Viaje hasta los secretos más íntimos de Jane Austen: "Este es uno de los lugares más importantes del Reino Unido"

Dicen que la historia de un gran país la construyen los nombres ilustres que escriben sus historias más brillantes. Inventores, artistas, generales condecorados, políticos... y como no, sus escritores. Por ello, es imposible entender la historia de una nación como el Reino Unido sin figuras como la de Jane Austen (Steventon, 1775).

La novelista británica, una de las personalidades más destacadas de la época georgiana en el ámbito de la cultura, está considerada una institución en la tradición literaria de su país. Por ello, tiene su hueco entre los más grandes de la novela inglesa.

Sus obras no solo han sido estudiadas por su valor académico, sino también por su carácter transgresor y es que Jane Austen está considerada una pionera dentro de las letras europeas. Su amplio abanico de trabajo ha llegado hasta nuestros días ya que, a pesar de ser considerada una autora conservadora, hoy en día es para muchas mujeres un símbolo del feminismo.

Lo que más destaca de sus obras son la ironía y la comicidad con las que enmascara situaciones duras e impactantes, siempre girando en torno a protagonistas que viven una historia de amor y desamor hasta el matrimonio, una institución clásica puesta hoy más en duda que nunca.

Ahora, en este 2025, se cumplen 250 años del nacimiento de la escritora británica y hemos visitado de la mano de Audible uno de los lugares más importantes de la vida de la novelista. Se trata del Jane Austen's House Museum.

Este rincón que mitifica y destaca la figura de Austen se encuentra situado en la misma cabaña donde vivió la escritora desde 1809 hasta 1817. Esta residencia se encuentra en el municipio de Chawton, en Hampshire (Reino Unido), donde permaneció hasta poco antes de su muerte.

Jane enfermó a comienzos de ese año y fue trasladada a Winchester donde recibió tratamiento médico hasta su fallecimiento, en el mes de julio, víctima de la enfermedad de Addison. Tras legar todo su patrimonio a su hermana Cassandra, se marchó en completa paz: "No quiero más que la muerte", dijo.

Actualmente, sus restos descansan en la catedral de Winchester, pero su legado ha traspasado fronteras y su ironía sigue inspirando siglos después a novelistas de todo el mundo.

Sin embargo, los mayores secretos sobre su vida y sobre su talento se encuentran entre las paredes de los lugares que habitó como su humilde cabaña de Chawton, en la que dio sus últimos pasos.

El legado de Jane Austen

Tras la muerte en 1805 de George, padre de Jane Austen, la familia quedó marcada por la precariedad económica. Por ello, Jane y su hermana Cassandra se vieron obligadas junto a su madre a buscar un nuevo acomodo donde poder vivir.

Primero se mudaron a Southampton, donde vivían cerca de sus hermanos Frank y Charles, quienes trabajaban para la marina y quienes ayudaban con su salario a la subsistencia de la familia. Sin embargo, tan solo tres años después, se mudaron al municipio de Chawton.

Este es un pequeño pueblo situado entre Alton y Winchester y que pertenece al condado de Hampshire, al igual que Steventon, su lugar de nacimiento. Allí residieron en una humilde casa propiedad de su hermano Edward.

Aquella cabaña que vio escribir a Jane Austen sus últimas líneas es hoy un interesante museo en el que se puede conocer al completo cómo era la vida de la controvertida y afamada novelista. Pero también descubrir algunos de sus secretos mejor guardados.

Vista del patio de la casa de Jane Austen en Chawton. Borja Sánchez EL ESPAÑOL Chawton

Este medio ha visitado esta particular casa de la mano Audible en la que no falta un solo detalle y en la que te puedes llevar un 'pedacito' de la historia de la novela británica, ya que junto a la vivienda hay una gran tienda con productos exclusivos relacionados con la vida de Jane.

Este pequeño rincón del condado de Hampshire provoca veneración entre los británicos, ya que tal y como explica a este periódico Lizzie Dunford, directora del museo, "este es uno de los lugares más importantes de todo el Reino Unido" desde un punto de vista académico y cultural.

Y es que, aunque quizás el nombre de Jane Austen no haya trascendido a nivel mundial tanto como el de genios como William Shakespeare, para sus seguidores se sitúa dentro de un selecto club en el que aparecen también figuras como Charles Dickens, Agatha Christie o George Orwell.

Tras mudarse a esta casa en la que la familia disponía de un pequeño jardín donde Jane daba rienda suelta a su imaginación, escribió obras como Sentido y sensibilidad, la cual se publicó con autoría anónima. Esta fue la primera de una serie de novelas que catapultaron la fama de la escritora británica.

Después llegó la que seguramente sea una de sus obras cumbres, Orgullo y prejuicio, para dar paso después a otras creaciones como Mansfield Park, Emma o Persuasión. El éxito de muchas de estas novelas invitaron a Austen a seguir escribiendo.

Así fue como comenzó Sandition, una obra que no llegó a terminar por culpa de sus problemas de salud. Y es que sus creaciones continuaron hasta después de su muerte, cuando se publicaron obras como La abadía de Northanger.

A pesar de su prolífica carrera, el no reconocimiento directo de la autoría de todas estas maravillas de las letras británicas provocó que el epitafio que figuraba en su tumba de la catedral de Winchester no la reconociera como autora de sus conocidas novelas.

Sin embargo, esto cambió en el año 1872, después de que su sobrino James Edward Austen-Leigh publicara sus Memorias. Tras aquella revelación se añadió una nueva placa que sacaba a la luz su condición de escritora, dejando ya una cita recordada para siempre.

La tumba de Jane Austen en la catedral de Winchester. Borja Sánchez EL ESPAÑOL Winchester

"Abrió su boca con sabiduría y en su lengua reside la ley de la bondad". Aquella frase fue el preludio de lo que décadas después conseguiría la figura de Jane Austen, una escritora que rompió barreras y constructos arcaicos: "Esta casa es un lugar muy especial".

"Aquí se creó un legado cuya influencia ha llegado a muchos mundos". Y es que las obras de Austen no solo se han editado y publicado hasta la saciedad, sino que han llegado hasta medios como el cine o incluso los audiolibros.

La casa de Jane Austen en Chawton

Tal y como transmite Lizzie Dunford, "este es un lugar precioso en el que se puede respirar la atmósfera que inspiró a Jane". Y es que hoy en día allí se recrea al milímetro cómo era la humilde vida de una de las escritoras más importantes de la historia del Reino Unido.

En su amplio jardín no solo podemos ver los lugares en los que los Austen descansaban, sino que incluso están recreadas hasta las ropas que las mujeres llevaban durante los siglos XVIII y XIX. Tendidas al sol en cuerdas como si Cassandra Austen acabara de hacer la colada.

La experiencia puede ser completa, ya que incluso hay opción de ponerse algunos de estos ropajes para terminar de empaparse de una historia que te atrapa desde el primer momento en el que pones un pie en la casa.

A partir de ahí, el recorrido por la casa nos lleva a diferentes estancias. Desde la acogedora cocina con su chimenea donde la madre de Jane cocinaba para la familia mientras la escritora tomaba algunas notas hasta su humilde cuarto de estar, donde todos se sentaban a leer novelas.

Esta era una costumbre que llevaron a cabo durante toda su vida. Es precisamente en esta habitación donde todavía se conserva un pequeño aparador donde Austen se sentaba para poner por escrito las ideas que rondaban su creativa imaginación.

Por toda la casa no faltaban las cartas que Jane escribía para muchos de los miembros de su familia. Especialmente para su hermana Cassandra, a la que siempre estuvo muy unida.

Otra de sus estancias más importantes, y que te lleva directo a la época georgiana, es el comedor donde la familia se sentaba a la mesa para comer y cenar, pero donde también se encontraba el lugar más especial de la casa. El rincón preferido donde Jane Austen se sentaba a escribir.

Algunas de las obras más grandes de la literatura británica surgieron en una pequeña mesa y una silla de madera un tanto destartalada mientras un gran reloj de pie marcaba las horas a su espalda. Poco más de dos metros cuadrados de humildad e introspección. Un despacho diminuto y sin paredes ni puertas donde Jane se sentía en la plenitud de su inspiración.

El rincón donde Jane Austen se sentaba a escribir en su casa de Chawton. Borja Sánchez EL ESPAÑOL Chawton

Subiendo las escaleras se pueden descubrir otro tipo de intimidades de Jane como sus espacios más personales, empezando por su cuarto. La que era su habitación, recreada al milímetro con el máximo detalle, cuenta con una réplica exacta de su cama y más elementos de su recatado vestuario.

Así, paseando por sus pasillos y estancias, entre sus muros de piedra endeble rematados con maderas que evidencian a la perfección el paso del tiempo, podemos seguir descubriendo rincones de lo que hoy es un templo de la literatura británica. E incluso descubrir objetos de la propia Jane como las telas de sus vestidos, los anillos de su joyero o incluso los pañuelos que usaba.

Además, a lo largo del viaje que se puede realizar en esta casa por los años más importantes de la vida de Jane Austen también se pueden descubrir de donde procedían muchas de las influencias que después le permitían crear sus geniales obras.

Y es que, por todos estos motivos, el Jane Austen's House Museum es un lugar icónico para los británicos y que bien merece hacer una parada en Chawton.