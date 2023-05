Quién es Haruki Murakami: el eterno candidato a conseguir el Premio Nobel

El escritor japonés Haruki Murakami ha sido elegido como ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Un galardón al que optaban 37 candidatos de 17 nacionalidades. De esta manera, Murakami suma otro premio a los muchos que ha cosechado a lo largo de su dilata carrera como el Franz Kafka, el Mundial de Fantasía, el Jerusalén y el Hans Christian Andersen de Literatura.

¿Cuál fue el primer libro de Murakami?

Nacido el 12 de enero de 1949 en Kioto (Japón), Haruki Murakami ha escrito novelas, relatos y ensayos. Libros que siempre han generado críticas positivas. Tantas, que ha sido traducido a medio centenar de idiomas.

Fue a los 29 años cuando escribió su primera novela titulada ‘Escucha la canción del viento’. Después vendrían otros libros, en los que mezcla realismo y fábula como ‘Crónica del pájaro que da cuerda al mundo’, ‘Tokio Blues’, ‘Kafka en la orilla’ y ‘1Q84’.

A veces ha sido criticado por el establishment literario japonés que ha calificado a su obra como no japonesa. Su obra tiene trazos de surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alineación. En diferentes ocasiones ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura.

¿Por qué se dedicó a la escritura?

Aunque nació en Kioto, su juventud la pasó en Hyogo. El interés de Haruki Murakami por la literatura le vino por sus padres, ya que ambos enseñaban literatura japonesa. Una juventud en la que la música y la literatura occidental estuvieron presentes en su vida.

Entre los escritores que más le influyeron están los estadounidenses Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald, John Irving, Kurt Vonnegut y Richard Brautigan. De ahí que acabara estudiando literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda. Allí conoció a la que iba a ser su esposa: Yoko.

No era de los estudiantes que se caracterizaban por acudir a clase. Prefería trabajar en una tienda de discos. También era un asiduo de los bares de jazz. De hecho, y antes de concluir satisfactoriamente sus estudios, abrió un establecimiento de este tipo en Kokubunji (Tokio) poniéndole por nombre Peter Cat (Gato Pedro).

Este bar lo regentó junto a su esposa entre 1974 y 1981. Ambos, de mutuo acuerdo, decidieron no tener hijos. Y la razón que dio Murakami fue la siguiente: “No tengo la confianza, que la generación de mis padres tuvo después de la guerra, de que el mundo seguiría mejorando”.

¿Cómo ha sido la carrera literaria de Murakami?

Una de las señas de identidad de la literatura de Haruki Murakami es su carácter ‘comercial’. El ritmo de su lectura es dinámico, fácil de entender, con tópicos frescos y modernos. Eso no quiere decir que sea trivial, ni mundano. Entre los muchos calificativos con los que la han definido, está el de literatura pop, con toques de humor.

Tras el éxito de ‘Tokio Blues’, dejó Japón para vivir unos años en Europa y Estados Unidos. Regresó a su país en 1995, donde escribió sobre sucesos reales como el terremoto de Kobe o el ataque terrorista con gas sarín en el metro de Tokio.

Otros títulos de su vasta carrera son ‘Dance, dance, dance’, ‘Norwegian Wood’, ‘South of the Border’, ‘West of the Sun’, ‘Hombres sin mujeres’, ‘La muerte del comendador’, ‘De qué hablo cuando hablo de correr’, ‘La ciudad y sus muros inciertos’, ‘Crónica del pájaro que da cuerda al mundo’… Entre sus aficiones, el deporte. De hecho, ha participado en maratones, triatlones e, incluso, corrió una ultramaratón de 100 kilómetros.

