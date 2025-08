Conociendo desde dentro los estudios de Audible: "Hasta que no lo ves, no te das cuenta de todos los procesos que hay"

Amanece una mañana tranquila en Londres. Mientras el calor aprieta en España causando los estragos típicos del verano, la capital británica despierta y vive por unas horas un oasis de días soleados y temperaturas cálidas. Un remanso de paz entre sus mañanas grises repletas de lluvia.

Tras un breve paseo, en pleno corazón del Barbican, un edificio negro misterioso se dibuja en el horizonte de una calle sin salida. Impactante a la par que ecléctico. Son los estudios de Audible UK.

Este medio ha podido conocer cómo se hacen desde dentro las producciones sonoras de una de las empresas líderes en el mercado de la venta y producción de entretenimiento, información y programación educativa en formato de audio.

Unos estudios, considerados instalaciones de vanguardia, que se encontraban de celebración. Y es que este 2025 es un año muy importante para la empresa Audible. La compañía se encuentra de triple aniversario.

Ya hace un lustro desde su llegada a España, una década desde que aterrizó en Francia y también este mismo año celebra sus bodas de plata con el Reino Unido. 25 años de mucho trabajo y de triunfos para llegar hasta su posición actual: el éxito y la innovación sonora.

Audible desde dentro

Una vez cumplimentados los trámites protocolarios y rutinarios, nos adentramos de lleno en el universo de Audible. Unas oficinas modernas, con espacios diáfanos donde reina la tranquilidad. Como una paradoja de Zenón de Elea, ni un solo ruido donde brotan los sonidos.

Caminando por los pasillos del estudio se puede respirar ese aroma a creación y a transgresión. A trabajo del siglo XXI. Ese aura de querer cambiar la historia desde un prisma diferente. Es como volver al origen, a la palabra, a la radio, olvidándonos de la imagen, pero con la mayor sofisticación.

Tras conocer algunas de sus salas donde no faltan éxitos de la compañía apoyados codo con codo con premios en sus estanterías, llega el esperado momento de conocer los estudios. Ahí es donde de verdad nace, crece y se transforma Audible.

La sala de máquinas donde se hace el producto antes de que llegue a nuestros oídos. Y allí nos reciben figuras importantes de la compañía. Por un lado, Chris Jones, director de producción de Audible Europa. También Mariele Runacre, directora de producción y casting. Y por último Robin Morgan-Bentley, director de guiones dramáticos y ficción original.

Uno de los estudios de producción de Audible UK. Borja Sánchez EL ESPAÑOL Londres

Una vez hechas las presentaciones, llegaba el momento de aprender. Y sobre todo, de darle al producto el justo valor que merece. Y es que una de las grandes metas de Audible es que sus clientes no solo lo pasen en grande, sino que sean conscientes de todo el trabajo que hay detrás.

"Hasta que no lo ves, no te das cuenta de todos los procesos que hay". Y es que detrás de cada producción sonora hay un engranaje de piezas difícil de imaginar. Sobre todo porque muchas veces no se le da la consideración justa a lo que forma un producto de este tipo.

Una de las máximas de Audible, explicada justo desde dentro de uno de sus estudios de grabación, con los micrófonos, los atriles y los auriculares de testigos, es que todos los sonidos son importantes, no solo los momentos claves. La combinación de todo da lugar a esa nueva realidad.

Tan trascendentales son todos los momentos que hasta los silencios tienen más importancia de la que creemos. A través de ellos se crean emociones y por eso también hay que saber generarlos.

Una vez dejado atrás el estudio de grabación y dentro ya de la sala de máquinas, pudimos sentir una experiencia de sonido 360º, tal y como sucede en la vida real. Desde allí, los responsables de Audible confiesan cuál es su objetivo: crear películas con los ojos cerrados, pero con la mente abierta.

Eso es lo que intentan, y consiguen hacer, en Audible, con la mayoría de sus funciones. Especialmente con sus famosas ficciones sonoras, seguramente el producto que más ha trascendido dentro de su amplio catálogo.

Hablan los expertos

Después de disfrutar de algunos ejemplos de producciones de Audible desde su propio estudio de producción y postproducción, llegó el momento de aprender de los expertos. Quienes realmente hacen de Audible cada día una de las mayores referencias en el universo de los sonidos.

Tanto para Chris, para Mariele como para Robin, su trabajo, visto como una recopilación de sonidos para crear algo con total sentido, es "pura artesanía". A pesar de que está hecho con las máquinas más avanzadas del sector.

La calidad de los productos de Audible se explica desde la atención a todos los pormenores. "Una respiración o una sonrisa pueden darte un detalle de una historia que marque la diferencia", explica la propia Mariele Runacre.

Gracias a este trabajo concienzudo, en Audible intentan hacer posible lo imposible, es decir, que los sueños se hagan realidad, como cuenta Chris Jones: "Conseguimos transportar a la gente a universos increíbles".

Uno de los estudios de grabación de Audible UK en Londres. Borja Sánchez EL ESPAÑOL Londres

En la rama de las ficciones sonoras, sin duda uno de los pilares de la producción de Audible a nivel mundial, el proceso por el cual se consigue una pieza nace desde diferentes vertientes. Uno de ellos es la siempre difícil elección de los actores que interpretan a los personajes.

La clave en la elección de un reparto es que ellos tienen que ser los elementos que hagan conectar una historia como los eslabones de una cadena. Trabajo del que se encarga Mariele Runacre, directora de producción y casting.

El éxito de Audible

Como en cualquier gran proyecto, hay una parte del éxito que se basa en la prueba y en el error. Los ensayos son necesarios y la virtud está en pulir cada detalle hasta conseguir el objetivo. Por ello, desde Audible no esconden que sus victorias también nacen de algunas derrotas.

Así lo cuenta Robin Morgan-Bentley: "Todo comienza con experimentos, pero en Audible encuentras un equipo que trabaja con pasión y que hace crecer esto. Así hemos visto esa evolución". Y es que la empresa norteamericana se ha ido ganando su éxito desde el esfuerzo.

No obstante, desde la compañía concuerdan en que el momento de gran explosión de su mercado llegó hace pocos años. "La pandemia hizo crecer las escuchas, pero no solo en empresas como Amazon", cuenta Chris Jones.

Lo que nació siendo una alternativa a las producciones audiovisuales que nunca competiría en su misma liga, hoy es un fenómeno imparable: "Los audios son un producto muy creativo y por eso atraen incluso a estrellas de Hollywood para hacerlos, porque se sienten libres".

Para muchas de estas estrellas es una manera de reformular su labor interpretativa, tal y como explica Mariele Runacre: "La velocidad de crecimiento de la marca hace que mucha estrellas se acerquen".

Desde su fundación en 1995, la línea ascendente de Audible ha sido constante. Actualmente, está concebida como una plataforma que ofrece audiolibros digitales, programas de radio y televisión e incluso podcasts.

Sin embargo, su notable crecimiento le ha hecho llegar también hasta la prensa, ya que la compaía ofrece versiones en audio de algunas revistas y periódicos como The New York Times o The Wall Street Journal.

Y una premisa fundamental de este éxito es haber sabido tomar su espacio en el mercado del entretenimiento para asentar sus bases y a partir de ahí expandirse: "Es muy importante el proceso de elaboración porque en una película tienes la imagen para situar".

"Por ejemplo en una conversación, ves a las personas que hablan. Pero en el audio todo va a través de los sonidos". Y los sonidos son, para Audible, lo que mueve el mundo, ya que sin ellos estaríamos completamente aislados de todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Audible también es emoción

Para terminar esta enriquecedora visita de los estudios de Audible UK en Londres, era de justicia conocer la otra clave del éxito de la empresa norteamericana. Y es que Audible no solo es líder en números —es el mayor vendedor y productor de audiolibros descargables con una oferta que supera los 425.000 títulos— sino también en emociones.

"Es un momento muy especial cuando ves las emociones de la gente, cuando ríen o cuando lloran, porque notas que el guion y todo el trabajo cobra vida. Es como un bebé al que ves crecer y dar pasos", explica Chris Jones.

Para conseguir transmitir esa emoción hasta sus oyentes, Audible no deja ningún detalle suelto. Y recrea todo cuanto necesita. Por ello, tal y como cuentan, una de las partes más divertidas, y a la par interesantes, de una producción es ir a los lugares en los que está ambientada.

Allí recogen sonidos 100% reales para recrear el ambiente perfecto y mezclarlo con la grabación del estudio. Solo así consiguen esa misión de teletransportar al escuchante de la que hablaba Chris Jones, director de producción de Audible Europa.

Pero este nivel de detalle no solo se consigue fuera del estudio, en lo que digamos podría ser la vida más real de una ficción, sino que también se genera con un buen trabajo de base y de campo desde el micrófono.

Por ello, en Audible son defensores de hacer todo lo posible para que los actores graben juntos, ya que casi siempre marca la diferencia. No obstante, como bien explica Mariele Runacre, el talento de los intérpretes también permite esa flexibilidad para crear un balance perfecto entre lo que se quiere y las posibilidades que hay. Todo, sin devaluar el producto, dotándolo del mayor sentido y emoción.