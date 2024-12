Más de 100 libros para regalar en Navidad

El Cultural selecciona 125 novedades que combaten la incertidumbre de estos tiempos complejos en los que la mejor literatura puede ser el remedio más eficaz contra el desconsuelo y un incentivo a la reflexión. 125 títulos de narrativa, poesía, ensayo, historia, biografía, cómic, libros ilustrados e infantiles, de arte, cine, música, ciencia, teatro y gastronomía que envuelven estas páginas de esperanza, ingenio y talento.

La argentina Pola Oloixarac se adentra en esta obra, a partir de casos reales, en el lado más oscuro del feminismo, ese que utiliza el Me Too para acabar con la vida personal y profesional de hombres acusados injustamente de agresiones sexuales y cancelados sin juicio alguno.

El día más feliz de la vida de la protagonista no fue el de su boda o cuando nacieron sus hijos. No, fue cuando su padre murió, poniendo fin a décadas de malos tratos que los marcaron para siempre. Un retrato perturbador de una familia atormentada por la violencia y el miedo. Realmente aterrador.

Aunque los hechos narrados son ciertos y documentados, he aquí una colosal novela tiznada de realismo mágico sobre la descomposición de una familia durante la Guerra Civil. El poso fantástico de la obra no escapa de la crudeza de la realidad, que proyecta un pueblo deshumanizado.

Ni me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada

Nora Ephron

Libros del Asteroide. 25,95 €

No me gusta mi cuello y No me acuerdo de nada, dos de sus ensayos más emblemáticos, en un solo volumen. Un lujo para los incontables seguidores de Ephron, icono feminista y voz del Nuevo Periodismo americano.