, sin duda, la novela de Woody Allen. La editorial Alianza, que ya publicó sus memorias (A propósito de nada) en 2020, se encargará del lanzamiento de ¿Qué pasa con Baum? –el título de la obra en español–, que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre. Es la historia de un escritor judío de mediana edad que descubre un secreto sorprendente que puede cambiar su vida cuando atraviesa un momento de crisis matrimonial. Podría ser la sinopsis de una de sus películas, pero se trata nada menos que de su debut en el género novelístico.

También se esperan grandes cifras de ventas en las obras siempre intrigantes de Ken Follett (El círculo de los días, Plaza & Janés, 23 de septiembre), John Grisham (La viuda, Plaza & Janés, 20 de noviembre) y Jo Nesbø (Minnesota, Reservoir Books, 23 de octubre).

Además, aparecen en las librerías españolas dos ganadores del Nobel de Literatura. Vaim (Random House) es la primera novela que publica Jon Fosse desde que le concedieron el preciado galardón y saldrá el 9 de octubre. Abdulrazak Gurnah, por su parte, vuelve con Un largo camino (Salamandra, 2 de octubre).

También hay otros escritores que siempre suenan en las quinielas de la Academia Sueca y publican sus nuevas obras este otoño. Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada, publica el 6 de noviembre el Libro de mis vidas en Salamandra, mientras que Mircea Cartarescu reaparece con Los conocedores (Impedimenta, 13 de octubre). La prolífica Joyce Carol Oates se descuelga con un doblete: El señor Fox (Alfaguara, 25 de septiembre) y Arroyo Flint Kill (Altamarea, 29 de octubre).

Uno de los regresos más esperados es Chimamanda Ngozi Adichie. La autora de Todos deberíamos ser feministas, un ensayo que caló muy hondo en la comunidad internacional hace ya una década, publica la monumental novela Unos cuantos sueños el 4 de septiembre en Random House.

Además, estaremos muy atentos a las novelas Me llevaré el fuego (Cabaret Voltaire, 10 de septiembre), de Leila Slimani, Gliff (Nórdica, 20 de octubre), de Ali Smith, y Una mujer a quien amar (Galaxia Gutenberg, 17 de septiembre), de Theodor Kallifatides. La de Kallifatides tiene, como siempre, una pulsión autobiográfica.

Ensayo español

Si la No ficción es la moda en la literatura a nivel planetario, en España somos uno de los grandes valedores. No hay mes que no aparezcan títulos de pensadores, historiadores o cronistas con algo interesante que contar. Pero, sin duda, son las memorias las que se llevan la palma. Independientemente del tono, unas veces más lírico y otras más periodístico, el recuento de experiencias vitales nos fascina.

Las de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, apuntan a ser especialmente jugosas. Tras la publicación en 2021 de Palabra de director, el 24 de septiembre llega a las librerías el segundo tomo, Por decir la verdad (Planeta), que recoge su peripecia profesional desde 2004 hasta 2015.

Ese mismo día, el 24 de septiembre, tiene lugar el lanzamiento del libro autográfico de Andrés Trapiello, que también repasa su particular "vida política" en Próspero viento (La Esfera de los Libros). La obra de David Trueba sugiere una similar ambición literaria en Mi 69 (Anagrama, 8 de octubre), mientras Julia Navarro dedica, a la manera de una carta de amor, su libro a los animales: Cuando ellos se van (Plaza & Janés) verá la luz el 13 de noviembre.

Por su parte, Nevenka Fernández se ha decidido a contar su historia tras el lanzamiento del documental de Netflix y la película de Icíar Bollaín (Soy Nevenka, 2024), en la que ambos se hacían eco del tortuoso camino que supuso para la exconcejala denunciar al entonces alcalde de su municipio por abuso sexual. Su experiencia, al fin contada por ella misma, se llama El poder de la verdad y se publicará el 10 de septiembre en Ediciones B.

No faltarán, por supuesto, los textos puramente ensayísticos como el del siempre irreverente Juan Soto Ivars. Esto no existe. Una mirada crítica a la ley contra la violencia de género se publicará el 13 de noviembre en Debate y Arte parece, plátano es (Taurus), de Laura Revuelta, llegará el 4 de septiembre.

También apuntan a ser polémicos El caso Nóos (Roca Editorial, 18 de septiembre), escrito por el mismo juez José Castro, y Guerra sucia. De Franco a los GAL (Plaza & Janés, 23 de octubre), del periodista Manuel Cerdán. En esta línea, Patricia Simón publica Narrar el abismo. Periodismo de conflictos en tiempos de impunidad (Debate, 4 de septiembre).

La historiografía está copada por grandes nombres como Juan Eslava Galán (Amor y sexo en España contado para escépticos, Planeta, 22 de octubre), José Luis Villacañas (Senderos que se bifurcan, Arpa, noviembre), que propone una historia alternativa de Occidente, Miguel Ángel del Arco (La hambruna española, Crítica, 17 de septiembre), Enrique Faes (El agente suizo. Fuga de capitales en la España de Franco, Galaxia Gutenberg, 25 de septiembre)...

Aunque en clave testimonial, será también enjundioso el libro Reflejos de mi tiempo, de Gregorio Marañón y Bertrán de Lis (Galaxia Gutenberg, 22 de octubre), con prólogo del mencionado Pedro J. Ramírez. Y, desde el punto de vista científico, el tercer volumen de Historia de la física cuántica (Crítica, 26 de noviembre), del académico e historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron.

El pensamiento filosófico está representado en las obras de Javier Gomá (Fuera de carta. Degustaciones filosóficas, 19 de noviembre), Juan Arnau (El viajero mental. Experiencia psicodélica y mente extendida, noviembre), ambas en Galaxia Gutenberg, y Carlos Granés (El rugido de nuestro tiempo, Taurus, 10 de septiembre). Además, la poeta Yolanda Castaño propone su particular visión del conflicto entre la creación y el trabajo en Economía y poesía: rimas internas (Páginas de Espuma, 10 de septiembre).

Ensayo extranjero

Lejos también de la ficción, algunos de los libros que han despertado más expectativas en la comunidad extranjera son la biografía de Mario Vargas Llosa, de Gerald Martin, que llegará el 20 de noviembre bajo el sello de Debate, y El Partenón, el nuevo libro de Mary Beard, una de las historiadoras más influyentes del mundo. Lo publicará la editorial Crítica el 12 de noviembre.

Entre otros grandes nombres del ensayo internacional, encontramos a Noam Chomsky, que publica en Altamarea Por un futuro habitable el 15 de octubre, y Julian Barnes. El lanzamiento de Mis cambios de opinión (Anagrama), del escritor británico, está previsto para el 25 de septiembre.

El hispanista Henry Kamen, compatriota de Barnes aunque residente en Barcelona, publicará Las dos Españas (Espasa) el 24 de septiembre. También británico, el reputado historiador Dominic Lieven publica Rusia contra Napoleón. La batalla por Europa (1807-1814) el 17 de septiembre en Acantilado.

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy se ocupan de La nueva era del kitsch (Anagrama, 17 de septiembre) y la escritora superventas Andrea Marcolongo de El arte de correr (Taurus, 10 de septiembre). Por su parte, Fred Vargas, la novelista noir que fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2018, se inmiscuye en el ecologismo con el libro Calor y hambre. La humanidad en peligro, que publicará Siruela el 22 de octubre.