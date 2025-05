Nueva York ilumina el Retiro: la Feria del Libro de Madrid 2025 se abre al otro lado del océano Atlántico

La Feria del Libro de Madrid inaugura el próximo 30 de mayo su 84.ª edición, marcada por una intensa vocación internacional. Bajo el lema "Nueva York se escribe en español", la FLMadrid25 propone un diálogo entre dos ciudades, dos tradiciones literarias y un mismo idioma que conecta generaciones y geografías.

Será, como siempre, en el emblemático Parque de El Retiro, donde este año se instalarán 365 casetas, seis más que el año pasado, y más de 1.100 sellos editoriales representados.

Las librerías madrileñas siguen siendo el corazón de la Feria: 121 casetas corresponden a librerías de la capital —59 especializadas y 62 generalistas—. Se suman, además, 214 casetas de otros sectores, 17 de instituciones y organismos, y 13 de distribuidoras.

La organización ha querido dar un impulso a la diversidad editorial con espacios específicos como Archipiélago y Mar de Ideas, que acogerán a editoriales independientes de toda España. La Plaza de la Ciencia y las Universidades también cobra especial protagonismo, reuniendo publicaciones de 49 universidades a través de la UNE y otras instituciones académicas.

Nueva York es, este 2025, más que una ciudad invitada: es el hilo conductor de la programación. La literatura escrita en español al otro lado del Atlántico protagonizará más de 400 actividades bajo dos grandes ejes temáticos: "Los afectos y la ciudad" y "Ciudad mosaico".

Entre los autores invitados destacan Eduardo Lago, Carmen Boullosa, María Negroni y Junot Díaz, quienes reflexionarán sobre cómo las ciudades construyen nuestras emociones y lenguajes.

Este esfuerzo transatlántico no hubiera sido posible sin la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Nueva York (FILNYC), la City University of New York, la Universidad de Columbia y otras entidades. Como explicó Eva Orúe, directora de la Feria, "Nueva York es la ciudad de las más de 700 lenguas, donde el 30% de los habitantes tiene el español como lengua materna."

Cartel oficial de la 84ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Coni Curi

El cartel de esta edición, firmado por la ilustradora argentina Coni Curi, recoge simbólicamente esa conexión: un oso —símbolo de Madrid— observa soñador el skyline iluminado de Nueva York. Un abrazo cálido, sin dobleces, entre dos mundos que se reconocen en el idioma.

Destacan charlas sobre el vínculo entre literatura y ciudad, mesas redondas sobre migraciones y lenguas, recitales poéticos, programas infantiles y homenajes a figuras como Federico García Lorca, Ana María Matute y Paul Auster. Además, se celebrará el primer Encuentro Profesional de Traducción y se reforzará la presencia de pódcast y formatos audiovisuales en la programación.

Desde el punto de vista logístico, la feria mantiene los horarios habituales: de lunes a jueves, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y los fines de semana, hasta las 22:00. Además, vuelve a apostar por la inclusión, con carteles accesibles gracias a la ONCE y actividades diseñadas para todos los públicos.

Otro de los pilares de esta edición es la sostenibilidad. En colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, se han diseñado las zonas de firmas siguiendo criterios de construcción sostenible. Por otro lado, WiBLE ofrece 12 euros de descuento en carsharing para fomentar el transporte público.

La edición anterior

La Feria del Libro de 2024 cerró con cifras récord que explican la ambición de esta nueva convocatoria. Según los datos oficiales, se vendieron más de 585.000 ejemplares, generando una facturación cercana a los 11 millones de euros. Se firmaron aproximadamente 7.000 libros, repartidos entre 2.600 autores.

Estas cifras confirman que la feria sigue siendo uno de los acontecimientos culturales más importantes de España, con un impacto que va más allá de las fronteras de Madrid. De hecho, como se ha mencionado en la rueda de prensa, "la feria se ha convertido en una sociedad de lectores que extiende sus redes al otro lado del charco".

En 2024, los visitantes también pudieron disfrutar de la renovación del paisaje urbano del Retiro, convertido en un "paisaje de luz y de conocimiento". La colaboración público-privada fue esencial para alcanzar ese éxito, con más de 70 patrocinadores implicados.

Entre las novedades que dejaron huella está el énfasis en las actividades profesionales y la apuesta por el Espacio Indómitas, dedicado a editoriales independientes y minoritarias. También fue fundamental la presencia de sellos internacionales y la programación de actividades accesibles.

Otro hito de 2024 fue la declaración de intención para reconocer a la Feria del Libro de Madrid como Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial, un proceso que ya está en su última fase.

Con estos precedentes, la FLMadrid25 se presenta como una edición que no solo aspira a superar cifras, sino a consolidarse como un puente literario entre España y América. Un espacio donde el español, en su diversidad y vitalidad, es el verdadero protagonista.