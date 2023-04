¡Buenos días!

Han estado a punto de ganar estos poemas:

Marta

Vuela la vida en versos y virutas / pulso del polen con la primavera / lluvia en las miradas sin tormenta

Ese primer verso, con su vuelo de “la vida en versos y virutas” ya resulta significativo: nos vamos desprendiendo de restos de nosotros al vivir, esas “virutas” que se van cayendo mientras la vida nos desgasta. Estupendo final, con su tensión interna.

MCPavón

Saltarinas doradas, como alfombras de astracán, / reverencian al viento. / Velada de sol y pájaros.

Imágenes de una gran creatividad, entre las que destacan esas originales “alfombras de astracán” con su propio vuelo posterior. En ese sentido, el contraste con la nitidez del verso final, genera perspectiva dentro del poema, sugerente y de elegante plasticidad.

Prado

Atraviesan sin esfuerzo el soportal de la plaza / silencios con dientes avispados / como rocas abiertas, con la fuerza del vacío en los labios.

El comienzo de apariencia narrativa rápidamente da paso a una imagen potente desde su diferencia –“dientes avispados”-, antes de irnos abriendo la “roca” del lenguaje y de la percepción “con la fuerza del vacío en los labios”. El silencio y su poética. Bueno.

Pero el ganador es

Ayalgamar

El hallazgo de un batir de alas en la gruta del pecho,/ aviario que se bebe el aire,/ temblor destinado a rompernos por dentro

Ese comienzo con el espacio corporal ganado, como una caja de resonancia dentro del propio poema –“un batir de alas en la gruta del pecho”- nos va haciendo alzar el vuelo desde dentro, con una elegante y misteriosa imagen central y un verso de cierre con un contexto muy físico, potente y musical, mientras nos asomamos a nuestros abismos.

Tema de la semana: “Las falsas apariencias”. Esas gentes empeñadas en aparentar lo que no son permanentemente, con la tibia cadencia de un primor, o una dulzura, o buenos sentimientos ilustrados que se vuelven salvajes, autoritarios, en cuanto se liberan. No hablo de ser otros, de tener varias máscaras o de aventurarnos en ese espejo hondo que nos multiplica; sino de esforzarse en mostrar una versión dulcificada que oculta un lobo dentro. Escribamos, en 3 versos y no más de 140 caracteres, de esa doble cara, su íntima tensión, entre lo que quieren aparentar que son y lo que son realmente.

Consulta aquí las bases del concurso.

Sigue los temas que te interesan