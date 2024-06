Los mejores títulos para comprar en la Feria del Libro de Madrid, la gran fiesta de los lectores

"No puedes salvar lo que no amas". Así comienza esta historia sobre la pasión de una familia por unas tierras convertidas en campo de detención de ciudadanos de origen japonés durante la II Guerra Mundial.

Conocido por sus espléndidas novelas (Yo que he servido al rey de Inglaterra.), Hrabal fue también un excelente poeta que escribía, según su traductora, Monika Zgustova, “por placer, en un estado de euforia, borracho sin haber bebido”.

La historia de Roma en 21 mujeres

Emma Southon

Pasado & Presente. 29€.

De Tarpeya la traidora (750 a. C) a la última romana, Gala Placidia (414 d. C.), Emma Southon plantea aquí esa “otra” historia de Roma, revisionista y en clave femenina, que los especialistas, todos ellos varones, no quisieron escribir.