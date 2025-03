Omar Castro Villalobos contra el problema de la vivienda: Premio Loewe a la Creación Joven y a la poesía cívica

En su Poética del espacio (1957) escribió Gaston Bachelard que "la casa es nuestro rincón en el mundo" y analizaba allí los distintos espacios de la casa, del sótano a la guardilla, una idea de casa con una pluralidad de lugares que está lejos del hábitat del que se habla en esta obra. El título de este libro del peruano Omar Castro Villalobos (Lima, 1992), un poemario de verdadero interés, quede ya dicho desde el principio, lo anuncia con claridad: Habitación persona sola.

Habitación persona sola Omar Castro Villalobos Premio Loewe a la Creación Joven Visor, 2025

56 páginas. 12 €

La vivienda, el rincón propio en el mundo, es hoy para muchos una habitación. Lo es en Lima, o "lima", como se lee aquí dada la renuncia a las mayúsculas en los textos, pero lo es también, el lector lo sabe bien, en muchos otros lugares, entre otros, en España.

Y no ya conseguir una casa, sino una habitación, es un objetivo lleno de dificultades. Castro no habla por hablar sino que da datos: "pensar en lima / para alquilar una casa / ganar el sueldo más alto de latinoamérica / para 745 sueldos mínimos / para 62 años de trabajo / una casa de 100 metros cuadrados". Y para que no se tengan esos datos y otros por fantasiosos o falsos un dispositivo de notas al pie recoge las fuentes, algunas oficiales, de diversa naturaleza de donde se toman.

Así pues, textos anotados. Este dispositivo textual, que es marca de los trabajos académicos, del ensayo, raro en las narraciones, es muy raro en el discurso poético, que, cuando incluye notas, lo acerca al menos formalmente a aquellos por una parte, y, por otra, supone una ruptura de la linealidad de la escritura y de la lectura.

Otras de las notas sirven para dar la referencia de palabras de otros en el poema, como Walter Benjamin, Jean Paul Sartre, César Vallejo, Blanca Varela, o de la canción "Libre" de Nino Bravo entre otros, y así como en la poesía contemporánea es muy común la inserción de citas, no lo es ni con mucho el indicar las fuentes.

A las dificultades económicas hay que añadir otras varias más. El poema de título homónimo del libro recoge, con frases tomadas de anuncios de alquileres, de advertencias y de exigencias varias: "no se puede cocinar dentro de la habitación", "no mascotas", "prohibido lavadora", "mes adelantado sin garantía"; y otras frases publicitarias: "bien ventilada las ventanas dan a la calle" o "sumamente limpio".

Como queda claro por lo ya comentado hasta ahora, Habitación persona sola es poesía cívica, social si se prefiere, en cualquier caso poesía contemporánea y de todo punto interesante. "Reflexiones mientras levanto un brazo", cuyo subtítulo es "poema de amor", apunta: "tú me decías que la poesía es un acto de respiración y movimiento: / un polvo o un ejercicio aeróbico", a lo que sucede el paso de una manifestación, las bombas de humo, la policía, y a esto párrafos de una crónica de la matanza en Ayacucho en diciembre de 2022.

En "El paisaje de Lima", se lee "hay mar", "hay aves que vuelan en las plazas", notas descriptivas que se continúan con "hay un policía callado en casa esquina", "hay árboles" y enseguida "hay militares / y tanquetas", además de que se recuerda en otro texto que "el dictador murió sin decir perdón / y el estado le dio honores de estado".

Mirada plural, y llena de verdad y de poesía, la de Omar Castro Villalobos, que ofrece un fresco plural, como plural es la realidad. O mejor, por ser palabra que se repite en bastantes ocasiones, una fotografía, "una fotografía de lima / mi propia fotografía", que se lee como tal y a la vez como una sinécdoque del mundo, al igual que una habitación es una sinécdoque del mundo.