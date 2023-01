Del Hotel Florida a la guerra de Ucrania: charlas de literatura y periodismo en Ámbito Cultural

El desaparecido Hotel Florida de Madrid ocupa un lugar ya legendario en el imaginario de la guerra civil española. En él se alojaron casi todos los corresponsales extranjeros que ejercieron su labor en la capital durante la contienda. Escritores como John Dos Passos, Ernest Hemingway y la que se convertiría en su tercera esposa, Martha Gellhorn.

También era el alojamiento y lugar de encuentro de otros corresponsales como Mijaíl Koltsov, del Pravda; Geoffrey Cox, del News Chronicle; Henry Buckley, de The Daily Telegraph; o Herbert L. Matthews, de The New York Times.

El edificio ya no existe, en su lugar se yergue El Corte Inglés de Callao, que en su espacio Ámbito Cultural rinde homenaje al histórico hotel la próxima semana con la quinta edición de unas jornadas de mesas redondas y otras actividades sobre literatura y periodismo, que coordinan los periodistas Alfonso Armada y Carlos García Santa Cecilia, de la revista digital FronteraD.

La guerra de Ucrania concentra la actualidad de los últimos meses, y en estas jornadas participarán varios corresponsales y enviados especiales que han estado sobre el terreno.

También se recordará a una figura excepcional y olvidada del periodismo español, Sofía Casanova (1861-1958), que cubrió (y sufrió) cinco guerras ocurridas en Polonia, Rusia y Ucrania, entre otros países. Además, con el recuerdo de Javier Marías de fondo, un coloquio reunirá a destacados conocedores del mundo de los espías que tanto inspiró al novelista español fallecido en 2022.

Los encuentros se celebrarán del lunes 23 al viernes 27 de enero, a las 19.30 horas, en la sala Callao de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, de Madrid. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. También se podrán seguir las actividades en directo, ya que se emitirán en streaming en las redes sociales de Ámbito Cultural (Facebook, YouTube e Instagram).

Coloquios y participantes

Lunes 23: Sofía Casanova, la gran reportera desconocida. Mujeres corresponsales de guerra

Participan: Rosa María Calaf, veterana corresponsal y enviada especial de TVE; Federico Ayala, jefe de Documentación de ABC; Marilar Aleixandre, escritora gallega, Premio Nacional de Narrativa 2022 por Las malas mujeres, y Ana Pastor, periodista de La Sexta y directora de Newtral. Moderados por Carlos García Santa Cecilia.

Martes 24: Ucrania, Putin y la prensa

Con la participación de los enviados especiales María Senovilla, periodista freelance, colaboradora de El Español; Luis de Vega, fotoperiodista de El País; Óscar Mijallo, periodista de RTVE, y Marc Marginedas, periodista de El Periódico, excorresponsal en Moscú. Conexión desde Ucrania en directo con María Eulate, responsable del programa de RNE Cinco continentes. Moderados por Alfonso Armada.

Miércoles 25. Espías en al niebla (el legado de Javier Marías)

En esta mesa redonda participa Ignacio Cembrero, periodista especializado en el Magreb y colaborador de El Confidencial que ha sufrido varias persecuciones por su trabajo, la última de ellas por vincular a Marruecos con el caso Pegasus. También estará la periodista y escritora Carmen Posadas, cuya última novela, Licencia para espiar, versa sobre las mujeres espías; así como Eduardo Martín de Pozuelo, periodista de La Vanguardia especializado en yihadismo y espionaje, autor de libros como Sin cobertura; y Pilar Cernuda, periodista de amplia trayectoria y cronista parlamentaria. Moderados por Sasi Alami, directora de Código Crystal en RNE.

Jueves 26. Lectura dramatizada: los ojos de Martha Gellhorn

La compañía de Teatro Hernández y Fernández hará una lectura dramatizada en la que abordará la figura de la cronista de guerra Martha Gellhorn y su paso por el Hotel Florida.

Viernes 27. Taller de poesía #LdeLírica: Rafael Alberti

Las jornadas sobre el Hotel Florida concluyen con un taller especial del ciclo de actividades poéticas #LdeLírica. El encuentro se centrará en Rafael Alberti, uno de los poetas más reconocidos de la Generación del 27. Lo dirigirá Gonzalo Escarpa, coordinador del ciclo y director de La Piscifactoría.

