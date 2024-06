Kailas cumple 20 años: la editorial de autor inspirada en el Nobel chino Mo Yan

"Kailash" es el nombre de la montaña más sagrada de Asia, en el Tíbet. Mide 6.638 metros y no se puede escalar. Los tibetanos recorren su circunvalación, de 52 kilómetros, tres veces para llegan al Nirvana. Fue esta filosofía budista la que inspiró la creación de Kailas, una editorial española que se dedica a publicar libros que hacen del mundo un lugar mejor.

Kailas cumple 20 años y su creador, el periodista Ángel Fernández Fermoselle, aquel día, el 1 de junio de 2004, en la Biblioteca Nacional (Madrid) presentó el primer proyecto de la editorial delante de 200 personas. "Crear una editorial siempre es una apuesta, muy pensada en su día y al mismo tiempo ha de tener un cierto tinte de locura. Pero bueno, me parece que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", cuenta Fermoselle.

Antonio Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España afirma que en Madrid son 384 las editoriales censadas en dicho gremio. En toda España hay 870. De estas, 420 facturan más de 300.000 euros anuales. El sector editorial crece cada año más y es la única industria cultural que exporta más que importa. En 2022, experimentó un crecimiento del 5,6% con respecto al año anterior.

Kailas es una editorial mediana en el universo editorial español. Pública solo 15 libros al año, por elección propia. "Queremos dedicar a los libros el tiempo que necesitan tanto en la edición como en la distribución posterior. Lo hacemos de manera artesanal". En comparación, una editorial grande en España publica 70 libros al mes. Aun así, Kailas recibe textos todos los días pero, para ellos, mantener una relación directa con los escritores es sinónimo de cuidado profesional.

Este 2024, como decimos, se cumplen veinte años desde aquel momento en que Ángel Fernández Fermoselle decidió aunar todo aquello que sabía del mundo de la empresa y del mundo de las letras en un proyecto cultural.

Detrás de Kailas

Ángel F. Fermoselle empezó su carrera estudiando periodismo, pero, según cuenta, llegó un momento en que se preguntó qué más cosas sabía hacer aparte escribir y fue así como, en 2004, decidió fundar una editorial. Hoy, son cinco personas trabajando de manera permanente y bastantes colaboradores. "Creo que ayudar a autores que quieren publicar a convertirse en los mejores es algo extremadamente bonito y también interesante", sentencia.

La editorial tiene un especial interés en la literatura asiática, para favorecer el intercambio cultural de dos países que, para Fermoselle, representan la unión de su familia. Sus tres hijas, adoptadas, son de origen chino. "Una amiga mía adoptó una niña china y me fascinó tanto la relación que tenían que pensé que esa era la única manera en que quería tener hijos. No me valía ninguna otra", cuenta Fermoselle.

La trilogía de cuentos de Ángel Fernández Fermoselle

A raíz de esta historia personal, surge la gran pasión de Kailas por el mundo asiático. Vio en esta editorial una oportunidad para generar una interacción cultural entre España y China, mayor de la que había hasta entonces. Por esto, en 2015 recibió el premio Special Book Award of China, que le entregó la vicepresidenta del país en la Casa del Pueblo de la Plaza de Tiananmen (China).

Fermoselle es una persona humilde, tímida pero con una gran pasión. Entregó todo su amor a su familia y a su trabajo. Escribió una trilogía de cuentos para adultos, una novela y una colección de cuentos infantiles basados en sus hijas. Lolota es un personaje de una niña china de nueve años que viaja por el mundo. Los libros han sido traducidos al chino y todos los años Fermoselle publica uno nuevo.

Mo Yan, publicar un Premio Nobel

"Nacimos en 2004 y a finales de ese año recibí un manuscrito en inglés de un libro de Mo Yan (Gaomi, China, 1955); Grandes pechos, amplias caderas (2007). Me fascinó y se lo di a leer a Eugenio Suárez Galbán, catedrático de Literatura Comparada en la Universidad San Luis (Madrid). Quisimos publicarlo inmediatamente".

Necesitaron tres años y tres traductores para interpretar y publicar el primer libro de Mo Yan. En 2007 ya lo estaban distribuyendo en todo el país. En 2012 Mo Yan ganó el Premio Nobel. "La repercusión fue increíble. No solían dar premios de esa notoriedad a autores orientales", recuerda.

Ángel Fernández Fermoselle y Mo Yan en España en 2008

A partir de ese momento, Kailas firmó un acuerdo con Mo Yan para publicar todos sus libros y esto transformó la editorial. "Aumentó nuestro prestigio, aumentaron nuestras ventas y nuestra capacidad para contratar autores. Nuestros distribuidores se sintieron muy orgullosos de distribuir a un Premio Nobel".

Mo Yan es el autor más conocido publicado en Kailas, es el buque insignia de la editorial. Pero no es el único. Han publicado varios libros del Dalái lama, incluidos los dos tomos de su legado. "Es una persona a la que tenemos un aprecio especial y nos interesa mucho su filosofía budista", afirma Fermoselle.

La mitad de las publicaciones son de autores asiáticos y es la única editorial española que publicó un autor camboyano, Sam Sotha. También ha editado a autores vietnamitas, afganos y coreanos. La otra mitad de sus libros profundizan el mundo espiritual, la psicología del cerebro humano y la no-ficción literaria española. Otros autores publicados son Ramiro Calle, quien trajo el yoga a España, Ramón Nogueras, David Jiménez, Óscar Mijallo, Pablo Díez, Pablo Linde, Pedro Simón o Pedro Torrijos.

La gran apuesta

El mundo de las editoriales es un mundo muy difícil. En él rige la competitividad. Hay muchos sellos editoriales y no es fácil aparecer en las mesas novedades. Tampoco lo es disponer de libros que tengan repercusión, es prácticamente inalcanzable publicar a un Premio Nobel. "El éxito de las editoriales es siempre relativo", afirma Antonio Ávila, presidente del Gremio de Editores.

"Cada año, 250 editoriales nacen en España y muchas mueren. Las que se mantienen de manera constante son las más antiguas", cuenta. En Barcelona Juventud lleva 150 años, Casals 120 y en Madrid El Consultor de los Ayuntamientos nació en 1840 y Espasa-Calpe a finales del siglo XIX. En cambio, las editoriales mayores, las que más facturan, son el Grupo Planeta con 46 sellos distintos, Santillana, Random House, Anaya, Edelvives, Vicens Vives.

Ángel Fernández Fermoselle. Foto: Jesús Umbría

Kailas tiene una experiencia de veinte años, muy pocos comparados con las tradicionales. Sin embargo, su fundador tiene las ideas claras y, sobre todo, cree mucho en su proyecto. "No existe un secreto para no arruinarte. Lo que sucede en el mundo de la editorial no es matemático. Hay mucho de intuición, un poquito de suerte y lo demás es esfuerzo, trabajo y cariño, como casi todo en la vida. Tenemos mucha fe en lo que hacemos".

Aun siendo una editorial mediana, es rentable. Las tiradas iniciales varían mucho, entre los 1.000 y los 3.000 ejemplares habitualmente. El libro que más han vendido es Una vez (2008) de Morris Gleitzman, pero fueron las publicaciones de los libros de Mo Yan que transformaron la editorial. Aun así, "para nosotros el éxito es seguir publicando, seguir vivos, seguir buscando textos que pensemos que valen la pena, seguir creciendo con nuestros autores", cuenta Fermoselle.

Un sello de calidad

Durante de todos estos años, Fermoselle explica que se han llevado muchas sorpresas. A veces un libro que pensaban iba a vender bien, no ha vendido nada. Sin embargo, cuando publicaron el primer libro de Ramón Nogueras, Por qué creemos en mierdas (2020), tuvo un éxito increíble. "Cuando lo publicamos me costó mucho aceptar ese título, al pensar que podía generar rechazo, y al final fue uno de los libros que más ha vendido".

"Hay mucha gente que solo quiere leer cosas ligeras, divertidas e irrelevantes. Pero yo, como editor, estoy feliz de publicar libros potentes. A veces creo que publicar libros que emocionan es una de las labores de las editoriales serias". El nuevo libro de memorias José Luis Gutiérrez Muñoz es un ejemplo.

Ángel Fernández Fermoselle. Foto: Jesús Umbría

"Soy consciente de que la venta potencial de este libro no va a ser extraordinaria, pero hay veces que es más importante publicar una historia que tiene que ser contada". Gutiérrez sufre esclerosis múltiple desde hace 20 años. Actualmente solo puede mover el meñique izquierdo, pero disfruta mucho de la vida, el amor de sus familiares y amigos le resulta suficiente para seguir deseando vivir.

Kailas cree en la calidad, apuesta para llegar al corazón de sus lectores. "Yo creo que tenemos lectores inteligentes. No publicamos libros que entendemos que puedan resultar banales, publicamos cosas que emocionan o con las que la gente aprende. Y yo creo que nuestros lectores tienen eso en la cabeza cuando ven nuestro sello".