'Los pecados de Marisa Salas', la hoguera de las vanidades literarias de Clara Sánchez

Coincide la publicación del nuevo libro de Clara Sánchez (Guadalajara,1955) con su discurso de ingreso en la RAE. Gran conocedora del oficio de escribir, representa un estilo al que nunca le faltarán adeptos: tramas ágiles e intrigas asaltadas por giros inesperados.



Su nueva novela, Los pecados de Marisa Salas, una fábula con tintes satíricos sobre el mundo literario, juega con sus mejores armas, pues se trata de una novela de acción y personajes, de suspense y entretenimiento, una réplica imaginativa, llevada hasta el delirio, de la realidad que respalda el éxito. Para no desvelar demasiado se puede adelantar que su estructura se aproxima al esquema de planteamiento, nudo y desenlace. Comienza con una detallada presentación de los tres personajes principales que sostienen la acción.

Los pecados de Marisa Salas Clara Sánchez



Planeta, 2023

336 páginas. 20,50€

La protagonista es la propia Marisa Salas, profesora, sesenta años cumplidos, autora de una novela (Días de sol) que treinta años atrás pasó sin pena ni gloria. Ese año 1989 el editor prestó todo su apoyo a Carolina Cox, la escritora de éxito que sigue ocupando los primeros puestos de ventas, aunque desde hace unas semanas se lo ha usurpado un escritor novel, Luis Isla, con la novela Los sueños insondables. Marisa repara en ella de forma casual y no da crédito: Los sueños insondables es la que ella escribió en su día.



Sobre las voces de Marisa y Luis pivota la trama, mientras que sobre las motivos de Luis y el afán de venganza de Marisa se sostiene la intriga, que se traslada al lector en forma de necesidad de respuestas: ¿cómo demostrará su impostura si no existe copia? ¿Cómo obtendrá beneficio de ello? Algunas de las mejores páginas de sus respectivas intervenciones son las que van abriendo posibilidades inauditas para que la farsa crezca en interés y en retorcimiento, a lo que contribuye la incorporación de personajes secundarios sobre quienes pesa cierta carga de histrionismo que resta verosimilitud al conjunto.



Lo más interesante de este entramado de locura está en sus reflexiones no explícitas sobre la impostura, la dignidad, la culpa, la ambición,… Y lo más logrado, sin duda alguna, es el modo de mantener expectación hacia un desenlace que juega bien su baza final, sin omitir la posibilidad de imaginar nuevas situaciones en esta personal versión de la hoguera de las vanidades.

[Clara Sánchez, nueva académica de la RAE]

Sigue los temas que te interesan