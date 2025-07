Juan Bonilla, escritor: "Hay un afán incomprensible por confundir 'lo poético' con lo bonito"

¿Qué libro tiene entre manos?

Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo, de Antonio Elorza, y Azorín, de Francisco Fuster.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, de Allen Carr, y el temario oficial de la DGT.

Si no hubiera podido ser escritor, ¿qué hubiera querido ser?

Un río. El Guadalquivir.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

Cualquiera que suceda en los próximos tres siglos.

Los días pueden ser heterónomos. ¿Y los poetas, también? ¿Sería concebible?

Inevitablemente, dado que todos estamos sometidos a poderes que nos impiden el libre desarrollo de nuestra naturaleza, me temo que heterónomos somos hasta los autónomos.

¿El empleo de la rima corresponde a una voluntad de ir a la contra?

En realidad, es una exigencia médica: para caminar seis kilómetros/hora y no estar mirando el reloj y las pulsaciones, me propongo componer algo, y la rima ayuda al ejercicio. El 99 % de las veces me vuelvo sin un solo verso que merezca la pena.

También hay juegos de palabras, ironía… ¿Por qué han ido desapareciendo estos recursos de la poesía en los últimos años?

Nos tomamos demasiado en serio y hay un afán incomprensible por confundir “lo poético” con lo bonito. Wittgenstein ya dijo que “lo bonito no puede ser bello”.

De no haber sido por la “prescripción facultativa”, ¿se veía a estas alturas celebrando la vida?

Ni siquiera me veía a estas alturas, y solo por eso dan ganas de celebrar.

¿Diría que existe relación entre la conciencia del paso del tiempo y la reivindicación de la clase media?

Sí, pero hay que tener en cuenta que esa reivindicación procede de un ascenso de categoría. Si hubiera bajado de la clase alta a la clase media, esta me parecería basura, supongo.

Desde el Premio Nacional de Narrativa, no ha vuelto a publicar una novela. ¿Qué ha sido de Chavea?

En ella estoy. No hay prisa.

Un disco/canción que se haya puesto en bucle estos días.

Para ti, de Fernando Márquez ‘El Zurdo’. The Man I Am, de Tim Scott McConnell.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

La ciudad es nuestra.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguanta ni un minuto?

No estaría un minuto en El show de Truman (que es una obra maestra). En cuanto a vivir en una película, se está mejor fuera para ver las que puedas. Si hay que elegir, Boyhood, de Richard Linklater.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

¿Malestar psicosomático ante la belleza? Ni de coña.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

La importancia que se da, a pesar de lo evidente de su insignificancia. La impunidad de los amiguismos.

Una obra sobrevalorada.

Cuando una obra que han puesto por las nubes me parece defectuosa, me culpo a mí por no haberla gozado como otros. Los envidio.

Un placer cultural culpable.

Supongo que Stephen King, al que le daría el Nobel este mismo año.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Viendo los vídeos que hacen con IA protagonizados por políticos, la IA es también creación artística.

España es un país…

Con muchísima suerte y poca capacidad para valorarla.